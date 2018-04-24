EuroLeague’de Play-Off Zamanı: 2 turnike, 1 smaç ve mola!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSpor YazılarıEuroLeague’de Play-Off Zamanı: 2 turnike, 1 smaç ve mola!
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Spor Arena
24.04.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

EuroLeague’de Play-Off Zamanı: 2 turnike, 1 smaç ve mola!

Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com
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Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com

Baskonia’nın sert bir başlangıç yapacağı bekleniyordu. Hava atışıyla birlikte 2 basit turnike, üzerine smaç gelince, Koç Obradovic’in klasikleşen “Azar molası” geldi. Şampiyon takımla, diğer ekipleri ayıran ayrıntıyı bu molada görmek mümkün.

Normal şartlarda, ara dönüşü oyuncular güzel bir set hücumu peşinde koşar. Biraz savunmada uyanışa geçilmeye çalışılır. Biz ise mesaj verdik. 3 kolay sayı ile döndük! Hepsinden önemlisi tam saha baskımızın demosunu uyguladık ve rakibin ofansif ritmini bozduk. Fakat esas tam saha baskıyı ikinci çeyrekte uygulamaya başladık ve +6 fark yarattık. Bu tarz preslerin iki tip amacı oluyor. Birincisi, top çalmak için yapılıyor. İkincisi, rakibin hücum saatinden süre çalıp, temposunu bozmak. Takım olarak ikinci maddeyi şok baskılar halinde yaptık. İlk yarı boyunca tek sıkıntımız, yediğimiz 49 sayıydı. Potamızda gördüğümüz sayıların yüksekliğini, Baskonia’nın 7/15 %47 ile 3-sayılık isabeti bulmasına bağlayabiliriz.

İlk iki çeyreki sayı bolluğu, atarak kazanacağımız maçın habercisiydi. Koç Obradovic’in 3.çeyrekteki farklı oyuncuları, farklı kombinasyonlarla denemesi maç üzerinde kurmaya alışık olduğumuz hakimiyetten uzaklaştırdı. Yine de, son periyotla birlikte orta mesafeden üretime geçtik. Dinlenen Vesely’nin de oyuna girmesiyle, alışık olduğumuz 5’e döndük ve galibiyet geldi.

EuroLeague Final-Four için tek galibiyete ihtiyacımız var. Takım halinde, tahmin edilemez seviyede basketbol oynamayı içselleştirdik ve bundan keyif alıyoruz. Farklı 5’ler, çeşitli kombinasyonlarla deneniyor. İsimler değişse bile, sabit kalan tek olgu; üretim. Özellikle maç sonunda ortaya çıkan, 9 oyuncunun 6-19 sayı arasında üretimi, bizlere çıktığımız seviyeyi güzel özetliyor.

 

Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com
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