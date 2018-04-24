EuroLeague’de Play-Off Zamanı: 2 turnike, 1 smaç ve mola!
Baskonia’nın sert bir başlangıç yapacağı bekleniyordu. Hava atışıyla birlikte 2 basit turnike, üzerine smaç gelince, Koç Obradovic’in klasikleşen “Azar molası” geldi. Şampiyon takımla, diğer ekipleri ayıran ayrıntıyı bu molada görmek mümkün.
Normal şartlarda, ara dönüşü oyuncular güzel bir set hücumu peşinde koşar. Biraz savunmada uyanışa geçilmeye çalışılır. Biz ise mesaj verdik. 3 kolay sayı ile döndük! Hepsinden önemlisi tam saha baskımızın demosunu uyguladık ve rakibin ofansif ritmini bozduk. Fakat esas tam saha baskıyı ikinci çeyrekte uygulamaya başladık ve +6 fark yarattık. Bu tarz preslerin iki tip amacı oluyor. Birincisi, top çalmak için yapılıyor. İkincisi, rakibin hücum saatinden süre çalıp, temposunu bozmak. Takım olarak ikinci maddeyi şok baskılar halinde yaptık. İlk yarı boyunca tek sıkıntımız, yediğimiz 49 sayıydı. Potamızda gördüğümüz sayıların yüksekliğini, Baskonia’nın 7/15 %47 ile 3-sayılık isabeti bulmasına bağlayabiliriz.
İlk iki çeyreki sayı bolluğu, atarak kazanacağımız maçın habercisiydi. Koç Obradovic’in 3.çeyrekteki farklı oyuncuları, farklı kombinasyonlarla denemesi maç üzerinde kurmaya alışık olduğumuz hakimiyetten uzaklaştırdı. Yine de, son periyotla birlikte orta mesafeden üretime geçtik. Dinlenen Vesely’nin de oyuna girmesiyle, alışık olduğumuz 5’e döndük ve galibiyet geldi.
EuroLeague Final-Four için tek galibiyete ihtiyacımız var. Takım halinde, tahmin edilemez seviyede basketbol oynamayı içselleştirdik ve bundan keyif alıyoruz. Farklı 5’ler, çeşitli kombinasyonlarla deneniyor. İsimler değişse bile, sabit kalan tek olgu; üretim. Özellikle maç sonunda ortaya çıkan, 9 oyuncunun 6-19 sayı arasında üretimi, bizlere çıktığımız seviyeyi güzel özetliyor.
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