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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFaruk Doğa Üründül EuroLeague’de 30.Maç: Kısa Kısa Malaga Maçı
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Spor Arena
06.04.2018 - 09:01, Son Güncelleme:

EuroLeague’de 30.Maç: Kısa Kısa Malaga Maçı

Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com
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Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com

Play-Off’taki rakibimiz belli olmasa bile geçen yıldan farklı olarak sıkıntı çektiğimiz bir konu var. Udoh-Vesely, şampiyon olduğumuz yıl tüm pozisyonları 3 sayı çizgisinin oradan itibaren savunabiliyorlardı. EuroLeague normal sezonunu 2.bitiren takımımız ise Vesely’i dış atış çizgisine kadar çıkardığında ciddi ribaunt problemleri yaşayabiliyor. Malaga karşısında, Koç Obradovic’in görmek istediği takımın, pozisyon fark etmeksizin değişerek savunma yapıp yapamayacağıydı. Aslında iyi başladık ama ilk çeyreğin sonlarına doğru konsantrasyon kaybıyla kötü bir prova geçirdik.

Maçın Ciddiyetine Bağlı Artan Top Kayıpları

 

Koç Obradovic’in, Malaga karşısında hücumda hareketlilik görmek istediği kesindir. Fakat oyuncular biraz daha riske girerek tempo arttırma yoluna gittiler ve doğal olarak ilk çeyrekte 6 top kaybı geldi. Neyse ki ikinci çeyrekle birlikte takım, maçı biraz daha hissetmeye başladı. Konsantrasyon eksiğini, ilk yarıda verdiğimiz hücum ribauntlarında da görebiliriz. Aldığımız savunma ribaundu kadar, rakibe hücum ribaundu verdik (6-6).

Üçüncü Çeyrekteki Doğrular

Sezon boyunca bize başarıyı getiren, top paylaşımını hatta ondan daha önemlisi pas ritmimizi hatırlayarak farkı 7 sayıya kadar indirebildik. Yalnız bu tarz maçlar, Nedovic tarzı hücumcular için harika sahne yaratıyor. Takımımızın savunmadaki dağınıklığını, Sırp oyuncu 2 sayılık alandan maden bulmuşçasına kazıdı ve sürekli sayı üretti. Normal şartlarda Wanamaker’ın fiziğiyle veya Nunnally’nin uzun kollarıyla oyuncuyu engellemesi beklenirdi.

Son Çeyrekteki Nunnally 3’lükleri

  1. periyodun başlamasıyla, Fenerbahçe Doğuş maçın tüm hakimiyetini eline geçirdi. Özellikle ribaunt konsantrasyonunun artmasıyla, 4-5 paslı hücumlarla 59-59’luk beraberliği yakaladık. Takımın müsabaka içindeki ruhsal değişimini en iyi yansıtan isim Nunnally. Eğer ona boş şut yaratmaya başlarsak, bilin ki Fenerbahçe Doğuş hücum motoru çalışmaya başladı. Malaga karşısında, Amerikalı skorer önce beraberliği getiren, akabinde öne geçiren 3 sayılık boş atışlarda isabet buldu. Hücumdaki ritmimiz yükseldikçe, savunmadaki heyecanımızı geri kazandık. Nunnally’nin, Michael Jordan tarzı potaya yapıştırmalı bloğu, girdiğimiz trans halinin en iyi özeti olan pozisyondu.

Uzatmada Yorgun Düştük

Sloukas’ın mucizevi tipiyle maçı uzatmaya götürebildik. Fakat müsabakayı 8 kişi ile oynamanın kefaretini de bu uzatma periyodunda ödedik. Malaga’nın 12 kişilik rotasyonundan en az süre alanın 8 dakika parkede kalması, üzerine Nedovic’in 30 dakikada ürettiği 31 sayı son maçımızdaki mağlubiyetin zeminini hazırladı.

EuroLeague normal sezonu 99-91’lik Malaga mağlubiyetimizle bitti. 30 haftayı değerlendirdiğim ve geçen yılın takımıyla istatistiksel kıyaslamalar yaptığım yazımı, sayılar çıktıktan sonra paylaşacağım.

Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com
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