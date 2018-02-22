EuroLeague’de 23.Maç: Tatil Yaramış

Takım resmen sömestr ödevlerini, tatilin günlerine bölmüş ve çalışkan bir öğrenciliğin gerekliliği olan gelecek programı bile çalışmış. Rakip çok zorlayamasa da, aradan sonraki ilk maçta neleri unutmamışız ve hangi oyuncular kendilerini baştan başlatmış gelin 5 maddede inceleyelim.

1. Ahmet Düverioğlu Kaldığı Yerden Devam

Oyuncunun sene başından beri yükselen performansının, Milan karşısında devam ettiğini gördük. Vesely-Ahmet ikilisinin birbirlerine alışkanlıkları arttıkça daha enerjik hale geliyoruz. Fakat ikili parkedeyken hücumda boyalı alanda sıkışmamamız için şutörlerin keskinliğine ihtiyacımız oluyor. Eğer bu problemi halledebilirsek savunmada zaten mükemmel uyumu yakalamışız gibi duruyor.

2.Ribaunt Konsantrasyonumuz Nerede!

Klasiktir, okul için gerekli olan materyal unutulunca öğretmen sorar “kitabın nerede” diye. Öğrenci de doğruluğun timsali olduğu için “evde unuttum” diye cevap verir. Öğretmenin buna cevabını herkes tahmin etmiştir. İlk yarı boyunca Milan, aldığı defansif ribaunttan daha çok ofansif ribaunt aldı (8-6). Rakip, aldığı ribauntlardan ikinci şans sayılarını değerlendirememiş olsa bile hedef turlar için konsantrasyonumuzun artması şart. Kalinic ve Dixon’ın biraz daha uzun süre almalarıyla bu problemin aşılacağını düşünmek çok yanlış olmaz.

3. İkinci Çeyrekte Potamızda Gördüğümüz 13 Sayı

Bireysel oyuncuların yetenekleriyle, doğru izolasyonlarla skor üretilebilir. Fakat savunma, takım halinde yapılan ve kuvvetinin kümülatif olarak arttığı bir olgu. İkinci çeyrekte ilk 8 dakika boyunca sadece 6 sayı yememiz, ekip olarak kafamızı verdiğimizde çıktığımız seviyenin demosuydu. Basketbolda blok sayısı genellikle yanıltıcıdır. Hücum eden tarafın pota bekçileriyle çok fazla yalnız kaldığını bu rakamlara bakıp anlayabilirsiniz. İlk yarı boyunca takım halinde sadece 1 blok yapmamıza rağmen, rakibin tüm şutlarını bozmayı başarmamız ne kadar doğru savunma yaptığımızı gösteriyor.

4. EuroLeague’in En İsabetli 3 Sayı Atan Oyuncusu Geri Döndü

James Nunnally hücum setlerimiz için çok önemli. Uzunlarımızın rahat hareket edebilmesi için dış atıcıların tehdit oluşturması gerekiyor. EuroLeague’de %55 ile 3 sayı isabeti bulan keskin şutörümüzü çok özlemişiz. Bu maçta gördük ki oyuncu ritmini bulmaya başladı. Attığı 2/2-3 sayılık isabetle geri döndü. Ek olarak Kalinic’in 2 pozisyonda savunmacısının yapışmasına rağmen kuvvetli kalarak bitirmesi, gelecek Real Madrid maçı öncesi güzel haberdi.

5. Jason Thompson ve Orta Mesafe Şutları

Amerikalı uzun savunmamızda handikap yaratsa da, hücumdaki orta mesafe tehdidi Milan’ın 2 uzunlu savunma setlerini dağıttı. İsabet bulduğu her şutla moral bulup, menzili genişletmesi sayesinde boyalı alanda Vesely’e hareket alanı yaratabildik. Acaba birkaç adım daha dışarı adımlayıp 3 sayı çizgisinden şut denemeye başlar mı? Oyuncunun NCAA sezonlarında maç başına 1 ortalama ile denemeler yapması, fakat NBA’de Golden State Warriors sezonu dışında 3 sayılık atışlarının olmaması, bunu şimdilik gerçekleşmesi güç bir hayal yapıyor.

Bu haftayı antrenman yoğunluğunda geçirmemiz, içselleştirdiğimiz oyun içi dinamiklerimizi pekiştirmemiz açısından iyi oldu. Ek olarak Nunnally ile Kalinic’i biraz daha ısındırma fırsatı bulduk. Haftaya oynayacağımız Real Madrid maçında bu oyuncularımıza çok ihtiyacımız olacak. Hem bizim, hem de İspanyol temsilcisi için normal sezonu ilk 4’te bitirip saha avantajıyla Play-offlara başlamak çok değerli.