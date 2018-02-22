EuroLeague’de 23.Maç: Tatil Yaramış

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
HÜRRİYET'E BAĞLI KALHesap Oluştur veya Giriş Yap
E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.ABONE OL
Aşağıdaki linke tıklayarak, üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsin.ÜYE GİRİŞİ
Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.BÜLTENLERİNİ YÖNET
Takım resmen sömestr ödevlerini, tatilin günlerine bölmüş ve çalışkan bir öğrenciliğin gerekliliği olan gelecek programı bile çalışmış. Rakip çok zorlayamasa da, aradan sonraki ilk maçta neleri unutmamışız ve hangi oyuncular kendilerini baştan başlatmış gelin 5 maddede inceleyelim.
1. Ahmet Düverioğlu Kaldığı Yerden Devam
Oyuncunun sene başından beri yükselen performansının, Milan karşısında devam ettiğini gördük. Vesely-Ahmet ikilisinin birbirlerine alışkanlıkları arttıkça daha enerjik hale geliyoruz. Fakat ikili parkedeyken hücumda boyalı alanda sıkışmamamız için şutörlerin keskinliğine ihtiyacımız oluyor. Eğer bu problemi halledebilirsek savunmada zaten mükemmel uyumu yakalamışız gibi duruyor.
2.Ribaunt Konsantrasyonumuz Nerede!
Klasiktir, okul için gerekli olan materyal unutulunca öğretmen sorar “kitabın nerede” diye. Öğrenci de doğruluğun timsali olduğu için “evde unuttum” diye cevap verir. Öğretmenin buna cevabını herkes tahmin etmiştir. İlk yarı boyunca Milan, aldığı defansif ribaunttan daha çok ofansif ribaunt aldı (8-6). Rakip, aldığı ribauntlardan ikinci şans sayılarını değerlendirememiş olsa bile hedef turlar için konsantrasyonumuzun artması şart. Kalinic ve Dixon’ın biraz daha uzun süre almalarıyla bu problemin aşılacağını düşünmek çok yanlış olmaz.
3. İkinci Çeyrekte Potamızda Gördüğümüz 13 Sayı
Bireysel oyuncuların yetenekleriyle, doğru izolasyonlarla skor üretilebilir. Fakat savunma, takım halinde yapılan ve kuvvetinin kümülatif olarak arttığı bir olgu. İkinci çeyrekte ilk 8 dakika boyunca sadece 6 sayı yememiz, ekip olarak kafamızı verdiğimizde çıktığımız seviyenin demosuydu. Basketbolda blok sayısı genellikle yanıltıcıdır. Hücum eden tarafın pota bekçileriyle çok fazla yalnız kaldığını bu rakamlara bakıp anlayabilirsiniz. İlk yarı boyunca takım halinde sadece 1 blok yapmamıza rağmen, rakibin tüm şutlarını bozmayı başarmamız ne kadar doğru savunma yaptığımızı gösteriyor.
4. EuroLeague’in En İsabetli 3 Sayı Atan Oyuncusu Geri Döndü
James Nunnally hücum setlerimiz için çok önemli. Uzunlarımızın rahat hareket edebilmesi için dış atıcıların tehdit oluşturması gerekiyor. EuroLeague’de %55 ile 3 sayı isabeti bulan keskin şutörümüzü çok özlemişiz. Bu maçta gördük ki oyuncu ritmini bulmaya başladı. Attığı 2/2-3 sayılık isabetle geri döndü. Ek olarak Kalinic’in 2 pozisyonda savunmacısının yapışmasına rağmen kuvvetli kalarak bitirmesi, gelecek Real Madrid maçı öncesi güzel haberdi.
5. Jason Thompson ve Orta Mesafe Şutları
Amerikalı uzun savunmamızda handikap yaratsa da, hücumdaki orta mesafe tehdidi Milan’ın 2 uzunlu savunma setlerini dağıttı. İsabet bulduğu her şutla moral bulup, menzili genişletmesi sayesinde boyalı alanda Vesely’e hareket alanı yaratabildik. Acaba birkaç adım daha dışarı adımlayıp 3 sayı çizgisinden şut denemeye başlar mı? Oyuncunun NCAA sezonlarında maç başına 1 ortalama ile denemeler yapması, fakat NBA’de Golden State Warriors sezonu dışında 3 sayılık atışlarının olmaması, bunu şimdilik gerçekleşmesi güç bir hayal yapıyor.
Bu haftayı antrenman yoğunluğunda geçirmemiz, içselleştirdiğimiz oyun içi dinamiklerimizi pekiştirmemiz açısından iyi oldu. Ek olarak Nunnally ile Kalinic’i biraz daha ısındırma fırsatı bulduk. Haftaya oynayacağımız Real Madrid maçında bu oyuncularımıza çok ihtiyacımız olacak. Hem bizim, hem de İspanyol temsilcisi için normal sezonu ilk 4’te bitirip saha avantajıyla Play-offlara başlamak çok değerli.