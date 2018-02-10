EuroLeague’de 22.Hafta: 5 Maddede Brose Bamberg Galibiyeti

En az sayı yiyen takımla, en az sayı atan takımın maçının yüksek skorlara taşınması beklenemezdi. Nitekim takımımız Fenerbahçe Doğuş sert savunması ile rakibi Brose Bamberg’i 69 sayıda tuttu ve rahat bir galibiyet aldık. Peki bu maçtan gelecek adına ne dersler çıkarmalıyız?

1- Kiminle Başladığın Değil, Kiminle Bitirdiğin Önemli!

Fenerbahçe Doğuş’un geniş rotasyonu form tuttukça, Koç Obradovic’in elinde sonsuz alternatif oluştu. Fakat başlangıçtaki 5’in maç temposundan uzak olması, savunmadaki Ahmet Düverioğlu’nun 2 faulü hızlı almasıyla sonuçlandı. Takımımızın hem hücumu, hem de savunması kümülatif şekilde, yani eklenerek çoğalan tarzda üretimle başarılı olabiliyor. Bunu da ritim üzerinden yaratabiliyoruz. EuroLeague’in 22. maçında gördük ki, esas 5’i (Sloukas-Wanamaker-Datome-Melli-Vesely) periyotların kırılma anlarına saklamak, Brose Bamberg gibi rakipler için en mantıklı çözüm.

2- Uzun 5, Ribaunt Üstünlüğü ve Hücum Repertuarı

İkinci periyotta esas 5’le darbeyi indirdikten sonra sıra ribaunt üstünlüğünü ele geçirmeye gelmişti. Kalinic’in dahil olmasıyla iyice uzadık ve pota çevresinde hakimiyet kurduk. Buna rağmen maçın temposunu bir türlü kontrol edemedik. Hücumdaki çeşitlilik, aldığımız ribauntların skora dönme keskinliğini belirleyen en önemli faktör. Eğer ofansif setlerimizde sürekli Vesely’yi ararsak, rakip için tahmin edilebilir hale geliyoruz. Uzun 5’le parkede yer alsak bile, tüm oyuncuları pas istasyonu olarak kullanabilmemiz en büyük şansımız. İlk yarı boyunca hızlı top dolaştıramasak da Vesely’nin aldığı 5 ofansif ribaunt sayesinde farkı 10 sayıya taşıyabildik. 1/7-3 sayı isabeti ise kötü şut gününde olmamızın dışında, doğru şutu bulamadığımızın ispatı olan istatistik oldu.

3- Üçüncü Periyotla Birlikte Turnike İdmanı

Rakip, sete set hücumlarda sayı üretemedikçe, savunmada konsantrasyon kaybı yaşadı. Defansif zafiyetleri, en iyi şekilde potaya yapılan penetrelerle cezalandırmak gerekiyor. Tam bu zamanlar için, Guduric’in geliştirdiği bir özelliği var. Fizikli gard olmanın avantajıyla, potaya kendinden emin şekilde topla hücum edebiliyor. Oyuncunun bu tarz hücumları yüzünden, rakip savunmacı bir adım geriden savunmaya başladı ve Guduric bu sefer de kendisine şut alanı yaratmış oldu.

4-Ters Eşleşmeyi Bulmak DNA’mıza İşlemiş

Yunan takımlarında görmeye alışık olduğumuz, “Ters eşleşmeye top indirme” bizim de DNA’mıza işlemiş durumda. Vesely ile genç oyuncu Olinde ne zaman eşleşse, topu Çek uzunumuza indirdik. Buraya kadar zaten her şey doğru. Yetmezmiş gibi top Vesely’nin eline gelince, tüm şutörlerimizin dışarı açılmasıyla da hücum alternatifleri yaratmamız şampiyonluk yolunda çok değerli.

5- İstatistiklerin Anlattıkları

Vesely’nin 26 sayısından daha da önemlisi, aldığı 8 ofansif ribaunt. Wanamaker-Sloukas üreticiliğine sıkışmaya başladığımız son maçlarda, Kalinic’ten gelen 3 asist alternatiflerimizin varlığını hatırlattı. Tek negatif istatistiğimiz, 4/21-3 sayılık atışlarımız olarak gösterilebilir. Bu sayının çıkmasında Kalinic’in ritim bulmak için attığı şutları çıkarırsak eğer, Wanamaker ve Sloukas’tan gelen 0/6 ile Bobby Dixon ve Datome’den gelen 2/9’u kötü şut günü olarak değerlendiremeyiz. Pas ritmimizin düşüklüğü yüzünden, doğru şut alanlarını sağlayamadık.

EuroLeague 22.haftasını Brose Bamberg karşısında aldığımız 77-69’luk galibiyetle kapattık. Arkasından gelen Milan maçıyla Kalinic’in biraz daha şut ritmini yakalayacağını ve hücumda eksik kalan parçamızın tamamlanacağını umuyoruz.