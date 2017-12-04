BSL’de 9.Maç: Masumiyet  

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Rekabet büyük! Kaybedilecek maç, tüm hafta boyunca aynı okula giden çocuklar arasında büyük makara konusu. Ödül yönetmeliği keskin; gofret-kola. Maç süresi; sokak lambalarının yanması… Hakem, hakem mi? Sokak maçlarında hakem olmaz ki. Orkospor ve Atılganspor’un kaptanları dürüstçe pozisyonu yorumlar, ortak karar verilir. En olmadı tek atış. Mahallenin basketbolcuları dostlarını çağırır, maksat tribün üstünlüğü. Küçükler abilerine özenir, biri sakatlanırsa belki şans bulacağını umar. Büyükler ise ortalarda yoktur pek, onlar sokak lambaları yandığında sahaya çıkarlar. Kısacası klasik bir pazar günü eğlencesi kaptanların karşılıklı tek atışlarıyla başlar… Biz, bu masumiyeti nerede kaybettik?
Konfeti, küfür, hakem anonsları, kavga, tribünlerin boşaltılması, 119 sayı. Basketbol Süper Ligi’nin 9.maçında Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Trabzonspor yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen müsabakaya hazırlanmış. Özellikle Fenerbahçe Doğuş savunmasına karşı, Vesely’nin parkede olmadığı anlarda, dış atışları zorlayacağı bekleniyordu. İlk yarının bitimine 5 dakika kala, Trabzonspor 12 defa denediği 3’lüklerden, 9 isabet bulmuştu bile. Fakat Fenerbahçe Doğuş hücumu, farkın açılmasına engel oldu. Sezon başından beri herkesin süre alması, ofansif motorun sürekli çalışmasını sağlıyor. Gayet çekişmeli geçmekte olan mücadele; kavga, tribün olayları, verilen uzun arayla, oyundan zihinsel olarak uzaklaşan Trabzonspor ve akabinde EuroLeague şampiyonu kimliğini hatırlayan Fenerbahçe Doğuş’u izletti.
Egehan Arna’ya parantez açmak lazım. Gerginliklere rağmen dikkatini maça yoğunlaştırması oyuncu için harika mesajlar veriyor. Maçı %70 isabetle 18 sayıyla tamamladı. Fakat maçın esas yıldızının Nunnally olduğunu söylemek yanlış olmaz. Oyuncu bu sezona resmen yeni bir transfer olarak başladı ve bu müsabakaya da formunu taşıdı. 119-90 kazanılan maçta Sarı-Lacivertlilerin harika saha paylaşımı sayesinde 20 sayı buldu. Fakat esas skorer oyuncudaki karakter değişimini, yaptığı 8 asistte görebilirsiniz. Açık alan bulduğunda, tüm takımını oynatabiliyor.
Başlangıçtaki masumiyet, anlık hareketlerin içinde kaybolabilir. Bazen de dönüp bakarsın son karar için ve kaptan, dürüstçe “Faul!” der.