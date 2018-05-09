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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
09.05.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

BSL’de 29.Maç: Final-Four provası

Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com
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Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com

Fenerbahçe Doğuş’un, Koç Obradovic ile geldiği seviye inanılmaz boyutlarda. Sahaya kim çıkarsa çıksın 12 isim de, telepatik olarak anlaşabiliyor. Ek olarak, ofansif tarafta sürekli doğru seti, doğru yerleşimle uygulayabiliyoruz. Sakarya Büyükşehir Basket müsabakası bizim için Final-Four provasıydı. Peki neleri test ettik gelin birlikte bakalım.

1.Dixon’ın Formu

Oyuncunun yaşı ve sezon öncesinde sakatlığı sebebiyle, formunu bulması biraz gecikti. Eskiden Dixon bizim için lav makinesiydi ve sahada kalabildiği kadar uzun kalmasına ihtiyacımız vardı. Bu sezon ise rolü biraz daha değişti. Ondan rotasyondan gelen takım için ruh olmasını ve küçük kıvılcımlar halinde bizi ateşlemesini bekliyoruz. BSL’deki maçla birlikte, oyuncunun tamamıyla hazır olduğunu gördük. Özellikle oyun sıkıştığı anlarda, sorumluluk almaktan kaçmaması özlediğimiz Dixon’ı bize hatırlattı. Sırtı dönük uzuna topu indirdikten sonra çift perdeden çıkarak bulduğu boş şutların isabet yüzdesi kritik olacaktır. Maç içinde 3 pozisyonda seti uygulayabildi ve hepsinde de isabetliydi.

2. Hücum Setleri

Hücum setlerindeki hareketliliğimiz, sürekli boş şutlar yaratmamızı sağlıyor. Fakat bu hareketlilik, geçen yılkinden birazcık farklı. Şöyle ki, Fenerbahçe Doğuş’un kısaları izolasyon için açılmak yerine zayıf taraf dediğimiz bölgeye yerleşip, hücumun en vurucu tarafını orası olarak kurguluyor. Sakarya karşısında sürekli olarak yatay paslarla ofansın merkezi değişti. Bazen Dixon, bazen de Nunnally üzerinden atışlar yaratabildik. Zalgris’i yenmenin, formüllerinden biri bu oyun tarzı. Litvanya ekibini hücumumuzla sürekli yormamız gerekiyor.

3.Tam Saha Şok Baskı

Çeyrek sonlarında zaman zaman başvurduğumuz bir oyun var. Tek gardımızı (Wanamaker, Sloukas veya Dixon) rakibin sahasında bırakıyoruz ve rakibin oyun kurucusuna göstermelik bir baskı yapıyoruz. Rakibin gardı topu sürmeye başladığı an, uzun kollu oyuncularımız (Nunnally, Guduric) ile karşı alana geçip tüm pas istasyonlarını kapatıyoruz. Vesely’i de futboldaki libero gibi yarı saha bekçisi olarak konumlandırınca, rakip kim olursa olsun top kaybı kaçınılmaz oluyor. Bu baskıyı Sakarya Büyükşehir Basket karşısında uyguladığımız anların çoğunda topu çalmayı başardık.

Sezon boyunca, Sarı-Lacivertliler için BSL müsabakaları, EuroLeague’in provasıydı ve görünen o ki hazırız. 17 sayıdan farkın 3’e gerilemesiyle, krizlerden nasıl çıkacağımızı bile test edebildik, daha ne olsun!

Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com
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