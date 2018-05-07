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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
07.05.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

BSL’de 28.Maç: İstanbul derbisi (!)

Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com
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Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com

Bizim, lig olarak bir iddiamız var. Bastıra bastıra diyoruz ki; “En iyi Avrupa Ligi, BSL’dir!” Fakat geçen yılın finalistlerini (Fenerbahçe-Beşiktaş), cumartesi günü saat 13’te, daha da komiği ligin ikincisiyle liderini de çarşamba akşamı saat 20’de oynatıyoruz (Fenerbahçe-TOFAŞ).

Çarşamba 20.00’nin ne sorunu var dediğinizi duyar gibiyim. Basketbol Pazarlama 101’in ilk konusudur, futboldaki Şampiyonlar Ligi maçlarından kaçmak. Zaten EuroLeague de çift maçlı haftalarını özellikle futbol fikstürünün boş olduğu haftalarda oynatır. İkinci olarak da, Fenerbahçe Doğuş’un maçlarını oynadığı Ülker Sports Arena’nın ulaşım sıkıntıları var (Metro yok, dolmuşlar problemli). Bunların ışığında baktığımız zaman görüyoruz ki, ya normal sezon maçlarına çok fazla önem vermiyoruz, ya da BSL’yi pazarlamakta sıkıntılar yaşıyoruz.

Neyse, Fenerbahçe Doğuş-Beşiktaş Sompo Japan maçına gelirsek, ilk çeyrekte oyuncuların konsantrasyonlarındaki dalgalanma basit top kayıplarına sebep oldu. Hatta müsabakanın ilk 12 dakikasında, iki takımın toplam top kaybı 9’du! Datome’nin, Sertaç’a yaptığı bloğa kadar sakin geçen maç, bloğun ardından gerçek ruhunu yakaladı. Sarı-Lacıvertliler’in rotasyonu sayesinde, yorgunluk hissetmeden geri koşması, Koç Ufuk Sarıca’nın hızlı hücum planlarını alt üst etti. Sete set hücumda ritim üzerinden skor üreten Beşiktaş, sürekli Fenerbahçe’nin savunmasıyla çarpışmak zorunda kaldı. Deplasman takımının, 7 asistine karşılık 9 top kaybı yapması bozulan ahengi en iyi özetleyen istatistik oldu. Bununla birlikte, Fenerbahçe Doğuş’un savunmada çok fazla yorulmaması zaten geniş olan kadronun hücumda hareketli kalmasını sağladı. Fakat konsantrasyon kaybı, onların da saha içi isabet yüzdelerine yansıdı (%37).

İkinci yarıda, Sarı-Lacıvertliler çift oyun kurucuyla parkede kalarak tempoyu kontrol etmeye başladı. Fakat, zaten fiziksel olarak üstün taraf olan Beşiktaş, rahat şekilde ters eşleşmeleri bularak 10 sayının üzerine çıkan farkı 4’e kadar indirdi. Koç Obradovic’in, aldığı molalar kadar, almadıkları da meşhurdur. Bu tarz farkın kapandığı anlarda normalde birçok koç mola alır. Koç Obradovic ise takımın kendi içinden çözümler üretmesini bekliyor. Nitekim, üçüncü çeyrek sonunda tekrar 9 sayılık fark oluştu. Son periyotla birlikte Dixon’ın klasikleşen, Koç Ufuk Sarıca karşısındaki iyi oyunlarından biri başladı. Oyuncu müsabakayı, 18 sayı 3 asistle tamamladı ve Fenerbahçe Doğuş’un 83-60’lık skorla, üst üste 53. ev sahibi galibiyetinin mimarlarından oldu.

Fenerbahçe Doğuş’un, liderliği hafta içinde oynanan TOFAŞ maçıyla kesinleşmişti. Bu müsabakayla birlikte play-offtaki rakiplerine karşı sağlam gözdağı verdiler. Gönül isterdi ki, salonun hıncahınç dolu olduğu ve coşkuyla harmanlandığı bir İstanbul Derbisi izleyelim.

 

Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com
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