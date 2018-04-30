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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFaruk Doğa Üründül BSL’de 26.Maç: İş Ahlakı
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Spor Arena
30.04.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

BSL’de 26.Maç: İş Ahlakı

Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com
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Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com

EuroLeague’de 4.kez üst üste Final-Four’a kaldığımız maçın ardından, Koç Obradovic’e ne düşündüğü sorulur. Alınan cevap çoğumuzu şaşırmamıştır; “Cumartesi günü oynayacağımız Muratbey maçını düşünüyorum”. Bu iş ahlakına saygı duymamak elde değil.

BSL’nin 26. maçındaki Muratbey Uşak karşısında çok iyi başlayamadık. Özellikle hücumda, artık reflekslerimize işlemiş boş şutörü bulma ritüelimiz devam etti. Boş atışlara rağmen, isabet bulamadık. Rakibin hücumdaki verimiyle birlikte çeyrek sonuna doğru 20-10’luk ev sahibi üstünlüğü geldi. İkinci periyotla birlikte, Sinan Güler’in oyuna girmesi, takımın ihtiyaç duyduğu top paylaşımını başlattı. Maç özelinde dış atışlarında yaşadığımız sıkıntı sebebiyle, boyalı alanı açmakta çok zorlandık. İlk yarı boyunca 9 denememizden sadece 1 tane 3-sayılık isabet bulabildik..

İlk iki çeyrek boyunca kaçan şutlar, Muratbey’e alan savunması cesareti verdi. Oyunu boyalı alana sıkıştırmaları mantıklı gibi gözükse de, Sinan Güler’in asistleriyle dip köşeden hareketlenen oyuncular kolay sayılar bulmaya başladılar. Skor ürettikçe, maça girmeye başlayan takımımız, üçüncü çeyrekte ilk defa öne geçti ve müsabakanın sonuna kadar bu üstünlüğü devam ettirdik. Maç boyunca, Orlando Magic günlerindeki Shaquille O'Neal gibi sürekli smaçlar yaparak pozisyonları bitiren Ahmet Düverioğlu’nun geldiği noktayı da görmüş olduk. İlk geldiği günden beri sürekli gelişen oyuncu, zaman zaman başvurduğu orta mesafelerini de keskinleştirebilirse, çok özel bir hücum silahına dönüşmüş olacak.

Zorlu Baskonia deplasmanında sonra oyuncuları, aynı ciddiyetle oynadıkları için tebrik etmek gerek. İlk yarıdaki 12 sayılık farkı, dış atış yüzdemize bağlayabiliriz. Şutlar kaçabilir, önemli olan doğru pozisyonda şutu atmak felsefesi daima gün sonunda kazandırıyor.

Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com
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