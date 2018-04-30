BSL’de 26.Maç: İş Ahlakı
EuroLeague’de 4.kez üst üste Final-Four’a kaldığımız maçın ardından, Koç Obradovic’e ne düşündüğü sorulur. Alınan cevap çoğumuzu şaşırmamıştır; “Cumartesi günü oynayacağımız Muratbey maçını düşünüyorum”. Bu iş ahlakına saygı duymamak elde değil.
BSL’nin 26. maçındaki Muratbey Uşak karşısında çok iyi başlayamadık. Özellikle hücumda, artık reflekslerimize işlemiş boş şutörü bulma ritüelimiz devam etti. Boş atışlara rağmen, isabet bulamadık. Rakibin hücumdaki verimiyle birlikte çeyrek sonuna doğru 20-10’luk ev sahibi üstünlüğü geldi. İkinci periyotla birlikte, Sinan Güler’in oyuna girmesi, takımın ihtiyaç duyduğu top paylaşımını başlattı. Maç özelinde dış atışlarında yaşadığımız sıkıntı sebebiyle, boyalı alanı açmakta çok zorlandık. İlk yarı boyunca 9 denememizden sadece 1 tane 3-sayılık isabet bulabildik..
İlk iki çeyrek boyunca kaçan şutlar, Muratbey’e alan savunması cesareti verdi. Oyunu boyalı alana sıkıştırmaları mantıklı gibi gözükse de, Sinan Güler’in asistleriyle dip köşeden hareketlenen oyuncular kolay sayılar bulmaya başladılar. Skor ürettikçe, maça girmeye başlayan takımımız, üçüncü çeyrekte ilk defa öne geçti ve müsabakanın sonuna kadar bu üstünlüğü devam ettirdik. Maç boyunca, Orlando Magic günlerindeki Shaquille O'Neal gibi sürekli smaçlar yaparak pozisyonları bitiren Ahmet Düverioğlu’nun geldiği noktayı da görmüş olduk. İlk geldiği günden beri sürekli gelişen oyuncu, zaman zaman başvurduğu orta mesafelerini de keskinleştirebilirse, çok özel bir hücum silahına dönüşmüş olacak.
Zorlu Baskonia deplasmanında sonra oyuncuları, aynı ciddiyetle oynadıkları için tebrik etmek gerek. İlk yarıdaki 12 sayılık farkı, dış atış yüzdemize bağlayabiliriz. Şutlar kaçabilir, önemli olan doğru pozisyonda şutu atmak felsefesi daima gün sonunda kazandırıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle