BSL’de 24.Maç: Son Çeyrekte Gelen galibiyet
Fenerbahçe Doğuş’un, EuroLeague normal sezonunu 2.kapattıktan sonra, BSL’de Trabzonspor karşısındaki konsantrasyonu merak konusuydu. İlk çeyrek savunmadaki aksaklıklarla ve Obekpa’ya yapılan gereksiz fauller geçse de, son çeyrekteki hücum temposu ve derin rotasyon, 112-83’lük galibiyetin anahtarı oldu.
İlk çeyrekteki zihinsel dağınıklığı, yapılan faullerden görebiliriz. İçeri topla penetre eden veya sırtı dönük oynayan Trabzonspor oyuncularının karşısında genellikle yanlış pozisyon aldılar. Ayaklar tembel kalınca, eller daha çok devreye girdi. Fakat Fenerbahçe Doğuş’un geçiş hücumları telepatik boyutlarda. Özellikle Wanamaker’ın başlattığı ve 3 pas sonunda gene oyuncunun kendi bitirdiği hücum, gelinen seviyeyi anlatan pozisyondu.İkinci çeyrekte aynı kolay faulleri tekrar izledik. Sarı-Lacıvertliler’in 6 dakika kala, takım faul hakkı dolması, hücumda iyi bir gün geçirilmekte olsa bile farkın açılmasını engelledi. Diğer tarafta Obekpa’nın devre bitmeden 3 faulünü alması, Trabzonspor’un savunma merkezini bozdu. Fenerbahçe’nin Sinan Güler ile arka arkaya hızlı hücumları gelmeye başlayınca, devre sonunda fark 15 sayıya kadar çıktı.
İkinci yarıda, Vesely-Sloukas’ın oyuna girmesiyle, hakimiyetin Fenerbahçe Doğuş tarafında tescilleneceği beklenirdi. Fakat Vesely’nin ateşli yapısı, Trabzonspor pota altında Bora Hun Paçun ile çarpışmalarına yansıdı. Çek uzun da kolayca 4 faul almış oldu. Bu tarz maçlarda Vesely’nin sürelerini azaltmak gerekiyor. Eğer mücadele yoğunluğu ve konsantrasyonu ile oyuncu uyumsuz kalırsa, gereksiz fauller yapmaya başlıyor. Zihinsel olarak maçtan tamamen kopuyor.
Neyse ki son periyotla birlikte Sloukas’ın ve Ahmet Düverioğlu’nun yarı saha hücumlarındaki keskinliğiyle, Fenerbahçe Doğuş, farkı 20 sayıya çıkardı. Trabzonspor’un yorulması da eklenince, Sarı Lacıvertliler için ilk 3 çeyrekte zorlanılmasına rağmen değerli bir galibiyet alındı. Egehan Arna’nın 96-71 takımı öndeyken, kaybedilen topu kazanmak için tam saha geri koşması ve topu çalması, Koç Obradovic’in tam da görmek isteyeceği hareketti.
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