BSL’de 21.Maç: Obradovic vs. Blatt

Obradovic ile Blatt’in başarılarını burada yazmaya gerek yok. Onlar, Avrupa’nın en büyük set dehaları. Bizim gördüğümüz 28mx15m’i, 64 karelik satranç tahtası gibi görürler. Her hamlelerinde, kelebeğin kanat çırpmasının doğuracağı sonuçları bile hesaplayan koçlardır.

Fenerbahçe Doğuş, EuroLeague’in bu sezon en büyük şampiyonluk adayı. Daçka tarafıysa, Avrupa’nın ikinci büyük basketbol turnuvası olan EuroCup’ta yarı-final serisine başlayacak. BSL’nin 21. haftasında, neredeyse futboldaki Süper Kupa tarzı bir maç bekleniyordu.

Lakin, iki takımın da aklının salı günkü Avrupa maçlarında olduğunu gördük. Fenerbahçe Doğuş, Maccabi ve Kızılyıldız karşısına, Daçka ise Bayern Münih ile yarı-final müsabakalarına çıkacaklar. Bu tarz dikkat dağınıklığı, bol top kayıplı bir müsabaka izlememize sebep oldu. Özellikle ilk yarı boyunca Wilbekin’in takıma zarar verircesine oynamasını (0 sayı,0/5 saha içi isabeti) ve üzerine yaptıkları 8 top kaybını Fenerbahçe Doğuş iyi değerlendirdi. Sarı-Lacivertlilerin 45 sayılık ilk iki çeyrek performansında, Datome’ye hazırlanan setleri oyuncu yüksek yüzdeyle bitirebildi. Fakat Nunnally ayrı parantezi hak ediyor. İtalya Basketbol Ligi’nden geldiği zaman, onu bitirici bir oyuncu olarak izlemiştik. İkinci sezonuyla birlikte birebirden de skor üretebilen komple hücum silahına dönüştü. Daçka karşısında da, kendisinden kısa savunmacıyla eşleşmelerinin hepsinden sayı çıkarabildi.

Darüşşafaka’nın az asistli, ters eşleşmeler üzerinden skor ürettiği oyun tarzını biliyoruz. Ama bu tarz bir oyun oynamak için tempo yapması gerekiyor. Akışkanlığın sağlanması için de savunma ribauntlarının alınması ve geçiş hücumlarının zorlanması çok önemli. Wilbekin’in formsuz oyunuyla birlikte diğer kısaların da ribaunt yardımında yetersiz kalması, ilk yarı boyunca deplasman takımının planları bozan faktör oldu.

İkinci yarıda, ribaunt üstünlüğünü ele geçiren Daçka’nın koşmaya başlaması, 10-0’lık seriyi getirdi. Skor 45-46 iken alınan Koç Obradovic molası, takımı kendine getirdi. Fenerbahçe Doğuş, yükselen savunma konsantrasyonuyla tempoyu tekrar ele geçirdi. Kartal’ın kaçırdığı boş turnike ile de Darüşşafaka’nın tüm gardı düştü ve 76-69’luk galibiyet geldi.

Bu kadar yoğun bir fikstürde maç ertelenebilir miydi veya sezon başında program belli olurken, özel maçlar özel günlere göre ayarlanabilir miydi? Ligin kalitesini arttıran maçlar, uluslararası basketbol yayını için de çok değerli. Salonlarımızı daha çok doldurmak ve BSL’nin Avrupa çapında izlenebilirliğini arttırmak TBF’nin görevi. Obradovic ve Blatt rekabetini lokal olarak yüceltemiyorsak ciddi problemlerimiz var demektir.