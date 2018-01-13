BSL’de 15.Maç: 8 Maddede İstanbul BBSK-Fenerbahçe Doğuş Karşılaşması

1. EuroLeague Rotasyonuna Ekstra Mesai

Fenerbahçe Doğuş’un Valencia seyahatinden yorgun döneceği ve Koç Obradovic’in takımı dinlendireceği düşünülüyordu. Fakat Koç, Dixon-Wanamaker değişikliği dışında EuroLeague’de kullandığı 5’le maça başladı. Büyük ihtimal hava atışıyla birlikte farkı açıp, rotasyonu üzerinden bu haftayı dinlenerek geçmek istiyordu. İstanbul BBSK’nin savunması ve Fenerbahçe Doğuş’un yorgunluktan doğan top kayıpları, başlangıç planlarını bozdu.

2. 2 dakikada 11-0 Seri

İlk çeyreğin bitimine 3 dakika 22 saniye kala skor 10-11 Fenerbahçe Doğuş lehineydi. Hücumdaki top kayıplarının etkisi savunmadaki sertlikle telafi edilmeye çalışıldı. Melli’nin frp oyunlarından (rol yapma oyunları) aşina olduğumuz enrage moduna (öfkenin vuruş gücünü arttırması) geçmesiyle 11-0’lık seri yakalandı. İtalyan uzun bu serinin yakalanmasında, 6 sayısının yanında 2 top çalarak tüm takımın temposunu da yukarı çeken isim oldu.

3. İkinci çeyrekte eriyen 16 sayı

Nasıl ki Fenerbahçe Doğuş kısa sürede 11-0’lık seri yakaladıysa, İstanbul BBSK’de ikinci çeyrekte 14-4’le maça geri döndü. Farkın kapanmasını, Fenerbahçe Doğuş’un savunmada kaytarıp hızlı hücumlar kovalamasına ve oyuncuların top çalıp tempo yükseltmek için savundukları pozisyonları kaybetmesine bağlayabiliriz.

4. Koç Obradovic’in Arka Arkaya Aldığı 2 Mola

Başlıktan da anlaşılacağı üzere, Koç Obradovic İstanbul BBSK’nin yakaladığı momentumu durdurmak ve oyuncuları kendisine getirmek için klasikleşen molalarından birini aldı. Normal şartlarda Fenerbahçe Doğuş’un 5-0’lık seriyle dönmesini bekleriz fakat hücumda Guduric’in top kaybıyla yenen kolay şut Koç’u tekrar kızdırdı ve 25 saniye içinde 2.molasını da almış oldu.

5. İlk Yarıdaki %64 saha içi isabeti

Fenerbahçe Doğuş ilk yarı boyunca, 12/16(%75)-2 sayılık ve 7/14(%50)-3 sayılık isabet bulmasına rağmen soyunma odasına çift haneli farklarla gidemedi. Bunun esas sebebinin, yapılan 8 top kaybı olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Kaybedilen her topu İstanbul BBSK hızlı hücum olarak değerlendirdi ve kolay sayılarla fazla enerji tüketmeden takibini sürdürebildi.

6. Maç Ritminden Uzak Oyuncuların Savunma Hataları

Sarı-Lacivertliler, üçüncü çeyrekte EuroLeague rotasyonunda süre almayan oyuncularının savunmada yaptığı fauller yüzünden defansif olarak tutarlılık gösteremedi. Bu periyotta Fenerbahçe Doğuş 8 sayı serbest atıştan potasında gördü ve bunlardan 3 tanesi basket-fauldü. Geride olan bir takım için, en iyi fark kapatma yöntemi serbest atıştır. Sürenin ilerlememesi ve doğan dinlenme fırsatını İstanbul BBSK oyuncuları iyi değerlendirerek son çeyreğe 61-51’le sadece 10 sayı geride girmeyi başardılar.

7. Son Çeyrek, Deşarj-Şarj

Ev sahibi ne kadar serbest atışlarla, kolay sayı ve dinlenme fırsatı bulmuş olsa bile Buva, Bircevic, Toolson’un yorgunluklarının izdüşümleriyle savunma ribauntlarında yüzleşti. Fenerbahçe Doğuş rahat şekilde aldığı hücum ribauntlarıyla ikinci atış fırsatlarını değerlendirdi. Tam bu anda teknik problem sebebiyle maça ara verildi ve oyunculara dinlenme fırsatı doğdu. Son bir gayretle parkeye çıkan İstanbul BBSK takımı, farkı 6 sayıya indirmeyi başarsa da Sarı-Lacıvertlilerin geniş rotasyonuyla baş edemeyerek maçı 83-70 kaybetti.

8. 12 oyuncudan skor katkısı

Fenerbahçe Doğuş takımı, 12 oyuncudan en az 3 sayı olmak üzere skor üretebildi. Ek olarak, Melih ve Melli dışında hiçbir oyuncunun çift haneli rakamlara ulaşamamasıyla, tüm kadronun 24 dakikanın altında süre alması sayesinde galibiyeti getiren faktörün geniş rotasyon olduğunu gördük.