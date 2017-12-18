BSL’de 11.Maç: Test Sürüşü

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sporcu, daima kendini en üst seviyede görmek ve göstermek ister. Bunun aksi oluşmaya başladığı ortamlarda ritim kaybının yaşanması olağandır. Tofaş karşısında en iyi örneğin Melih Mahmutoğlu olduğunu söyleyebiliriz. İlk çeyrek boyunca, oyuncunun 0/4’le üçlük atması ritim kaybının yaşandığını gösteriyor. Fenerbahçe Doğuş, hücum temposunu kaybetse bile savunmasındaki içselleştirdiği topa baskıyı asla bırakmıyor. İlk 8 dakikanın 7-7 ile geçilmesinin sebeplerinden biri, iki takımın tempoyu yavaşlatmak istemesiydi. İkinci çeyrekle birlikte, Fenerbahçe Doğuş’un EuroLeague rotasyonuna dönmesi ve rakibin basit top kayıpları yapmasıyla fark bir anda 9 sayıya çıktı. Aykut Kocaman’ın dediği gibi “Suni Fark” oluşması, “7 seconds or less (7 saniye veya daha az)” tarzı anlayışa sahip Tofaş’ın alışık olduğu ofansif hıza sarılmasını sağladı. İlk yarı boyunca Fenerbahçe Doğuş’un 10 asistine karşılık, sadece 3 top kaybı yapmasıyla hakimiyet kurmuş gibi gözükse de, Tofaş’a 21-15’le kaptırdığı ribaunt üstünlüğü yüzünden maçın temposunu belirleyemedi.
İkinci yarıda, takımların hücum tempolarını yükseltmeye çalıştıklarını gördük. Fenerbahçe Doğuş’un ilk çeyrekten beri yaptığı topa baskı savunması, hücumda doğru tercihlerle birleşince kısa sürede fark 13 sayıya kadar çıktı. Fakat Sarı-Lacivertliler farkında olmadan Tofaş’ın en iyi oynadığı tempoda bulunduğu için, Meija ve Kadji’nin 2’şer 3-sayılık isabetiyle fark tekrar 1 sayıya indi. Koç Obradovic, bu tarz kriz anlarında başvurduğu Vesely-Datome iki uzunlu 5’iyle takımın tekrar sahaya yayılmasını ve set oyununu hatırlamasını sağladı. Koç’un hamlesi sayesinde Fenerbahçe Doğuş tempoyu biraz düşürebildi ve üçüncü çeyreği 59-52 önde bitirdi. Son 10 dakikada Vesely’nin savunmaya getirdiği enerji ve Tofaş oyuncularının hücum temposunu yükseltmek amacıyla panik atışlara başvurması, Sarı-Lacivertlilere geçiş hücumları fırsatı doğurdu ve 88-71’le galip gelmeyi başardılar.
Rotasyon için test sürüşü niteliğindeki müsabakada, aracın bir türlü hızlanamadığını ve parçaların halen uyumsuz çalıştığını gördük. Hafta içi Zalgris Kaunas karşısında terleyen oyuncular, Tofaş karşısında atılan 88 sayının 68’ini ürettiler. Tahmini olarak 70 maç yapması beklenen Fenerbahçe Doğuş’un, sezonun üçte biri geride kalırken diğer oyuncularına da form tutturması gerekiyor. Aksi taktirde benzini bit…