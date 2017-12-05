Yazıklar olsun!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Haberler>Yazarlar>Fahrettin Kayan>Yazıklar olsun!
Fahrettin Kayan

Yazıklar olsun!

Dibi görmek üzereyiz. Her geçen hafta sıkıntı daha da büyüyor tehlike çanları Antalya’mız için daha kuvvetli çalıyor. Avrupa besteleri söylerken, yıllardır birçok Anadolu kulübünün sağlamaya başaramadığı birlikteliği şehrimizde sağlamışken, geldiğimiz hal akıl alır gibi değil…

Hürriyet Haber
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Fahrettin Kayan

Fahrettin Kayan

Antalyaspor

Söylenecek söz azaldı, geçen hafta söyledim artık sabırlar tükeniyor diye, bu hafta bitti SABIR TÜKENDİ. Artık icraat zamanı, artık başarının gelmesi için gerekirse keskin yol ayrımının zamanı…

Bu gece itibariyle YOLUN SONU

Kulübü unutup iki senedir başkanlık çekişmesi yapanlara,

Yönetimde ki güç savaşlarına sebep olanlara,

Başarı geldikçe kulübü çiftlik görmeye başlayanlara,

Paralarını tıkır tıkır alıp, dünyanın en güzel şehrinde yaşayan ama aldığı paranın hakkını tek bir kuruş dahi vermeyen bazı FUTBOLCULARA,

Geçen senenin en sağlam; tabiri caizse duvar gibi defansının bu sene koridor olmasında emeği geçenlere,

Teknik heyetin geçen bu kadar zamanda hayal kırıklığı yaratacak derecede takımı hala tanımamış olmasına,

Senelerce bu şehirden ekmek yiyerek, Türk futboluna adını duyurmasını başarmış olmasına, Antalya'dan faydadan başka bir şey görmemesine rağmen Antalya’ya gol atınca el hareketi çeken, panoları yumruklayan MİLLİ forvete!

Yıllar sonra şehirle kenetlenen takımı, başta yönetimde ve kulüpte çalışan bir tane Antalya’lı bırakmayarak tekrar koparmaya başlayanlara,
Kısacası bu takımı bu hale getirenlere, bu takımı gönülden sevenleri haftalardır uykusuz sinir bozukluğuyla gecelere mecbur edenlere

YAZIKLAR OLSUN!



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