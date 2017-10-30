Sorumsuzluk mu, vurdumduymazlık mı?

Eto’nun sözleşme sorunu sonrası Ruh hali,

Sahada hiçbir varlık göstermeyip, arada sırada pas trafiğine girip sahada gezmesi,

Enterasan bir Nasri havaları,

Dünya yıldızı diye gelen Menez’in geldiği günden beri umursamaz oyunu,

Menez’in transfer olduğunda sakat olması ve takıma geç katılması,

Maicon’un her geçen gün düşen performansı,

Defansın bel kemiklerinden Chico’nun yediğimiz iki golde de adamını bırakması ve gol sonrası sadece saçıyla oynaması,

Geçen sene takımı sırtlayan oyuncuların bu sezon sahada hiçbir sorumluluk almaması,

Geçen sezonu 5. Bitiren takımı bu sezona şampiyonluk iddiasıyla lige sokup Yıldız denilen ama hiçbir performans ve katkı koyamayan transferleri yapan yönetim,

Takım bir başarısız olsa da bize meydan açılsa diyen birtakım gruplar.

KİMİN YAPTIĞI ŞEHRİNE VE TAKIMINA SORUMSUZLUK, KİMİN YAPTIĞI VURDUMDUYMAZLIK….

Cevaplar belli ve açık ama önemli olan bu soru ve sorunları ortadan kaldırmak.

Bir notta Leonardo’ya tamam hoca yeni geldi ama haftalar oldu milli maç arası geçti, oyuncu tercihlerinde ki yanlışlarda inat etmeye devam ederse yukarda ki soru listesine eklenmesi an meselesi…!

Kimse daha 10.haftadan bu kadar ağır eleştirilir mi demesin, eğer biz bunları söylemezsek ve çözüm bulamazsak takımın gidişatı daha karanlık olacak ve bu soruyu sormayan, sorunları çözemeyenler SORUMSUZ VE VURDUMDUYMAZ olacaklar.