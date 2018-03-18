SEZONUN ÖZETİ
Fahrettin Kayan yazdı.
Ligin son 8 haftasına girilirken aldığımız ilk deplasman galibiyetinden sonra atılacak en güzel manşetlerden biri ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDIK..
Cezalı oyuncular sayesinde haftalar sonra sahaya çıkan en ideal 11.. Sayesinde diyorum çünkü cezalı oyuncular olmasa ne bu defans dörtlüsü sahada olurdu nede hücum hattı...
Bakalım haftaya Hamza hoca bu ideal kadroyu bozacak mi yoksa inadım inat diyerek yine kafasında ki kadroya mı dönecek.. Evet şeytanın bacağını kırdık kırmasına ama sezonun özetini bu 90 dakikada birebir yaşadık... Rakibin kaçırdığı net pozisyonlar 2-0 öne geçmişken oyunda tutunamamak ve son dakikalarda bulduğumuz galibiyet golü inşallah ligin bitimi de bu maç gibi Mutlu sonla biter...
Özellikle yakalamışken ve rakip eksik kalmışken maçın düştüğü durumda Sahada eleştirebilecek çok fazla şey olsa da bu sezon yaptığımızı yine yapalım ve eleştirmek yerine sahip çıkıp bu hayati 3 puanın keyfine varalım..
Ama bütün oyuncuların unutmaması gereken Türkiye de hiç bir takım böyle kötü dönemlerinde bu kadar arkasında destek bulmadı. Bunun kıymetini bilin...
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