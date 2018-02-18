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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler>Yazarlar>Fahrettin Kayan>SAĞDAN GELEN NEFES

SAĞDAN GELEN NEFES

Fahrettin Kayan yazdı.

Hürriyet Haber
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Fahrettin Kayan

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Antalyaspor

Ligin dibinde puan puana olduğumuz rakiplerimizin şampiyonluğa oynayan takımlarla karşılaşacağı haftada Kayserispor karşısında gelen Altın değerinde 3 puan...

Kadroya geri dönen Djourou ve cezası biten Doukara'nın takıma kattığı güç ve enerji takımı bir üst seviyeye çıkardı... Hamza hoca geçen hafta sahaya sürdüğü 11'in ne kadar yanlış olduğunu bu hafta daha iyi anlamıştır herhâlde..

Bu süreçte Takımın sahada iki büyük problemi var. Birincisi defanstan uzaklaştırılan toplarda sol beklerin sürekli ofsaytı bozması... Musa Nizam da olsa Sakıp’ta olsa fark etmiyor bu sezon birbirinin kopyası goller yiyoruz sürekli...

İkinci ise takımın sürekli sol kanadı kullanarak hücum etmeye çalışması ve sol taraftan hiçbir şey üretememesi.. Sol kanadın aksine sağ kanattan geliştirdiğimiz her atağın gol yada gol tehlikesi olması..

Nitekim sağ kanattan önce Nazım sonrasında da Jevtovic asisti ile gollerle derin bir nefes alabildik.. Biraz soldan Sakıp ile Emre Güral ile atak yapma inadından vazgeçip Sağdan gelen nefese güvenmek gerek...

Şubat ayına rağmen yaz sıcağından beter bir havada mesai saati içinde maç koyan federasyona da ayrıca TEŞEKKÜRLERIMIZLE...!

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