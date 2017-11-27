Sabırlar tükeniyor

Nerelerden nerelere geldik. Sahada belli bir taktik anlayışı olan, sağlı sollu; dikene gelen bir Antalyaspor’dan bir sene sonra sahada ne oynadığı belli olmayan, sahada bu kadar teknik oyuncusu varken 90 dakika hiçbir varlık gösteremeyen bir Antalyaspor’a…

Bu sezon alıştığımız gibi bir garip maçtı yine…

Sahada ne taktik oynadığı belli olmayan bir takım, yine sol bekin boşalttığı yerden yediğimiz gol, Celustka’nın durmadan aldığı her topu geriye oynaması,

hakemin saha içinde takdir haklarını tek taraflı kullanması, Leonardo ‘nun yaptığı anlamsız değişiklikler, ligde orta sahası tek hücum yapmayı beceremeyen tek takım olan Fenerbahçe’ye karşı orta sahanın tek adama bırakılması… İki uzun rakip stopere rağmen doldur boşalta dönmemiz…!

Rakibin en zayıf yeri olan sol kanattan hiç hücum yapmayı denemeyip üstüne Sağ kanata top gelmemesinin problemini çözmek yerine kolaya kaçıp Maicon’u oyundan almak…

Sahada o kadar ANLAMSIZ bir Antalyaspor var ki insanın aklına tek bir soru geliyor.

Acaba Leonardo rakipleri analiz etmiyor mu?

Takım taktik çalışmıyor mu?

Sahada olan biteni hiç mi göremiyor…!

Sağ bek sol bek iş yapmıyor, iki sezondur hiçbir şey yapmayan Emre Güral, El Kebir kurtarıcı oluyor bu takımı hiç mi TANIMIYORSUNUZ…!

Geldiğinizden beri takıma HİÇBİR KATKINIZ OLMADI….!

ARTIK YETER….!

Elinizde geçen sene yüreğiyle oynayan takım var üstüne yapılan bunca YILDIZ transferi bu takımın iş yapması, sizin bir KATKI koymanız için artık daha ne gerekiyor.

Eğer yönetim ve BAŞKAN bu işe bir çare bulmazsa Hoca artık onların kredisinden de çalmaya başlıyor.

Başkan, teknik adam, oyuncu bizim amacımız kabahatli aramak değil artık olumlu bir gelişme görmek istiyoruz.

SABIRLAR TÜKENİYOR… ligin yarısına gelmek üzereyiz artık birilerinin bu takımı titretip kendine getirmesi ŞART…!