Oh bee...
Artık sezonun ölüm kalım maçıydı. Kazanan kendini kurtaracak, kaybeden PTT'ye yol alacaktı. Aldığımız 3 puanla hem ligde kaldık hem de geçmişin rövanşını alarak Gençlerbirliği’ni PTT'ye gönderdik.
İyi oynadın kötü oynadın hiç önemi yok..
Kadro nasıldı, kim hata yaptı hiç önemi yok..
Önemli olan tek şey İhtiyacın olan sonucu almak..
Ve nihayet sezonun en kritik 3 puanını alarak oh be dedik.
Sezonun değerlendirmesini uzun uzun yapacağız ama bu ligde kalma bizi kimlerin bu hale düşürdüğünü ya da takımda ki eksikleri unutturmasın...
Son söz tabi ki de bu sezon takıma emeği çok büyük olan Taraftarımıza.. Yine kritik bu maçta üstüne düşenden fazlasını yaptı Ankara'yı KIRMIZI - BEYAZ' a boyadı. Tüm Türkiye ‘ye kırmadan dökmeden, kavgasız gürültüsüz destek nasıl olur gösterdiniz helal olsun hepinize...
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