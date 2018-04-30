Kendinize gelin
Maça iyi başladık ama golü attıktan sonra girdiğimiz pozisyonları beceriksizce harcayıp, pozisyonsuz golü yiyince de darmaduman olduk.
Geçen hafta da söyledim. İyi oynadık, kötü oynadık derdinde değilim gidişat kötü eğer bu şehir susuyorsa eleştirmiyorsa sevgilerinden aşklarından...
Hamza hoca maç sonrası demeçlerin her hafta daha da garipleşiyor. Geçen haftaki rakibimiz değil sözünden sonra bu hafta da sahada ki taktik anlayışına değindin iyi güzelde hocam sahaya taktiği sen vermiyor musun. Takıma tribünden biz mi söyleyelim ayağa oynayın sakin oynayın diye...
Yok sen söylüyorsan takım yapmıyorsa durum hepsinden daha vahim!
Kısacası artık bahane zamanı değil, hiç bir şeyin Özürü kalmadı. Haftaya Ankara’dan 3 puanla dönmekten başka çare yok. Köprüden önce son çıkış yaklaştı.
Eğer Kendimize gelmezsek, gözünü Erzurum’da maç yaparken açarsın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle