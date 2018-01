HAKETTİ ALAMADI…

Mücadelenin ve isteğin karşılığını almak için artık seri yakalamamız gerekiyor. Haftaya Akhisar deplasmanında mutlak 3 puandan başka sonuç bizi yine karamsarlığa iter.

Futbolcu mücadele eder etmez eleştiririz, teknik direktör hata yapabilir eleştirilir. Çünkü insanın olduğu her yerde hata vardır. Ancak bir maçta ceza sahası dışında Antalya aleyhine verdiğin kararın daha neti Beşiktaş ceza sahasında diye penaltıyı vermiyorsan kimse kusura bakmasın bunun adı HATA OLAMAZ.

Her ikisini de vermesen tamam demek ki o kadar yönetebiliyorsun deriz ama kararının temelinde takıma göre farklılık oluyorsa, Yazık oluyor verilen emeklere, dökülen terlere…

Ufak bir söz de Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’e… Fikret Ormanın bir dönem Antalyaspor’u küçümseyici sözlerinin devamı gibi bir konuşma yaptı basın toplantısında ama bu sözü TARAFTARA olunca değinmeden geçemeyeceğim.

Bu akşam Bizim için doldu bu stat sözünü söylemeden önce keşke ligin ilk yarısında ki seyirci ortalamasına baksaydı da Antalya’mızın ligin ilk yarısında en çok seyirci ortalamasına sahip olan 3. Takım olduğunu bilerek konuşsaydı.

Her hafta söylüyoruz. Kimse Antalya seyircisini diğer takımlarla kıyaslamasın. Bu seyirci takımı ne kadar zor zamanda geçirse içerde ve dışarda asla takımı yalnız bırakmadı. Yani biz sizin zihinlerinizde ki gibi sadece SİZİ görmeye gelmedik hocam biz her hafta TAKIMIN YANINDAYIZ.

Haftaya sezonun dönüm maçı sayılabilecek Akhisar deplasmanında görüşmek üzere hedef 3 puanla galibiyet serisine başlamak... BAŞKA ÇARE YOK.