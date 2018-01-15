Sezona kötü başlangıç, takım içi dengesizlikler, kendini bile aydınlatmaya mecali olmayan yıldızlar, bitmek bilmeyen yönetim savaşları, hoca değişiklikleri ve yerine getirilen yanlış hoca seçimi ,devre arasına giriyoruz rahatlarız bu ara iyi gelir toparlarız derken BAŞKAN

İSTİFASI ve başkansız kalan bir Antalyaspor…!

Başkansız takımda sessiz sedasız takımın başına geçen Hamza Hoca.. Gitmeye çalışan oyuncular, aklı çelinen oyuncular, yapılamayan transferler derken devre arası da bitiyor.

İkinci yarıya başlamadan elimizde olanlar,

BAŞKANI olan bir takım…

Ligi bilen bir TEKNİK DİREKTÖR…

Kalan sağlar bizimdir diyerek formanın kıymetini bilerek oynayacak FUTBOLCULAR…

Ve bu kadar olumsuzluğun içinde dahi takıma sürekli pozitif katkı veren ANTALYASPOR TARAFTARI…

Temiz sayfa açmanın tam zamanı, kongre günü yaşanan atışmalar, kavgalar takımın neden bu halde olduğunun en güzel İSPATI…

Ama artık yeter EGO savaşları bitsin, herkes Mayıs’a kadar DİŞİNİ SIKSIN… Bu takımın konuşulacak tartışılacak en ufak bir olumsuzluğa bile tahammülü yok artık.

Kurtuluşta tek bir REÇETE var.

TOPARLAN, KENETLEN ve KENDİNE GÜVEN…

Reçete herkesin bildiği gibi basit ama önemli olan hasta tedaviye inansın, derdi sadece iyileşip tekrar gücüne kavuşmak olsun…

Sade ve sadece GEÇMİŞİ BIRAK, GELECEĞE İNAN…