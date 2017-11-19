En büyük eksik

Bu sezon bütün Şehrin cevabını aradığı bir soru var. Takımda yanlış ya da eksik olan ne?

Son dakikalarda Eto’nun Deniz Kadah ile muhteşem uyumuyla beraberliği KURTARDIK.

Kurtardık kurtarmasına da son senelerdi bu takımı hiç bu kadar geri yaslanmış görmemiştik.

Bir ara Konya topla tüfekle geliyordu neredeyse…!

Defansın ortasındaki Diego ve Chico duvarı ve Ferhat’ın da gününde olması daha kötü sonuçlara engel oldu…

Bir ara o kadar geriye yaslandık ki Nasri sol bekte Sakıb’ın bile gerisinde kritik toplar kesiyordu…

Özellikle gündemin bu kadar karma karışık olduğu zamanda takımı övmek eleştirmek en kolayı...

Önemli olan sorunu tespit etmek ve artık bütün şehrin yorulduğu bu kavga ve karmaşaların son bulması gerekiyor.

Yoksa bu işin sonu yine takıma ve taraftarlara olacak…

Ne oldu da geçen sezondan bambaşka bir Antalya var ortada,

Sebepleri, bahaneleri, olanları ve yaşananları saymakla bitiremeyiz

Her şeyin temelinde yatan şey çok açık ve net bu takımda eksik olan şey HUZUR…!

Geçen sezon sonu eski başkan - yeni başkan demeçleri,

Sezon öncesi Başkan - Teknik adam problemi,

Sezon başı Teknik adam - oyuncular çekişmesi derken,

En büyük gücümüz, en sağlam temelimiz olan HUZURUMUZU kaybediyoruz.

Huzurun olmadığı yerde ne başarı ,ne mutluluk nede sahiplenme olur.

Hafta arası alınan genel kurul kararının ardından çalkantılar gittikçe arttı isimler dolaşıyor, iddialar havalarda uçuşuyor.

Bu konular konuşulmaya yazıp çizilmeye devam ettikçe taraftar daha da MUTSUZLAŞIYOR.

Bu işin sonunda tek dileğimiz artık isimlerin kazanıp kaybetmesi değil, Antalyaspor’un yeniden HUZURUNU bulabilmesi...

YASTIK DEĞİL KAFA RAHAT OLACAK.

DÖŞEK DEĞİL VİCDAN RAHAT OLACAK.

VE İNSAN;

YORGANA DEĞİL HUZURA SARILIP UYUYACAK.