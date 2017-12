DERBİ ABİ’NİN

Antalya’mızın geçen yıl harikalar yaratıp, bu sezon zor zamanlar geçiren iki takımının maçında gülen taraf nihayet Antalya’mız oldu ve biraz da olsa nefes alabildik.

Haftalardır olumsuzluklardan bahsediyoruz, olumlu gidişata yönelik hiçbir hamlenin yapılmadığı günlerin içinde tünelin ucunda ki ışık gibi yüzlerimizi güldüren bir galibiyet oldu…

Bu galibiyet sorunları geri plana itti mi derseniz tabi ki HAYIRR… Ancak haftalar sonra maçtan çıkan taraftarların gülen yüzleri, evlerine mutlu giden insanlar devre arasına girerken bir nebze olsun umut doldurdu kalpleri…

Emre Güral’ın iştahlı ve ben buradayım diyen oyunu,

El Kebir’in göbeğine rağmen istediğinde yarattığı tehlikeler,

Ferhat’ın önceki haftalarda ki yükselen performansı ve takıma hakimiyetini devam ettirmesi



Ve her şeyden önemlisi ve güzeli BÜYÜK ANTALYASPOR TARAFTARININ bu kara günlere rağmen mesai çıkısı olmasına rağmen doldurduğu tribünler ve 90 dakika verdiği büyük destek…

Bu derbinin anlamı galibiyetten daha büyük artık…

Taraftar bu desteğini sürdürdükçe, saha içinde ve dışındaki bütün takım armayı sahiplendikçe ikinci yarı kopup geleceğiz bütün takımların DİKKATİNE….!

Her ne kadar ilk yarı beklediğimizden çok çok kötü geçse de ligde takımların puanı birbirine bu kadar yakınken toparlanan bir Antalya ikinci yarı kimsenin beklemediği kadar iyi yerlerde bitirebilir ligi…

Bir galibiyetimiz daha olmuş olsaydı su an 10. Sıradaydık ve bu çalkantıların hiçbiri yoktu ortada…

Geleceğimizi Galibiyetler, kritik maçlar değil devre arasında takıma yapılacak müdahaleler belirleyecek…!

Takım içi dengeler, aidiyetlik duygusunun tekrar kazanılması ve yapılacak iyi bir hoca seçimiyle ikinci yarı bembeyaz bir sayfa bekliyor bizleri…

HER KARANLIK GECENİN BİR SABAHI OLDUĞU GİBİ, TAKIMDA ARMA AŞKIYLA MENFAATSİZ, BEKLENTİSİZ İNSANLAR ÇOĞALDIKÇA GÜNEŞ ANTALYAMIZ İÇİN DOĞMAYA BAŞLAYACAK…!