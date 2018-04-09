Bitirelim şu işi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
09.04.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

Bitirelim şu işi

Fahrettin Kayan
Fahrettin Kayan
fahrettinkayan@hotmail.com
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Fahrettin Kayan
Fahrettin Kayan
fahrettinkayan@hotmail.com

Hayatta en zor rakip kaybedecek hiçbir şeyi olmayandır.

Lige havlu atmış, aylardır paralarını alamayan Karabük karşısında yenilgiye gidecek tek bir sebep vardı rehavet…

İlk golü geçen sezon olduğu gibi Diego ile aynı yerden, aynı açıdan, aynı köşeye vuruşla dejavu golünün ardından takım olarak tamam bitti bu iş havasına bürününce Karabük arka arkaya tehlikeli gelmeye başlamıştı ki birde üstüne çok tartışılacak bir penaltı kararı…!

Tokat gibi gelen golün ardından başta Hamza hoca olmak üzere herkes kendine geldi ve çok daha erken bitirebileceğimiz işi son dakikalarda kopardık.
Ne diyelim bizim en sevdiğimiz ve hiç vazgeçemediğimiz alışkanlığımız hiçbir işimizin kolay olmaması…

Haftaya hep beraber sezonun hem manevi olarak hem de alacağımız 3 puanla sezonun bütün tehlikesini geride bırakacağımız Konya maçındayız..

Hep beraber diyorum çünkü bu hafta beklentim tribün rekoru gelecek 30.000 kişi Pazar günü saha da bazılarını titretecek…

 

 

Fahrettin Kayan
Fahrettin Kayan
fahrettinkayan@hotmail.com
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