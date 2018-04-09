Bitirelim şu işi
Hayatta en zor rakip kaybedecek hiçbir şeyi olmayandır.
Lige havlu atmış, aylardır paralarını alamayan Karabük karşısında yenilgiye gidecek tek bir sebep vardı rehavet…
İlk golü geçen sezon olduğu gibi Diego ile aynı yerden, aynı açıdan, aynı köşeye vuruşla dejavu golünün ardından takım olarak tamam bitti bu iş havasına bürününce Karabük arka arkaya tehlikeli gelmeye başlamıştı ki birde üstüne çok tartışılacak bir penaltı kararı…!
Tokat gibi gelen golün ardından başta Hamza hoca olmak üzere herkes kendine geldi ve çok daha erken bitirebileceğimiz işi son dakikalarda kopardık.
Ne diyelim bizim en sevdiğimiz ve hiç vazgeçemediğimiz alışkanlığımız hiçbir işimizin kolay olmaması…
Haftaya hep beraber sezonun hem manevi olarak hem de alacağımız 3 puanla sezonun bütün tehlikesini geride bırakacağımız Konya maçındayız..
Hep beraber diyorum çünkü bu hafta beklentim tribün rekoru gelecek 30.000 kişi Pazar günü saha da bazılarını titretecek…
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