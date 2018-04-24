Alternatifsizliğin sonu...
Ligin sonu yaklaştıkça işler kritikleştikçe takımı eleştirmeyelim, negatif enerji vermeyelim diyoruz ama ortada haftalardır süren bir gerçek var.
Takım olarak sahada hiçbir sistemimiz yok. Tek amaç rakip defansın arkasına atılan uzun toplar… Maç boyu Hamza hocanın bile sürekli takıma arkaya aşırın uyarısından başka taktik yok… saha da B planımız olmayınca işler iyi gitmediğinde yapabilecek hiçbir şey kalmıyor.
Bir de üstüne rakip Türkiye’nin kanatları en etkili kullanan ve hızlı adamlarla kaleye gitmeye çalışan takımı olmasına rağmen, Nazım’ın hızından faydalanmayı düşünmemenin yanında bir de solda Sakıb’ın ağır kalmasıyla açıldıkça açıldık.
Ligde kendine yarayan sonucu bulduktan sonra rakibin üstüne gitmeyen, daha fazla skor aramayan takımını bile gaza getirdik. Bu kadar açılmanın cezası da farklı oyun ve skor oldu…
Düşme potasında rakipler puan kaybetmişken alınacak 1 puan bile altın değerindeyken elimiz boş dönmek çok kötü oldu.
Düşme potasıyla puan farkı 3’e düştü kalan maçlarda en zor fikstür bizde... Eğer alternatifsizliklerimize alternatif yaratamazsak durumlar kötü… hele de düşme durumları ligin son maçında Alanya ve bizi karşı karşıya getirirse o zaman işler tam arapsaçı...
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