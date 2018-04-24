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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
24.04.2018 - 09:16, Son Güncelleme:

Alternatifsizliğin sonu...

Fahrettin Kayan
Fahrettin Kayan
fahrettinkayan@hotmail.com
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Fahrettin Kayan
Fahrettin Kayan
fahrettinkayan@hotmail.com

Ligin sonu yaklaştıkça işler kritikleştikçe takımı eleştirmeyelim, negatif enerji vermeyelim diyoruz ama ortada haftalardır süren bir gerçek var.

Takım olarak sahada hiçbir sistemimiz yok. Tek amaç rakip defansın arkasına atılan uzun toplar… Maç boyu Hamza hocanın bile sürekli takıma arkaya aşırın uyarısından başka taktik yok… saha da B planımız olmayınca işler iyi gitmediğinde yapabilecek hiçbir şey kalmıyor.

Bir de üstüne rakip Türkiye’nin kanatları en etkili kullanan ve hızlı adamlarla kaleye gitmeye çalışan takımı olmasına rağmen, Nazım’ın hızından faydalanmayı düşünmemenin yanında bir de solda Sakıb’ın ağır kalmasıyla açıldıkça açıldık.

Ligde kendine yarayan sonucu bulduktan sonra rakibin üstüne gitmeyen, daha fazla skor aramayan takımını bile gaza getirdik. Bu kadar açılmanın cezası da farklı oyun ve skor oldu…

Düşme potasında rakipler puan kaybetmişken alınacak 1 puan bile altın değerindeyken elimiz boş dönmek çok kötü oldu.

Düşme potasıyla puan farkı 3’e düştü kalan maçlarda en zor fikstür bizde... Eğer alternatifsizliklerimize alternatif yaratamazsak durumlar kötü… hele de düşme durumları ligin son maçında Alanya ve bizi karşı karşıya getirirse o zaman işler tam arapsaçı...

 

 

Fahrettin Kayan
Fahrettin Kayan
fahrettinkayan@hotmail.com
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