İkinci Yarıya Başlarken

TFF İkinci Lig Beyaz Grup’ta ilk yarının son maçının üzerinden neredeyse 5 uzun hafta geçti ve nihayet 2. yarı bu hafta sonu başlayacak. Yılbaşı arifesinde Altay’ın ilk yarıdaki performansını gözden geçirdiğim yazının da üzerinden futboldan uzak, yapışkan bir griple haşır neşir 3 hafta geçti. Bu Pazar, Altay 11'ini Zonguldak’ta izleyerek başlayacağız ikinci yarıya.

Devre arası kamp sürecinde Altay’da büyük bir hareketlilik gözlemlenmedi doğrusu. Furkan, Atakan ve Hüsamettin için taliplerin çıktığı ve özellikle Furkan’ın transferinin muhtemel olduğu kulaktan kulağa dolaşıyordu. Transfer yasağına yol açan dosyalar için de yönetimin alacaklılarla temaslarının sonuçları belirleyici olacaktı. Sonuçta bu üçlüden giden de olmadı, transfer yasağı kaldırılamadığından gelen de. Buna karşılık 25 kişilik kadrodan 2 oyuncu ayrıldı. Fiziğini ve performansını beğendiğim kaleci Aydın Bağ Sultanbeyli Belediyespor’a kiralandı, ilk yarı boyunca hiç süre alamayan Halil Yılmaz ise İstanbulspor’a gitti. Altay’ın yaşadığı onca badireye rağmen senelerdir ayakta kalmasını sağlayan en temel sebep olan altyapısı ise üretime devam ediyor. Bu kamp döneminde de U-17 takımının forveti Önder ile, U-19 takımından sağ bek Samet, sağ açık Tuna, kaleci Sinan ve stoper Mahmut’un da kampa katıldığı haberi Altay’a gönül verenlerin içini ısıttı. İkinci yarıya olmasa da, önümüzdeki sezonlara önemli bir yatırım. Bu arada kamptan korktuğum haber de geldi ve Murat Uluç’un ilk yarının son 4 maçını tribünden seyretmesine sebep olan sakatlığının tekrarladığını öğrendik. Kadroda alternatifi olmayan belki de tek oyuncu olan Uluç’un yokluğunun uzaması, Altay’ın skor üretmesinde sıkıntıya yol açabileceğinden beni endişelendirdi doğrusu.

İlk devrenin sonuna doğru göreve gelen İsmet Taşdemir Hoca’nın talebiyle Atatürk Stadı’ndan daha küçük bir stada geçilmesi bekleniyor ikinci yarıda. Tire alternatifi ilk anda ortaya atıldıysa da, ulaşım sıkıntısı nedeniyle herkesin içine sinmediğinden gündemde uzun süre kalmadı. B planı olarak Menemen Stadı’nda oynamak için başvuruda bulunduğunu öğrendik yönetimin. Eski haliyle oldukça kötü bir zemine ve tribüne sahipti ancak yeniden yapıldığından ve ulaşımı kolay bir stad olması sebebiyle şu an en isabetli seçim gibi görünüyor. Menemen Belediye Spor da burada oynuyor maçlarını ve kırmızı grupta şampiyonluk kovalıyor. Altay da burada oynar ve iki takım da sezon sonu şampiyonluğa ulaşırsa, tarihe geçebilecek bir olay olabilir stat açısından.



Altay’ın ikinci yarının başındaki ilk 3 maçının, sezon sonundaki konumuna yönelik çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Zonguldak deplasmanının ardından

içeride Kahramanmaraşspor, sonra da deplasmanda şampiyonluk adayı Şanlıurfaspor. İlk yarıyı kendisiyle birlikte ilk 6 içinde bitiren 5 rakibinin üçünü yenip ikisiyle berabere kalan Altay’ın, nispeten zayıf olduğu düşünülen rakiplere sürpriz denebilecek puan kayıpları yaptığını gördük. Üstelik, puan sıralamasında gerilerde olsa bile, ilk yarıda içeride oynadığı 8 maçta 10 gol atıp 6 gol yiyerek 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan bir iç saha takımı Zonguldak Kömürspor. Gol açısından kısır bir takım Zonguldak ekibi ve orta sahada 2 önemli isim kırmızı kart cezalısı. İsmet Hoca ideal savunma kurgusunu (Mustafa Murat-Serkan-Hayrullah- Murat Türkkan veya İbrahim Öztürk) bozmazsa, galibiyetle dönmek çok da zor olmaz tahminimce. Kahramanmaraşspor maçını da kazasız atlatmamız durumunda, Şanlıurfa deplasmanına avantajlı bir pozisyonda çıkabilir ve puan(lar)la dönebiliriz.

Önceki yazılarda hep kadronun pek yeterli olmadığını ve bu kadro ile elde edilen sonucun önemli bir başarı olduğunu savundum. Gönül devre arasında özellikle forvetteki eksiğin tamamlanmasını isterdi elbet, ancak maddi-manevi gerçekler ortada. Kendi yağıyla kavrulma çabalarına devam eden, eksiklerini çalışarak, inanarak ve mücadele ederek kapatmaya çalışan bir yönetici ve sporcu kadromuz var. Eksikliklerden yakınmak ve anlamsız meselelerle kendimizi meşgul etmek yerine, bu kadroya inanmak ve destek olmak zorundayız. Çünkü play-off’a kalmadan bir üste çıkmak istiyorsak, ilk yarıdan daha fazla puan toplamak durumundayız, bunun içinde 23 oyuncudan fazlası gerekir.