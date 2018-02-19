Güzel Bir Finali Düşlemek...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Erman Pektok>Güzel Bir Finali Düşlemek...

Güzel Bir Finali Düşlemek...

Altay tribününe abone olanlar, bu güzel armaya gönlünü kaptıranlar bilir. Bu tribünde rahat maç izlenmez. 2 farklı skoru bulsan da elin böğründedir devamlı, ha geldi, ha gelecek... Hesap kitap erbabı olmuştur taraftar, "yetmişe kadar yemezsek, alırız bu maçı", yahut "şimdi on dakika daha böyle idare etsek, rakip de yorulursa...". Baktık ki olmuyor, işler yolunda gitmiyor "yav iyi güzel de oyunu tutacak adam yok, hoca niye almıyor ki falancayı?". Hakemlerden yana da maşallahımız vardır senelerdir, "bu işler"in tesadüfi olmadığını biliriz. Tribünde çekirdek çitleyen de deliler gibi marş söyleyip tepinen de, 40 yıldır kapalıya gelen de bir kaç maç önce ilk kez adımını atan da... Yediden yetmişe her Altaylıda biraz ülser, biraz hipertansiyon, bolca da depresyon mevcuttur. Atmıyorum yahu, kendimden biliyorum. Ama belki uzuun bir zamandır ilk defa arkama yaslanıp rahat bir maç seyrettim ben bugün. Maçın ilk düdüğünden itibaren bir dakika bile gol yiyeceğiz endişesi taşımadan, bir an bile puan kaybeder miyiz korkusu yaşamadan izledim maçı. Öncesinde kafamdaki bütün "zor deplasman" düşüncelerime rağmen. Evindeki 10 maçta 6 galibiyet almış, daha 2 hafta önce Şanlıurfa'yı burada 2-0 yenmiş bir rakip vardı sonuçta.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Erman Pektok

Spor Arena

Altay

Maç başlamadan önce, nefis bir deplasman tribünü izledik Vefa Stadı'nın tribünlerinde. Ev sahibi Karagümrük'ün misafirperverce karşıladığı Altay tribünü, döktürmeye başlamıştı bile. Derken kadrolar geldi ve savunma bakanının kulübe nöbetinin devam ettiğini gördük. Maksut'un yokluğunda ben Ferdi'yi beklerken Fatih Gül'ü onbirde görmek de endişe vermedi değil doğrusu. Onbirin kalanı alışılmış isimlerdi ama uzun süren sakatlığı yeni atlatan İbrahim Akın'ı son yarım saatte beklerken, İsmet Hoca ilk onbirde sahaya sürmüştü.

İlk düdükle beraber oyunu alan, sahanın tamamında hakimiyet kuran Altay oldu. Daha ilk dakikalarda Muharrem Ozan'ın ayağından gelen vole de, meğer geleceğin habercisiymiş, biz alışkın olmadığımızdan bilemedik. Karagümrük'ün biraz da sarı kart cezalılarının da etkisiyle oldukça silik ve etkisiz bir takım olarak sahaya dizildiğini anlamak içinse alim olmaya gerek yoktu. Yine de kemik gibi bir takım olduğunu söylemek yanlış olmaz. Genç, koşan, her topu kovalayan ama beceri açısından ciddi derecede eksiğini mücadele ederek tamamlamaya çalışan bir ekip Karagümrük. İlk 10 dakikada her iki takım için çekilen bu fotoğraf, maç boyunca asılı kaldı sahada.

Sağ kanatta İbrahim Akın önderliğinde yapılan dörtlü hücum organizasyonu ile gelişen pozisyon bile kaçtığında üzülmedik hiç birimiz. Sahadaki onbir o kadar kendinden emindi, o kadar ne istediğini bilir haldeydi ki, onların tavrı bize de sirayet ettiğinden olsa gerek. Nitekim ilk yarım saat devrilirken soldan Doğan'ın altıpas üzerine attığı yüksek orta, geriden koşarak yükselen Muharrem Ozan'ın kafasından ağlara gitti ve Altay oyunun ardından skoru da eline geçirdi.

Önceki bir çok maçta olan bitenin aksine, 0-1'lik skor Vefa Stadı'ndaki Altay onbirini daha da kamçıladı. Dahası, tam o sıralarda Silivri'den gelen gol haberi de Altay tribününü kamçıladı. İzlemeye doyum olmayan tribün görüntüleri ortaya çıktı. Bu coşkunun karşılığı, devre bitmeden Muharrem Ozan'ın kaleciden önce yetişip ayak koyduğu topu sağ ayağının üst-dışıyla aşırtarak ağlara göndermesiyle geldi ve skor 0-2 oldu. Uzatma anlarında pozisyon olmayan bir yan topta oluşan karambol Karagümrük takımında penaltı beklentisi yarattıysa da, hakemin yanıtı ilk yarının son düdüğü oldu.

İkinci yarıda oyunu rölantiye almış görünse de dilediği gibi oynayan bir Altay ve bu oyuna boyun eğen bir rakip vardı sahada. Son yarım saatte İbrahim'in yerini Furkan'a bırakmasıyla, oyunun şekli de biraz değişti ve hızlı kontralarla gelmeye başladı Altay. Nitekim 3. gol de böyle geldi. Solda geride rakipten topu söke söke alan Fatih, önce orta yuvarlağa kadar dripling yaptı. Sonra sağ açıktan hızlanan Furkan'a doğru uzun oynadı. Ancak rakip sol bek kötü verilen bu pası telaşla ayağının altından kaçırınca Furkan'a gün doğdu. Çizgiye kadar inip arka direkte hızla gelen Doğan'a aktardı ve Doğan da topun kaleye girdiğinden emin olmak için topla birlikte girdi kaleye. Şeytanın bacağını da bu pozisyonda kırdığını umuyorum.

Biz maç tamam derken 75. dakikada kalemize gelen ilk tehlikeli Karagümrük şutunu Egemen üst direğin hemen altından uçarak tokatladı da, onun da oyunda olduğunu hatırladık.

Netice itibariyle kötü, hatta vasat bile oynayan bir oyuncunun olmadığı bir Altay izledik. Egemen her zamanki gibi oyunun hep içinde, hep güven veriyor. Geri dörtlü harikaydı, rakibin uzun, çelimsiz ve beceriksiz santraforuna göz açtırmadılar. Orta sahada herkes çok çalıştı, kalitelerinin rakipten üstün olduğunu her fırsatta gösterdi. Hücumda ise iştahlı bir baskı, beklerin de katkısıyla zenginleşen varyasyonlar ve bolca gol pozisyonu izledik. Herkes iyiydi ama Doğan, Fatih, İbrahim Öztürk ve Muharrem Ozan'ın bu sezonki en iyi performanslarını izlediğimizi düşünüyorum. Maçın içinde seyir zevki açısından en bonkör oyuncu da, ilk 40 dakikadaki resitali ile İbrahim Akın idi kuşkusuz.

Geçen hafta son yazıyı "Ne olup biteceğini tribünden göreceğiz ama benim umudum ve güvenim giderek artıyor. Hem bu maça, hem de sezon sonuna yönelik..." diyerek bitirmiştim. Bu akşam daha fazlasını da söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Eksiklerle, sıkıntılarla, zorluklarla mücadele eden, iki ileri bir geri giden bir takım gitmiş, ne istediğini bilen, her ferdi eşit ölçüde terleyen, kendinden emin ve başarabileceğinin farkında bir takım halini almış. Tribündeki tertemiz, pırıl pırıl coşku ve dinamizm de bunun başka bir ifadesi bence. Güzel bir finali düşlemek için bu kadarı yeter de artar bile...

spor haberleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ