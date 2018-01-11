Super Bowl’a doğru

Şampiyonluk için geriye 8 takımın kaldığı NFL’in acımasız play-off sisteminde, şu an en büyük favori New England Patriots olsa da, Pittsburg Steelers ve Minnesota Vikings takımlarının şampiyonluğu da büyük sürpriz olmaz.

Normal sezonun ardından, iki konferansta yer alan 8 grubun liderleri doğrudan play-off’a kalırken, konferans bazında en iyi dereceye sahip diğer 2şer takımın da katılımıyla 12 takım play-off yapmış oluyor. Konferansların en üst sırasında 2şer takım, doğrudan son 8 takım arasına kalırken, diğer takımlar Wild Card Weekend’de karşı karşıya geliyor. (MLS’deki play-off sistemine benzer bir şekilde)

İşte geride bıraktığımız haftasonu NHL’de Wild Card Weekend’di ve son 8 takımdan, kalan 4 tanesi de belirlenmiş oldu. Atlanta Falcons, Tennese Titans, Jacksonville Jaguars ve New Orleans Saints wild card haftasından sağ çıkmayı başarmış olsalar da, önümüzdeki hafta sonu “Divisional Round”da hayatta kalma şansları çok daha düşük olacak.

Bu hafta sonu oynanacak “Divisional Round” haftasından geriye kalan 4 takım ise önümüzdeki hafta sonu Konferans Finallerinde karşılaşacaklar, onu takip eden hafta sonu NFL’in All-Star’ı “Pro Bowl” ve nihayetinde 4 Şubat Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece Super Bowl ile Amerikan Futbolu’nun zirve dönemi taçlanmış olacak.

Amerikan Futbolu’nu takip etmek uzun zamandır aklınızda, fakat nereden başlayacağınızı ya da doğru zamanı bilemiyorsanız, işte tam sırası; NFL maçlarını D-Smart, Digitürk, Tivibu üzerinden yayın yapan Fox Sports kanalından HD olarak izleyebilirsiniz.

AVUSTRALYA AÇIK BAŞLARKEN

2018’in ilk günlerinde, yazın olanca hızıyla devam ettiği Melbourne şehri, yeni yılın ilk grand slam turnuvasına 106.kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Pazartesi günü başlayacak ana tabloda yer almak için, 3’ü kadın, 4 tenisçimiz de Melbourne Park’ta korta çıkıyorlar.

Erkeklerde tek temsilcimiz Cem İlkel, Çarşamba sabaha karşı İtalyan rakibi karşısında set alamadan elendi.

Kadınlarda ise Perşembe sabaha karşı 3:30’da Başak Eraydın Amerikan rakibi Falconi, 6:30’da geçen yıl Avustralya Açık’a ana tablodan başlayan Çağla Büyükakçay, ABD’li rakibi Boserup yine aynı saatte İpek Soylu ise İsviçreli rakibi Voegele ile karşılaşacak, temsilcilerimizin ana tabloda yer almak için 3 tur geçmeleri gerekiyor.

Avustralya Açık öncesi, yeni yılla beraber Avustralya ve Yeni Zelanda’da Brisbane, Auckland, Hopman ve Syndney turnuvaları da, tenisçilerin Okyanusya’nın iklimine ve yaz şartlarına alışması için son derece faydalı oldu.

İlk defa 1906 yılında yapılan ve toplam 50 Milyon Avustralya Doları (AUD) ödüllü turnuva öncesi kadınlarda son şampiyon Serena Williams’ın henüz hazır olmadığı, Azarenka’nın velayet davası ve tek erkeklerde Andy Murray’ın sakatlık nedeniyle Melbourne Park’ta yer almayacaklarını açıklamaları Avustralya Açık öncesi biraz can sıktı.

Bir sonraki Grand Slam turnuvasının Mayıs ayında Paris’te yapılacak olan Roland Garros olduğunu düşünürsek, o zamana kadar bu isimleri, bu denli üst düzey bir turnuvada izleme şansını kaybettik. Yine de dünya tenisinin zirvesindeki isimlerini seyretmenin tadını doyasıya çıkaracağız.

İki hafta devam edecek turnuvayı Eurosport ve Eurosport 2 ekranlarında canlı olarak izleyeceğiz.

JYP JYVASKYLA FİNAL İÇİN AVANTAJLI

Bu yıl 4.defa yapılan Şampiyonlar Hokey Liginde sezonun sonuna geldik. Normal sezonun ardından, 2şer maç üzerinden oynanan Play-Off aşamasında yarı final ilk maçları geride bıraktığımız hafta içinde oynandı.

Finlandiya temsilcisi JYP, Salı günü oynanan karşılaşmada Çek temsilcisi Ocelari karşısında 4-2’lik bir galibiyet aldı ve önümüzdeki hafta oynanacak maçta 1 farklı mağlubiyet bile kendilerini finale taşıyacak.

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32 takımın 8 grupta mücadele ettiği normal sezonda, aynı grupta yer alan İsveç temsilcisi Vaxjo Lakers ile Çek temsilcisi Bili Tyari Liberec ise yarı final ilk maçında 1-1 beraber kaldı; gruptaki 2 maçı da kazanan Lakers (-deplasmandaki maçı uzatmada kazanmış ve grubu lider bitirmişti- iki maç üzerinden oynanan play-off’larda, Basketbol FIBA Champions League’de de olduğu gibi, beraberlik halinde uzatma olmuyor) final için bir adım önde görünse de, rakibi Liberec, Şampiyonlar Hokey Liginin son 2 sezonunun şampiyonu olan Frölunda Indians’ı Play-Off ilk turunda, sahasında 3-2 kaybettiği maçın rövanşında, normal sürede 5-4 yenmiş, uzatmada da altın golü bularak, play-off resminin dışına atmıştı. Çeyrek finalde İsviçre temsilcisi ZSC Lions Zurich’e karşı da sahasında ilk maçı 1-0 kaybeden Çek temsilcisi rövanşı aynı skorla kazanmış, uzatmada gol çıkmamasının ardından, shot-out’la (futboldaki penaltılara benzer bir yöntem) yarı finalist olmuştu. Eğer Liberec finale yükselebilirse, bunu play-off’da sahasında maç kazanmadan başarmış olacak.

Final karşılaşması tek maç üzerinden 6 Şubat Salı akşamı oynanacak. Normal sezon ve play-off performansları göz önüne alınarak, daha iyi performansa sahip takımın sahasında oynanacak final maçında kazanan kim olursa olsun, Şampiyon Kulüpler Kupasının yerini alan ve bu yıl 4.sü düzenlenen Şampiyonlar Hokey Ligini ilk kez kazanmış olacak.

Şampiyonlar Hokey Ligi maçlarını ülkemizde, Didi Süper Liginin de yayıncısı olan Sports Tv yayınlıyor.