Kış olimpiyatları başlıyor ( Aslı Nemutlu anısına)

Pyeonchang, Erzurum’un Palandöken’i, Kocaeli’nin Kartepe’si gibi kış sporları için bir merkez konumunda olan Taebaek Dağların’ın da içinde olduğu Gangwon şehrinde bulunuyor.







Bu yıl rekor katılımla, 92 ülkeden 2952 sporcunun katılacağı kış olimpiyatlarında, ülkemizi 8 sporcu temsil edecek. Rusya’nın doping skandalı nedeniyle men edildiği olimpiyatlarda 169 Rus sporcu, 5 halkalı olimpiyat bayrağı altında mücadele edecek. Buz Hokeyi gibi takım sporlarında da olimpiyat bayrağını taşıyacak, Rus sporcularının bu ilginç durumu kadar önemli başka bir detay da Kuzey Kore’li 12 kadın buz hokeycinin, Güney Kore’deki kadın buz hokeycilerle bir araya gelerek oluşturacağı Kore takımı olacak. İki ülkenin bayrağından ayrı olarak farklı bir Kore bayrağı ve formasıyla mücadele edecek Kore takımı, B Grubunda Japonya, İsveç ve İsviçre ile mücadele edecek. Kuzey Kore ve Güney Kore’li Buz hokeyciler açılış ve kapanış töreninde de bu bayrak altında yürüyecekler. Erkekler Buz Hokeyi kategorisinde ise Güney Kore takımı kendi sporcularıyla mücadele edecek.

Ülkemizde TRT ve Eurosport ekranlarından yayınlanacak organizasyonda, Eurosport’un logosunda bulunan ve yaklaşık 100 gündür devam eden geri sayımda da sona gelinmiş oldu.





BUZ HOKEYİNDE YENİ BİR HİKAYE ÇIKACAK MI?







Kış Olimpiyatlarının en büyük hikayelerinde birisi Buz Hokeyinde, 1980 Olimpiyatlarına amatör bir kadroyla katılan ABD’nin altın madalyayı kazanmasıydı.

İsveç ile berabere kalıp, Çekoslavakya’yı yenerek gruptan çıkması bile ciddi bir sürpriz olarak karşılanan ABD Erkek Buz Hokeyi takımı yarı finalde olimpiyatın ağır favorisi Sovyetler Birliği ile karşılaşacaktır. Maçtan 1 gün New York Times’de maçın kazanılmasının bir mucize olacağını ortaya koyan “a Miracle for the US to win the match” yazısı çıkar. Son periyoda girilirken 3-2 geride olan ABD takımı, 3.periyodun başında arka arkaya attığı 2 golle 4-3 öne geçer ve bu skoru maç sonuna kadar korur. Maçın son 10 saniyesinde geri sayıma başlayan, maçı televizyonda bütün ABD’ye canlı olarak anlatan Al Michaels, yorumcuya dönerek Morrow 5 saniye kaldı, mucizelere inanır mısın diyerek o yazıya atıfta bulunur, Evet !!! çığlıkları duyulur süre 0.00’ı gösterirken, gerek yayında, gerek salonda, muhtemelen ABD’deki bir çok evde büyük bir sevinç yaşanır. (Orijinal yayını ve o anları merak ediyorsanız: http://dai.ly/x6ee3ei adresinden seyredebilirsiniz)

Kış Olimpiyatları Buz Hokey tarihinin en dramatik maçı olarak gösterilen bu maçtan sonra finalde Finlandiya’yı yenerek altın madalyayı kazanan bu amatör takımın başarısı, sadece 1 yıl sonra gösterime giren “Miracle on Ice” filmiyle taçlandırılır ve tarihe hiç silinmemek üzere kazınır.







Norveç’in Lillehammer kentinde 1994’de yapılan Kış Olimpiyatları finalindeki İsveç – Kanada maçı da şampiyonun 7.penaltılar sonunda belirlenmesiyle, tarihe geçen maçlardan bir tanesi olmuştur.





DAN JANSEN’İN HİKAYESİ

Kış Olimpiyatlarında en büyük başarı hikayesi olmasa da, en dramatik hikaye olduğu üzerinde büyük bir fikir birliği olan hikayedir Dan Jansen’in hikayesi.

O zaman Yugoslavya’nın bir parçası olan Saraybosna’da 1984’de yapılan kış olimpiyatlarında, Sürat pateni dalında, 18 yaşındaki genç Amerikalı Dan Jansen performansıyla göz doldurur. Ablası Jane’in yönlendirmesiyle bu spora başlayan Dan, 1988 Calgary Olimpiyatlarının en büyük favorisi konumundadır. 500 metre yarışı sabahı ablasının lösemiden öldüğünü öğrenir, umutsuzca ona ulaşmaya çalışır ama başaramaz, 1 saat sonra artık ablasının hayatta olmadığından emindir.







500 metre yarışının ilk turunda başarısız olur, 1000 metre yarışında da madalyadan uzak kalmıştır, herşeye rağmen 1992 Alberville olimpiyatlarının da en büyük favorisidir Dan, fakat yine madalyadan uzak kalmıştır.

1994 Lillehammer Olimpiyatları, 28 yaşındaki Dan’ın son olimpiyatı ve son şansıdır. Bu sefer fırsatı kaçırmayan Dan 1000 metre yarışında altın madalyaya ulaşır. Zafer turunu atarken kucağında kızı vardır ve kızının adı tabiyki “Jane”dir.

Amerikan Sineması bu fırsatı da kaçırmaz ve 1996 yılında bu hikayeyi “A Brother’s Promise The Dan Jansen Story” isimli biyografik filmle ölümsüzleştirir. (Orijinal dilinde bu filmi izlemek isteyenler: https://www.youtube.com/watch?v=GwMXQfMW590 adresinden ulaşabilir)





JAMAİKA’NIN BOBSSLEIGH TAKIMI







Karayipler’in sıcak ikliminden çıkarak olimpiyat barajını aşan ve büyük bir sempatiyle 1988 Calgary olimpiyatlarına katılma hakkı kazanan Jamaika Bobsleigh takımı, yarışmada büyük bir şanssızlık yaşar ve buz araçları devrilir. Bu büyük hayal kırıklığına rağmen alkışlarla ayrılırlar pistten, bu hikaye de, ülkemizde de gösterilen “Üşütük Popolar” orijinal ismiyle “Cool Runnigs” ismiyle hikayeleştirilmiştir. Internet ortamında Türkçe dublajlı haline bile ulaşmak çok kolaydır. Jamaika’nın Bobsleigh’de bu olimpiyatta da 2 kişilik Erkek takımıyla yarışacağını hatırlatmak isterim.





ASLI NEMUTLU

Kış sporlarındaki her hikaye eğlenceli değil şüphesiz, yapılan sporun zorluğu ve aslında doğaya karşı da bir mücadeleye sahne olması nedeniyle, kış sporları kazalara ve kötü sürprizlere de son derece açık hale geliyor. Bu nedenle bu müsabakaları düzenleyen yetkili kurumların; gerek bakanlıklar, gerek federasyonlar ayağında çok daha titiz davranması gerekiyor.

Maalesef 2012 Türkiye Gençler Kayak Şampiyonasında Federasyon bu titizliği göstermedi, normalde güvenlik filesi olması gereken yerlerde tahtadan yapılmış bariyerler vardı, kayakla yokuş aşağı o müthiş hızla inen sporcuları koruması için konulan.







İşte Aslı Nemutlu henüz 17 yaşındayken, antrenman sırasında o tahta bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Kayak Federasyonu Başkanı başta olmak üzere, sorumlular 2.5 yıla kadar hapis cezası aldılar, bu cezaların bazıları paraya çevrildi, bazılarında ise hüküm geriye bırakıldı, yani işin Türkçesi buna sebep olan hiç kimse hapis yatmadı. 3 ay hak mahrumiyeti cezası alan ve başkanlığı düşen, dönemin federasyon başkanı Özer Ayık Tahkim Kuruluna itiraz ederek hak mahrumiyeti cezasını kaldırttı ve görevine devam etti.

Dönemin Spor Bakanı Suat Kılıç da görevine devam etti. Üstelik Spor Bakanlığı’nın denetim görevini yerine getirmediği için 250 Bin Lira’ya yakın tazminat ödemeye mahkum edildiği bir ortamda.

Anne ve babası, Aslı gibi bu sporu seven ama yeterli imkanı olmayan gençler için harcadılar bu parayı, bugün hala TEV Aslı Nemutlu bursları dağıtılmaya devam etmektedir.

Aslı Nemutlu adına bir dernek ve yaşadığı ilçe Kadıköy’de bronz bir heykeli var. Bir gün Kadıköy’e yolunuz düşer ve bronz heykele rastlarsanız, 17 yaşında pırıl pırıl bir genç kızın nasıl ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini ve bu ihmali yapanların nasıl cezasız kaldıklarını uzun uzun düşünecek vaktiniz olur, bugün hayatta olan Şenol Güneş, Fatih Terim’den tutun da Hidayet Türkoğlu’na kadar bir çok sporcunun ismini daha şimdiden spor tesislerinde ve salonlarında yaşatanlar; Aslı Nemutlu’yu yaşatacak önlemleri alamadıkları gibi, ismini bir spor kompleksine bile koymayı çok görmüşlerdir.

Bu trajediyi, bu büyük haksızlığı yazacak bir senarist, yönetecek bir yönetmen çıkmamıştır Türk sinemasında, bu ülkenin spor kültürünün neden bu kadar geride olduğunu düşünüyorsak; bizim başarılarımızı da, acılarımızı da bir hikaye haline getiremediğimizden başlamamız gerekir ve kış sporlarıyla ilgili herhangi bir organizasyondan bahsederken şüphesiz onu anmak gerekir.







Ben hiç tanıma şansım olmasa da, büyük bir sevgi ve saygıyla anıyorum kendisini ve ona ithaf ettiğim bu haftaki yazımı, Kadıköy’deki heykelinde de bulunan, kendi yazdığı o satırlarla sonlandırıyorum.

Lapa lapa kar yağar,

Gelinlik giyer dağlar,

Kış mevsiminin hüznü,

Dağlarda sessizlik var.