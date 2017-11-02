Ellere var da bize yok mu

VAR sistemi uygulanmaya başlamasıyla beraber, oyunun durması, heyecanın azalması gibi bazı eleştirilerin hedefi olmuştu, bir başka sorun da, standart bir VAR uygulaması olmaması, örneğin FIFA’nın Uluslarası organizasyonlarda uyguladığı VAR daha çok İtalya ve Hollanda Liginde uygulanan sisteme, bizim uygulayacağımız sistem ise daha çok Portekiz Liginde uygulanan sisteme benziyor.

İtalya Liginde uygulanan sistemde, yan hakem veya başka bir yetkili tarafından kulaklığına uyarı gelen orta hakem, saha kenarındaki, yüksek çözünürlüklü ekrandan pozisyonun tekrarını seyredip, kararını değiştirebiliyor, bu pozisyonun tekrarı oyunun daha önce durduğu son pozisyona kadar devam edebiliyor.

Sezon başında Hollanda’da oynanan Süper Kupa maçında Feyenoord ile Vitesse karşı karşıya gelmiş, bu maç ilginç bir VAR uygulamasına sahne olmuştu, maçın 56.dakikasında 1-0 geride olan Vitesse takımı, ceza sahası içerisinde kendilerine yapılan faul sonucu penaltı beklemişler, fakat penaltı düdüğü çalmamıştı, bu esnada kontratağa çıkan Feyenoord takımı gol attı, fakat bu gol de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı, pozisyona gelen itirazlar sonrası, monitöre giden orta hakem pozisyonu tekrar seyretti. Feyenoord tribünleri kendilerini gole hazırladıkları anda, oyunun en son durduğu ana kadar geri gitme hakkı olan orta hakem Vitesse’nin pozisyonunun penaltı olduğunu farketti ve penaltı kararı verdi. Maçın 2-0 olmasını bekleyen Feyenoordular, bir anda kalelerinde gördükleri penaltı golüyle durumun 1-1 olmasıyla bir hayli şaşırdılar, penaltılara giden maçı Feyenooord penaltılarda 4-2 kazanmıştı.

Bizim uygulayacağımız sistemde buna benzer olaylar yaşanmayacak, bizim sistemimizde maçı yayın aracına benzer bir araçta seyredecek olan 2 tane faal ya da eski hakem, orta hakemi uyararak yanlış karar verdiğini ya da pozisyonu atladığını söyleyecekler. Orta hakemin pozisyonu tekrar izleme şansı yok, yani gözlerine değil, minibüsteki video yardımcı hakemlere göre kararını değiştirecek.

Daha önce yaşadığımız kale çizgisi yardımcı hakemler uygulaması, bize yetki paylaşımının, pek de iyi sonuçlar ortaya çıkarmadığını göstermişti. Bizim ülkemiz gibi (ki o kadar kötü maç yönetimleri yapıyorlar ki bu konuda maalesef spor medyasına ve kamuoyuna bazen hak vermemek mümkün değil) hakem kararlarının; taktikten, stratejiden, oynanan oyundan fazla konuşulduğu ülkelerde, işin içine, orta hakemin kararını değiştirme yetkisi olan bir başka hakem koyduğunuzda, bu tartışmalar daha da katlanacak. Buna önlem olarak, video yardımcı hakemler tartışmalı pozisyonlara karışmayacak, sadece çok net pozisyonlarda, orta hakemi uyaracak, bu da gayet muallak bir ifade, tartışmalı pozisyon örneğin 5-10 cm’lik bir ofsayt kararı tartışmalı mıdır? Korkarım ki ülkemizde uygulanacak sistem Portekiz Liginin de gerisinde olacak, sezonun ilk haftalarında oynanan Benfica – Portimonense maçında video hakem, krtik bir ofsayt pozisyonunda gol iptalini vermiş ve böylece Benfica sahasında 10 kişi kalmış Portimonense karşısında 2 puan kaybından kurtulmuştu.

Ülkede futbolu yöneten tüm kurumlar, gerçekten adil bir VAR sistemi istiyorlarsa, tüm sorumluluğun orta hakemde olacağı, gerektiğinde kenara gelip, pozisyonları tekrar seyredebileceği İtalya Ligindeki sistemi uygulamak zorundadırlar, şu an denemesi yapılan sistemin, hakem hatalarını ve hakem tartışmalarını ortadan kaldıracağına inanmak, çocukça bir hayaldir.

BEIN SPORTS HABER YAYINA BAŞLADI, NİHAYET ŞİFRESİZ EUROLEAGUE KEYFİ

Geçtiğimiz hafta Salı günü Bein Sports Haber kanalı SD ve HD olarak Turksat’tan şifresiz yayınlarına başladı. 19:00’da Turksat yayınına başlayan Bein Sports Haber, açılış gününü Euroleague’deki Türk derbisi Fenerbahçe – Anadolu Efes maçının şifresiz yayınıyla zenginleştirdi. Bein Sports Haber’in Tivibu Spor gibi, zengin içeriğinden bir nevi demo mahiyetinde, şifresiz canlı maç yayınları yapmasına dair bir beklentiden bahsetmiştim, en azından şimdilik Euroleague için bu beklenti gerçekleşti. Çift maç olan haftalarda 2, tek maç olan haftalarda 1 Euroleague maçı şifresiz olarak Bein Sports Haber kanalında olacak, bununla ilgili resmi bir açıklama okumasam da, şimdiye kadar ortaya çıkan görüntü, bu maçların 2 Türk takımından birisine ait olacağını gösteriyor.

Bu haftanın şifresiz canlı Euroleague maçı ise 2 Kasım Perşembe 20:45’te Fenerbahçe Doğuş ile Valencia arasında.

KARABAĞ

Geçtiğimiz haftalarda en ezik, en fakir, en komik koreografi diye yazmıştı, ismini bile anmaya gerek duymadığım bir şahıs ama olsun diyordu yavaş yavaş onlar da öğrenecek futbol kültürünü.

Azerbaycan Ligini son yıllarda domine eden, üst üste 4 şampiyonluk kazanan, bu sezonu da en yakın rakibinden 4 puan önde götüren bir takım Karabağ. Hani 90lı yıllarda, haber bültenlerinde sık sık duyardık “Dağlık Karabağ” bölgesi diye, bu kadar duymamızın sebebi Ermenistan işgali altında olmasıydı. İşte o bölgenin takımı.

2000’li yılların ortalarında kendilerini Avrupa arenasında göstermeye başladılar. İlk sezonlarında; Dukla, Zimbru gibi takımlara Avrupa Liginin ilk eleme turunda eleniyorlardı. İlk dikkat çektikleri sezon 2009-10 sezonu Avrupa Ligi elemesiydi; Rosenborg ve Honka’yı geçip, play-off’ta daha sonra rövanşı alacakları Twente’ye elenmişlerdi. Ertesi sezon Skopje, Portadown, Wisla Krakow gibi takımları eleyip, play-off turunda aynı sezon Bundesliga şampiyonu olacak o efsanevi Borussia Dortmund takımına elendiler. 2014-2015’e kadar play-off’larda Avrupa Ligine veda etmeye devam ettiler, en son play-off’ta takıldıkları takım Alman ekibi Frankfurt’tu.

2014-2015’te Twente’den rövanşı alarak, nihayet ilk defa Avrupa Liginde gruplara kalmayı başardılar. Inter, St. Etienne, Dnipro grubunda, en son Inter maçına kadar şansları devam ediyordu, Inter maçının son anlarında attıkları o tertemiz golü hakem iptal etmese, grubu kendisinden sadece 1 puan yukarıda bitiren Dnipro’yu geçerek, gruptan çıkacaklardı.

2015-16’da play-off’ta Young Boys’u 2 maçta da yenerek geçecekler; Tottenham, Anderlecht, Monaco grubundan 4 puanla çıkamayacaklardı. 2016-17’de play-off’ta rakip Göteborg’du, 1-0 kaybettikleri maçın rövanşını 3-0 kazanarak; Fiorentina, PAOK, Slovan Liberec grubuna düştüler. Son kader maçları yine bir İtalyan temsilcisi olan Fiorentina’ya karşıydı, kazansalar çıkacaklardı, kaybettiler, grupta iki kez yendikleri PAOK son 32’ye kaldı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde, Celtic, Viktoria Plzen gibi tecrübesi olan takımlara elenip, yollarına Avrupa Ligi elemelerinde ve gruplarında devam etmek Karabağ’a artık yetmiyordu. Nihayet bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off’unda yine Şampiyonlar Liginin gediklilerinden Danimarka’nın Copenhagen takımını eleyerek; Atletico Madrid, Chelsea, Roma’nın bulunduğu ölüm grubuna düştüler. İlk maçlarında Londra’da 6 gol yediler, ilk gollerini ikinci maçlarında Roma karşısında attılar ama 2-1 kaybettiler. 3.maçlarında ilk puanlarını aldıklarında rakipleri, Şampiyonlar Liginin finallerinde sık sık izlediğimiz Atletico Madrid gibi bir devdi, maçı 10 kişi tamamlamıştı Karabağ, üstelik rahatlıkla penaltı verilebilecek bir pozisyonda Dino hakemi aldatmaktan kırmızı kart görmüştü. 0-0 biten maçın en ilginç görüntüsü buydu, bazılarının sandığı gibi A4 kağıtlarına yazılan Qarabağ yazısı değil.

Salı gecesi Atletico Madrid deplasmanında öne geçtiler, 59.Dakikada Henrique’nin kırmızı kartıyla 10 kişi kaldılar, yine de Wanda Metropolitano’dan Şampiyonlar Ligindeki ilk deplasman puanlarını da çıkarmayı başardılar, bakalım bu hikayenin sonu nereye varacak, gerçek futbolseverler olarak bunu merakla bekliyoruz, işgal altındaki topraklarda, her türlü zorlukla, dar bir ekonomiyle ve hakem kıyımlarıyla mücadele ede ede bu noktaya gelmeyi başarmış Karabağ takımının bu hikayesini yazmak yerine, onlara en ezik koreografi yakıştırmasını yapanlar bir de yazılarında futbol kültüründen bahsetmişler, olsun yavaş yavaş öğrenecek onlar da insan olmayı.