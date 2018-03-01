Bundesliga'da pazartesi sendromu

Yıllarca dolup taşan, hatta derbi maçlarında, 1 gün önceden gelinip stadyum kapılarında yatılan yıllardan sonra bu tablo bir hayli düşündürücü, 1990’ların başında da benzer bir dönem yaşanmıştı. 1992-93 sezonunda örneğin yanılmıyorsam 14-19 saatleri arasında maçların canlı yayınlanması yasaklanmıştı. CINE5 henüz yayın hayatına başlamamış, şifreli yayınlar, dekoderler hayatımıza girmemişti. TFF’nin 3 büyüklerin iç saha maçlarını naklen yayınlanmasın diye 14’e 15:30’a koyduğu günler hala aklımda, naklen yayının yasak olduğu saatte oynanan karşılaşmaları yayın haklarını alan SHOW TV maç bittikten sonra banttan yayınlardı. Hatta 1992-93 sezonunda son haftaya ve averaja kalan şampiyonluk mücadelesinde Akaragücü – Galatasaray, Beşiktaş – Gençlerbirliği maçları bile televizyondan canlı yayınlanmamıştı.

Aradan yıllar geçti bugün televizyon gelirleri çok daha yukarılara çıktı, artık yayıncı kuruluşlar neredeyse maç saatlerinde söz sahibi olan bir konuma geçtiler, bunun karşılığı olarak da daha fazla maç, daha fazla reklam, daha fazla abone gerekliliği ortaya çıktı. Daha fazla maçın yayınlanması, yeni yayın saatleri oluşturulması için eskiden Cumartesi ve Pazar günleri ile sınırlı olan lig günlerine önce Cuma eklendi, sonra Pazartesi.

Aynı saatte birden fazla maçın olması hem seyirciyi, hem yayıncı kuruluşu ciddi anlamda zorluyor; örneğin cumartesi günü 15:30-16 gibi Süper Lig ve 1.Ligde en az 3-4 tane maç aynı anda oynanıyor ve bu maçları aynı platform yayınlıyor.

Avrupa’nın en büyük 5 liginde, taraftarlar alışkanlıklarına, kendi takımlarına ve tribün kültürüne çok bağlılar; bu kapitalist düzende bile hala Cumartesi 15:00 İngiltere, 15:30 Almanya, 21:00 Fransa ve Pazar 16:00 İtalya Liglerinde maçların ağırlıklı olarak başladığı saat. İspanya ise bu 5 büyük lig içerisinde, maçları en çok saat dilimine bölen ülke.

Almanya Futbol Federasyonu da bu sezon, Avrupa Ligi maçlarını da bahane ederek, Pazartesi maçlarını başlattı ve beklenenden çok daha büyük bir tepkiyle karşılaştı.







19 Şubat’ta oynanan Frankfurt – Leipzig maçı 1.Bundesliga’nın ilk Pazartesi maçı olarak tarihe geçti, Frankfurt taraftarının sahaya tuvalet kağıdı ve tenis topu atarak protesto ettiği ilk pazartesi maçını Frankfurt 2-1 kazandı.









Geçtiğimiz Pazartesi günü belki de Almanya’nın en tutkulu taraftarı Borussia Dortmund sahasında ilk pazartesi maçına çıktı. Augsburg’la 1-1 berabere kaldıkları maçta yine protesto pankartları vardı, Signal Iduna Park’ın meşhur kale arkası bile taraftar boykotundan ötürü eski görkeminden çok uzaktaydı.









Bakalım geleneklerin çok önemli olduğu Avrupa’nın bu en önemli ülkesinde bu pazartesi sendromu nasıl aşılacak, bilek güreşini para mı yoksa gelenek mi kazanacak yaşayıp göreceğiz.





VOLEYBOL LİGLERİNDE PLAY-OFF ZAMANI

Efeler ve Sultanlar Liginde normal sezonun sonuna geldik. Şampiyonu belirlemek için play-off, düşecek takımları belirlemek için de play-out maçları oynanacak.

Erkekler Voleybol Liginde Beşiktaş’ın play-out maçlarından sonra büyük ihtimalle kümeye düşmesi bekleniyor, Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı 7 yıl önce yine küme düşmüş, o günlerde çok konuşulmuştu, bu yıl pek konuşan yok görmedim, belki de matematiksel olarak kümeye düşmesini bekliyorlardır.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı da 3 sezon önce kümeye düşmüş, sonra yeniden lige çıkmıştı. Beşiktaş’ın futbol takımı bu kadar başarılı bir dönem yaşarken ve maddi açıdan belki de hiç olmadıkları kadar rahat bir konumdayken, voleybol şubesinde daha iyi kadrolar kurabilmeleri gerekiyor diye düşünüyorum.





Fenerbahçe ise özellikle kadınlarda büyük hayal kırıklığı yaşamış durumda, özellikle Şampiyonlar Liginde yıllar sonra ilk kez gruptan bile çıkılamaması ve normal sezonu Eczacıbaşı, Vakıfbank, Galatasaray’ın ardından 4.sırada bitirmeleri, sarı meleklerin pek de alışık olmadığı bir kaotik ortamı doğurdu.

Play-Off’larda çeyrek final ve yarı final serileri 3’er, final serileri ise 5’er maç üzerinden oynanacak.

Play-Off çeyrek finallerinde ilk maçlar Sultanlar Liginde Nilüfer Belediye – Eczacıbaşı maçı hariç Cumartesi, Efeler Liginde ise Pazar günü oynanacak.

Normal sezonda olduğu gibi Play-Off’larda da tek yayıncı kuruluş TRT olacak.

TRT’nin hafta sonunda yayınlanmayı planladığı maçların programı ise şöyle :

Cumartesi 13:00 Beşiktaş – Vakıfbank (Sultanlar Ligi – TRT Spor)

Cumartesi 16:00 Halkbank – Galatasaray (Sultanlar Ligi – TRT Spor)

Pazar 16:00 Galatasaray – Fenerbahçe (Sultanlar Ligi – TRT Spor)

Erdem CÜRGEN