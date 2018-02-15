Basketbol Türkiye Kupası başladı

Basketbol Süper Liginde 1.yarıyı ilk 8 sırada bitiren takımların; 1-8, 4-5; 2-7,3-6 şeklinde eşleştiği ve tek maç eleme sistemi üzerinden oynanan kupa maçları sonunda Pazar günü final karşılaşmasıyla şampiyon belli olacak.

Türkiye Kupası 8’li Final’i öncesi basın toplantılarında ilk gün karşılaşacak Fenerbahçe ve Anadolu Efes coachları Obradovic ile Ergin Ataman’ın atışmalarının, kupanın bir adım önüne geçmesi ise kupanın ateşini bir tık olsun yükseltti. Belki de bu yanan ateştendir bilinmez ama daha kupanın ilk gününde final gibi bir maç seyrettik. Anadolu Efes’in 83-80 kazandığı maçta, son hücumda Fenerbahçe 2 tane 3 sayılık atış kaçırdı, Ergin Ataman daha önce de A Milli Takımın başındayken, İtalya maçında 3 sayı öndeyken son hücumda faul yapmayarak risk almış ve yine kazanmıştı. Şunu da hatırlatmadan geçmeyelim, geçen sezon da Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Anadolu Efes’e elenmişti.





Bu iki takımı çeyrek final yerine final ya da en azından yarı finalde seyretmek daha keyifli bir hale gelebilirdi.

Euroleague’de maç olmayan hafta içini değerlendiren tek ülke biz değiliz şüphesiz; İspanya’da da bizim Türkiye kupası formatımızla aynı formata sahip Kral Kupası maçları da bugün başlayacak. (15 Şubat Perşembe)

Böylece bu hafta Euroleague’de maçı olmayan 4 İspanyol ve 2 Türk takımı yerel kupalarında mücadele edecekler.

1.Basketbol Liginde mücadele eden takımlar için ayrı bir Türkiye Kupası olmasına rağmen, Süper Ligde mücadele eden ve ilk yarıyı 9 ve 16.sıra arasında bitiren 8 takım için herhangi bir Türkiye Kupası mücadelesi bulunmuyor.

Şu an çok ütopik görünse de ligde ilk yarıyı ilk 8’de değil de ilk 6’da bitiren takımlara, 1.Ligde yarıyı ilk 6, Süper Ligde 7-16 arası bitiren 10 takımla beraber toplam 16 takımın katılacağı Türkiye Kupası’na bir ön eleme turnuvası konulursa, oradan da gelen 2 takımla, bu 8’li Final yapılırsa, futboldakine benzer şekilde daha fazla kulübü kapsayan, gerçek anlamda bir Türkiye Kupası mücadelesi yapılabilir.

Basketbol Türkiye Kupası ve İspanya Kral Kupası müsabakalarını Tivibu Spor’un şifresiz kanalında izleyebilirsiniz.



ŞİRKETLEŞEN FUTBOL

Endüstriyel Futbol klişesi ve çok uluslu şirketlerin köklü spor kulüplerine yatırım yapmaları, son 10 yılın modası haline geldi. Chelsea, Manchester City, Paris Saint Germain gibi uyuyan devler; Rus ve Arap sermayesinin bol sıfırlı çekleriyle, futbol dünyasının yeniden en önemli aktörleri arasına girmeyi başardılar.

Buraya kadar birçok itiraz olsa da, futbolu seven iş adamlarının ve kuruluşların, bir takıma sempati duyarak, onu yukarı taşımak için yatırım yapmaları, para kazanmaları anlaşılabilir bir durum olabilir.





Asıl mesele aynı sermaye grubunun birden fazla takımda hakim hisse ya da hakim olmasa bile hisse sahibi olmasının, günümüz futbol ve bahis ortamında ne kadar kabul edilebilir ve sağlıklı olduğu. Trabzonspor ile yönetim kurulları aynı olduğu için 1461 Trabzonspor’un Süper Lige çıkamayacağı kararı alındığından beri 3-4 yıl geçti.

Peki aynı yatırım gruplarının hisse sahibi olduğu Atletico Madrid ve Fiorentina gibi iki takım yarın öbür gün Avrupa kupalarında aynı grupta olursa ya da eleme aşamasında eşleşirse, UEFA herhangi bir müdahalede bulunacak mı? Yoksa Rusya ve Ukrayna gibi soğuk savaşın devam ettiği ve aynı ülke takımlarının olabildiğince eşleştirilmediği gibi, bu trend devam ederse önümüzdeki yıllarda aynı yatırımcıların hissedar olduğu kulüpler de eşleştirilmemek için her türlü yol denenecek mi?