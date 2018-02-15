Basketbol Türkiye Kupası başladı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Basketbol Süper Liginde 1.yarıyı ilk 8 sırada bitiren takımların; 1-8, 4-5; 2-7,3-6 şeklinde eşleştiği ve tek maç eleme sistemi üzerinden oynanan kupa maçları sonunda Pazar günü final karşılaşmasıyla şampiyon belli olacak.
Türkiye Kupası 8’li Final’i öncesi basın toplantılarında ilk gün karşılaşacak Fenerbahçe ve Anadolu Efes coachları Obradovic ile Ergin Ataman’ın atışmalarının, kupanın bir adım önüne geçmesi ise kupanın ateşini bir tık olsun yükseltti. Belki de bu yanan ateştendir bilinmez ama daha kupanın ilk gününde final gibi bir maç seyrettik. Anadolu Efes’in 83-80 kazandığı maçta, son hücumda Fenerbahçe 2 tane 3 sayılık atış kaçırdı, Ergin Ataman daha önce de A Milli Takımın başındayken, İtalya maçında 3 sayı öndeyken son hücumda faul yapmayarak risk almış ve yine kazanmıştı. Şunu da hatırlatmadan geçmeyelim, geçen sezon da Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Anadolu Efes’e elenmişti.
Bu iki takımı çeyrek final yerine final ya da en azından yarı finalde seyretmek daha keyifli bir hale gelebilirdi.
Euroleague’de maç olmayan hafta içini değerlendiren tek ülke biz değiliz şüphesiz; İspanya’da da bizim Türkiye kupası formatımızla aynı formata sahip Kral Kupası maçları da bugün başlayacak. (15 Şubat Perşembe)
Böylece bu hafta Euroleague’de maçı olmayan 4 İspanyol ve 2 Türk takımı yerel kupalarında mücadele edecekler.
1.Basketbol Liginde mücadele eden takımlar için ayrı bir Türkiye Kupası olmasına rağmen, Süper Ligde mücadele eden ve ilk yarıyı 9 ve 16.sıra arasında bitiren 8 takım için herhangi bir Türkiye Kupası mücadelesi bulunmuyor.
Şu an çok ütopik görünse de ligde ilk yarıyı ilk 8’de değil de ilk 6’da bitiren takımlara, 1.Ligde yarıyı ilk 6, Süper Ligde 7-16 arası bitiren 10 takımla beraber toplam 16 takımın katılacağı Türkiye Kupası’na bir ön eleme turnuvası konulursa, oradan da gelen 2 takımla, bu 8’li Final yapılırsa, futboldakine benzer şekilde daha fazla kulübü kapsayan, gerçek anlamda bir Türkiye Kupası mücadelesi yapılabilir.
Basketbol Türkiye Kupası ve İspanya Kral Kupası müsabakalarını Tivibu Spor’un şifresiz kanalında izleyebilirsiniz.
ŞİRKETLEŞEN FUTBOL
Endüstriyel Futbol klişesi ve çok uluslu şirketlerin köklü spor kulüplerine yatırım yapmaları, son 10 yılın modası haline geldi. Chelsea, Manchester City, Paris Saint Germain gibi uyuyan devler; Rus ve Arap sermayesinin bol sıfırlı çekleriyle, futbol dünyasının yeniden en önemli aktörleri arasına girmeyi başardılar.
Buraya kadar birçok itiraz olsa da, futbolu seven iş adamlarının ve kuruluşların, bir takıma sempati duyarak, onu yukarı taşımak için yatırım yapmaları, para kazanmaları anlaşılabilir bir durum olabilir.
Asıl mesele aynı sermaye grubunun birden fazla takımda hakim hisse ya da hakim olmasa bile hisse sahibi olmasının, günümüz futbol ve bahis ortamında ne kadar kabul edilebilir ve sağlıklı olduğu. Trabzonspor ile yönetim kurulları aynı olduğu için 1461 Trabzonspor’un Süper Lige çıkamayacağı kararı alındığından beri 3-4 yıl geçti.
Peki aynı yatırım gruplarının hisse sahibi olduğu Atletico Madrid ve Fiorentina gibi iki takım yarın öbür gün Avrupa kupalarında aynı grupta olursa ya da eleme aşamasında eşleşirse, UEFA herhangi bir müdahalede bulunacak mı? Yoksa Rusya ve Ukrayna gibi soğuk savaşın devam ettiği ve aynı ülke takımlarının olabildiğince eşleştirilmediği gibi, bu trend devam ederse önümüzdeki yıllarda aynı yatırımcıların hissedar olduğu kulüpler de eşleştirilmemek için her türlü yol denenecek mi?