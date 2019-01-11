Avustralya Açık'la tenis yeniden başlıyor

Avustralya Açık öncesi yaklaşık 2 haftadır gerek Avustralya gerek Yeni Zelanda’daki ATP ve WTA turnuvaları bir nevi bu turnuvaya hazırlık anlamı da taşıyordu.

Bu sene seyirci sayısının 750.000 sayısını geçerek rekor kırması beklenen turnuvanın bir başka özelliği de, Federer ya da Djokovic’in turnuvayı kazanması halinde, tek başına Avustralya Açık’ı en fazla kazanan tenisçi olma unvanını yakalayacak olması. Bu iki tenisçi amatör dönemden Avustralya’lı Roy Emerson ile beraber tek erkeklerde şampiyonluğu 6’şar kez kazanan isimler. Uluslararası bahis firmaları turnuvanın en büyük favorisi olarak Djokovic’i görüyor.

Federer’den 6 yaş daha genç olan Novak Djokovic, bu sene olmasa da eninde sonunda Avustralya Açık’ın kralı olacak gibi görünüyor.

14 Ocak Pazartesi günü ana tablo maçlarının başlayacağı turnuvanın elemelerinde mücadele eden tenisçimiz Cem İlkel bir sürprize imza atarak, ilk eleme turunu geçmiş olsa da, ikinci eleme turunda Portekizli rakibine karşı ilk seti tie-break’te kazanmasına rağmen, 3 set sonunda kaybederek Avustralya rüyasına veda etmek zorunda kaldı.

Tek Kadınlarda, turnuvayı en çok kazanan Margaret Smith Court (11) bu unvanını uzun bir süre daha koruyacak gibi görünüyor. O’na en yakın isim olan ve 7 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan Serena Williams’ın 37 yaşında olduğunu düşünürsek, bu yılki turnuvanın da en büyük favorilerinden olmasına rağmen 11 Avustralya Açık şampiyonluğuna ulaşması, hatta 4 Avustralya Açık turnuvasına daha katılabilmesi bile çok düşük bir ihtimal olarak gözüküyor.

Avustralya Açık bu yıl da Eurosport kanallarından canlı yayınlarla ekrana gelecek.

MICHAEL ERIC VE DARÜŞŞAFAKA’DAN BÜYÜK AYIP

Geçtiğimiz Pazartesi akşamı Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 14.haftasının son maçında Darüşşafaka ile Türk Telekom İstanbul’da karşı karşıya geldi. İlk 3 çeyreğinin büyük heyecan ve çekişmeyle geçtiği maçın son periyodunun başında 10 sayı civarı bir avantaj sağlayan Darüşşafaka, maçın sonlarına kadar bu farkı sürdürdü. Maçın bitimine 3 dakika kala ve Darüşşafaka’nın 13 sayı önde olup, faul kazandığı bir anda Michael Eric’in önce kendisine faul yapan Ender Arslan’ın göğsüne topla vurup, sonra da Darüşşafaka’nın alt yapısından çıkmış, 6 yıl formasını terletmiş, Darüşşafaka’nın alt ligden, Süper Lig’e çıkmasında emeği olan Metin Türen’e kafa atmasını içime sindirebilmiş değilim.

İçime sindiremediğim kısımlar bu kadar da değil şüphesiz; kendisine 6 yıl hizmet etmiş bir basketbolcuya kafa atan Michael Eric’i iyi ki yaptın der gibi, maç sonu paylaşımında kapağa koyan Darüşşafaka’nın resmi twitter hesabında yaşanan olaydan duyulan en ufak bir üzüntü göremedik, hatta olay hiç yaşanmamış gibi davranmayı tercih ettiler.

Michael Eric ise kendi twitter hesabında, muhtemelen akıl hocaları tarafından yazdırılmış bir metni İngilizce ve Türkçe olarak yayınladı. Maçın atmosferiyle, yapmak istemediği bir şeyi yaptığını ve herkesten özür dilediğini belirtti. Son 3 dakikasına 13 sayı önde girdiğin ve faul kazandığın yani bir nevi maçı kazanmayı garantilediğin bir anda, bu hangi atmosferse !!! kaldı ki bu takım Euroleague oynuyor ve orada da çok daha ağır atmosferlerle karşı karşıya kalıyor, nedense hiç kimsenin yüreği o arenada benzer şeyler yapmaya yetmiyor.

Michael Eric’in arada 4-5 saniye zaman farkı olan iki ayrı eylem yapması da, olayın bir anlık olduğu açıklamasını benim gözümden yalanlıyor.

Geçen sezonun son maçında sahasında Gaziantep’e karşı oynadığı isteksiz oyunla maçı kaybeden ve ligin kaderini değiştiren; belki de Yeşilgiresun Basketbol Takımının kapanmasına neden olduğu için büyük antipatimi kazanan Darüşşafaka, keşke adını taşıdığı kuruma yakışır bir tavır takınsaydı Michael Eric olayında.

Umarım Tekfen Holding gibi itibarlı bir kurum da Darüşşafaka ile olan sponsorluk ilişkisini sürdürmez ve umarım Michael Eric TBF Disiplin Kurulundan öyle büyük bir ceza alır ki, ne kendisi ne de bu ligde oynayan başka bir basketbolcu, bir daha böyle bir rezilliği parkede yaşatmayı aklından bile geçiremez.