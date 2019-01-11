Avustralya Açık'la tenis yeniden başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Erdem Cürgen YazılarıAvustralya Açık'la tenis yeniden başlıyor
GeriErdem Cürgen Avustralya Açık'la tenis yeniden başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
11.01.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Avustralya Açık'la tenis yeniden başlıyor

Erdem Cürgen
Erdem Cürgen
erdemcurgen@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdem Cürgen
Erdem Cürgen
erdemcurgen@gmail.com

Sezon sonu turnuvalarından sonra yaklaşık 40 gün üst düzey turnuvalara hasret kaldığımız Tenis’te, yeni yıl, yaz mevsiminin en güzel günlerinin devam ettiği Avustralya’da yılın 4 grand-slam turnuvasından ilkiyle başlıyor.

Avustralya Açık öncesi yaklaşık 2 haftadır gerek Avustralya gerek Yeni Zelanda’daki ATP ve WTA turnuvaları bir nevi bu turnuvaya hazırlık anlamı da taşıyordu.

Bu sene seyirci sayısının 750.000 sayısını geçerek rekor kırması beklenen turnuvanın bir başka özelliği de, Federer ya da Djokovic’in turnuvayı kazanması halinde, tek başına Avustralya Açık’ı en fazla kazanan tenisçi olma unvanını yakalayacak olması. Bu iki tenisçi amatör dönemden Avustralya’lı Roy Emerson ile beraber tek erkeklerde şampiyonluğu 6’şar kez kazanan isimler. Uluslararası bahis firmaları turnuvanın en büyük favorisi olarak Djokovic’i görüyor.

Federer’den 6 yaş daha genç olan Novak Djokovic, bu sene olmasa da eninde sonunda Avustralya Açık’ın kralı olacak gibi görünüyor.

14 Ocak Pazartesi günü ana tablo maçlarının başlayacağı turnuvanın elemelerinde mücadele eden tenisçimiz Cem İlkel bir sürprize imza atarak, ilk eleme turunu geçmiş olsa da, ikinci eleme turunda Portekizli rakibine karşı ilk seti tie-break’te kazanmasına rağmen, 3 set sonunda kaybederek Avustralya rüyasına veda etmek zorunda kaldı.

Tek Kadınlarda, turnuvayı en çok kazanan Margaret Smith Court (11) bu unvanını uzun bir süre daha koruyacak gibi görünüyor. O’na en yakın isim olan ve 7 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan Serena Williams’ın 37 yaşında olduğunu düşünürsek, bu yılki turnuvanın da en büyük favorilerinden olmasına rağmen 11 Avustralya Açık şampiyonluğuna ulaşması, hatta 4 Avustralya Açık turnuvasına daha katılabilmesi bile çok düşük bir ihtimal olarak gözüküyor.

Avustralya Açık bu yıl da Eurosport kanallarından canlı yayınlarla ekrana gelecek.

MICHAEL ERIC VE DARÜŞŞAFAKA’DAN BÜYÜK AYIP

Geçtiğimiz Pazartesi akşamı Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 14.haftasının son maçında Darüşşafaka ile Türk Telekom İstanbul’da karşı karşıya geldi. İlk 3 çeyreğinin büyük heyecan ve çekişmeyle geçtiği maçın son periyodunun başında 10 sayı civarı bir avantaj sağlayan Darüşşafaka, maçın sonlarına kadar bu farkı sürdürdü. Maçın bitimine 3 dakika kala ve Darüşşafaka’nın 13 sayı önde olup, faul kazandığı bir anda Michael Eric’in önce kendisine faul yapan Ender Arslan’ın göğsüne topla vurup, sonra da Darüşşafaka’nın alt yapısından çıkmış, 6 yıl formasını terletmiş, Darüşşafaka’nın alt ligden, Süper Lig’e çıkmasında emeği olan Metin Türen’e kafa atmasını içime sindirebilmiş değilim.

İçime sindiremediğim kısımlar bu kadar da değil şüphesiz; kendisine 6 yıl hizmet etmiş bir basketbolcuya kafa atan Michael Eric’i iyi ki yaptın der gibi, maç sonu paylaşımında kapağa koyan Darüşşafaka’nın resmi twitter hesabında yaşanan olaydan duyulan en ufak bir üzüntü göremedik, hatta olay hiç yaşanmamış gibi davranmayı tercih ettiler.

Michael Eric ise kendi twitter hesabında, muhtemelen akıl hocaları tarafından yazdırılmış bir metni İngilizce ve Türkçe olarak yayınladı. Maçın atmosferiyle, yapmak istemediği bir şeyi yaptığını ve herkesten özür dilediğini belirtti. Son 3 dakikasına 13 sayı önde girdiğin ve faul kazandığın yani bir nevi maçı kazanmayı garantilediğin bir anda, bu hangi atmosferse !!! kaldı ki bu takım Euroleague oynuyor ve orada da çok daha ağır atmosferlerle karşı karşıya kalıyor, nedense hiç kimsenin yüreği o arenada benzer şeyler yapmaya yetmiyor.

Michael Eric’in arada 4-5 saniye zaman farkı olan iki ayrı eylem yapması da, olayın bir anlık olduğu açıklamasını benim gözümden yalanlıyor.

Geçen sezonun son maçında sahasında Gaziantep’e karşı oynadığı isteksiz oyunla maçı kaybeden ve ligin kaderini değiştiren; belki de Yeşilgiresun Basketbol Takımının kapanmasına neden olduğu için büyük antipatimi kazanan Darüşşafaka, keşke adını taşıdığı kuruma yakışır bir tavır takınsaydı Michael Eric olayında.

Umarım Tekfen Holding gibi itibarlı bir kurum da Darüşşafaka ile olan sponsorluk ilişkisini sürdürmez ve umarım Michael Eric TBF Disiplin Kurulundan öyle büyük bir ceza alır ki, ne kendisi ne de bu ligde oynayan başka bir basketbolcu, bir daha böyle bir rezilliği parkede yaşatmayı aklından bile geçiremez.

 

 

 

Erdem Cürgen
Erdem Cürgen
erdemcurgen@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Anadolu Efes Khimki Euroleague maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak izlenecek?

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Taşdemir kimdir? Hangi mevkide oynuyor?

Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maçları

Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas Euroleague maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?