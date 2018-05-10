Artık bizde de var

O dönem Süper Ligin 2.yarısında VAR’ın ülkemizde uygulanması planlanıyordu. Bazı kapalı devre denemeler yapıldı ama sonrasında hiç ses çıkmadı. Büyük bir ihtimalle gelecek sezona kaldı bu sistemin başlaması diye düşünürken, geride bıraktığımız hafta içerisinde sürpriz bir şekilde 1.Lig play-off maçlarında VAR’ın ilk defa ülkemizde resmi bir maçta uygulanacağını açıklandı.

11-19 Mayıs tarihleri arasındaki oynanacak toplam 5 maçta uygulanacak olan VAR sisteminin nasıl uygulanıp, nasıl bir etki bırakacağını son derece merak ediyoruz. Umarız sezon boyu tüm liglerde yaşanan hatalı kararlar, haksız uygulamalar ve sonuca etki eden yanlışların düzeltilmesi açısından bize umut ışığı verir.

Sezonun çok büyük bir kısmını ilk 2 potasında götüren Ümraniyespor, sezon boyunca herkesin beğendiği ama bir türlü kendini ilk 2 potasına sokamayan Boluspor, kötü bir ilk yarının ardından ikinci yarının en iyi performanslarından birisini gösteren Gazişehir ve son 1-2 haftaya kadar hiç hesaba katılmamasına rağmen son haftalarda yaptığı büyük çıkış ve son hafta İzmir deplasmanında aldığı puanla kendini play-offa sokan Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında belki de son yılların en favorisi olmayan Play-Off’una şahit olacağız.

Bütün sezon boyunca olduğu gibi, 1.Lig play-off’larını da Bein Sports Max kanallarından canlı olarak izleyeceğiz.

İlk maçlar Cuma akşamı 19:00 ve 21:00’de.

BUZ HOKEYİ DÜNYA ŞAMPİYONASI DANİMARKA’DA DEVAM EDİYOR

Her yıl yapılan ve Ulusal düzeyde Kış Olimpiyatlarından sonra en önemli organizasyon diyebileceğimiz Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası Danimarka’da devam ediyor. İlk haftanın geride kaldığı organizasyon tribünlerdeki doluluğu göz ardı edersek önceki yıllara göre son derece sönük geçiyor.

Bu yıl üstteki ve alttaki ülkeler arasında makasın açılması, heyecansız ve farklı skorların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Daha önce aynı klasmanda mücadele ettiğimiz ve bu seviyede görmeye alışık olmadığımız G.Kore oynadığı 4 maçta 2 gol atıp 29 gol yiyerek puansız bir şekilde yoluna devam ediyor. Grupta son sırada yer alan takımların Dünya Şampiyonasından düşeceğini düşünürsek G.Kore’yi gelecek yıl bu seviyede seyretmemiz ancak normal sürede alacakları mucizevi bir Danimarka galibiyetiyle mümkün olabilecek gibi gözüküyor.

Üst sıralara baktığımızda ise son 8’de mücadele edecek 6 takım şimdiden belli gibi; 3er maç yapıp hepsini kazanan 20 gol atıp henüz gol yemeyen Rusya ve 3 maçını 23 gol atıp 2 gol yiyerek geçen Finlandiya şu ana kadar turnuvanın en göze batan takımları oldu. İsveç, İsviçre, ABD ve Kanada için de çeyrek final neredeyse garanti diyebiliriz, yine de önümüzdeki grup maçları sıralama açısından son derece önemli gözüküyor.

Sports Tv’nin yayın haklarına sahip olmasına rağmen İstanbul Cup’la da çakışması sebebiyle bir çok maçı canlı yayınlamadığı organizasyonda, aralarında büyük güç farklı olan takımların maçlarının bir çoğu geride kaldı, kalan grup maçları ve çeyrek finallerle heyecanın beklediğimiz seviyelere çıkmasını bekliyoruz.

Her yıl olduğu gibi Dünya Kupasıyla çakışan NHL Play-Off’larında da Konferans Finallerine sıra geldi. Washington Capitals sonunda Pittsburgh Penguins lanetini yıktı ve seriyi 4-2 kazanarak, Doğu Konferansı finalinde Tampa Bay’ın rakibi oldu, işleri konferans finalinde de hiç kolay olmayacak.

Batı Konferansında ise Vegas’ın rakibi Nashville ve Winnipeg arasında oynanacak serinin 7.maçından sonra belli olacak, Dünya Şampiyonasındaki kaliteden memnun kalmayan hokeyseverler gece saatlerinde Fox Sports’da güzel maçlar seyretmeye devam edebilirler.