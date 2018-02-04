YILLAR SONRA

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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Süper Lig'de 20. Haftada Fenerbahçe'ye konuk olan Gençlerbirliği zorlu deplasmandan 2-2'lik beraberlikle, kritik bir puanı cebine koyarak ayrıldı. Başkent temsilcisi bu sonuçla ligde yenilmeme serisini 7 maça çıkardı. Ayrıca bu sonuçla tam 16 sene sonra Kadıköy'den puan çıkarmayı başardı kırmızı siyahlılar.
Karşılaşmaya tutuk başlayan Gençlerbirliği karşılaşmanın ilk yarısında genel olarak ne yapacağını, nasıl oynayacağını bilemez bir oyun ortaya koydu. Maçın ilk anlarında Fenerbahçe'nin üst üste direkten dönen topları ile afallayan ve adeta özgüven kaybı yaşayan takım bu durumu ilk yarı boyunca gol anına kadar üzerinden atamadı. Özellikle Fenerbahçe'nin defans arasına attığı toplarla tehlike yaratması, o topların çok rahat şekilde Gençlerbirliği defansının arasından geçmesi tehlikelere sebep oluyordu. Ön liberodaki Issah tercihi Ümit hocayı yanıltmıştı, zira Issah her pozisyonda rakiplerini kaçırıyordu ve bunun neticesinde erken bir kart problemine sebep oldu ve bu da hocayı erken değişikliğe itti. Alper'in de sakatlanarak oyundan çıkmasıyla ilk yarım saat dolmadan başkent ekibi iki değişiklik hakkını doldurmuş oldu. İşte tam olarak bu andan itibaren yeşil zemin kırmızı siyahlılar için bir satranç tahtası haline geldi. Ve kontratak futbolu meyvesini ilk yarının uzatma anlarında verdi, Dirar'ın kendi ağlarını sarsmasıyla başkent temsilcisi soyunma odasına 1-0 üstünlükle gidiyordu ancak oynanan oyun tatminkâr değildi.
İkinci yarı her iki tarafın da taraftarlarının kafasında birçok soruyla birlikte başladı. Ve orta sahada yapılan top kaybı ile Alper skoru dengeledi. Bu dakikadan sonra 15 dakika kadar rakip yarı alanda set oyununa dönen ve kontratak futbolunu arka planda tutan Gençlerbirliği izledik, ta ki Dirar'ın golüne kadar. Kırmızı Şimşekler pes etmedi, teslim olmadı ve yeniden oyununu rakibine kabul ettirdi. Fenerbahçe defansının da hatasıyla hak ettiği golü Milinkovic ile buldu, bu gol maçın skorunu da belirlemişti. Maçın kader anıysa Fenerbahçe'nin 90. Dakikada Valbuena ile tehlikeli noktadan kullandığı frikiği Hopf'un çıkarması oldu.
Özat Faktörü
Takımın başına geldiği her iki seferde de başarılı olmasına rağmen taraftardan çok fazla tepki alan Ümit Özat, gerek oyuna olan müdahaleleri gerekse camiayı her daim yüksek perdeden savunmasıyla Gençlerbirliği'nin şahlanmasında başrolü oynamaktadır. Bugün Issah tercihi onu yanıltsa da her teknik adamın yapamayacağı bir şeyi yapıp, bir oyuncu değilişikliğini mecburen kullanmış olmasına rağmen 28. Dakikada Issah'ı kenara alması cesaret isteyen başarılı bir hamleydi. Ümit hocaya tebriklerimi iletiyor, başarılarının devamını diliyorum.