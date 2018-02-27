Yenilmezler

Mücadeleyi ikiye bölmek gerek; Başakşehir'in golünün geldiği 28. Dakikaya kadar olan kısım ve sonrası olarak. Gol anına kadar, alışageldik Ümit Özat oyunu ilk yarıda rakibi tartıp yormaya odaklı Gençlerbirliği vardı. Ancak bu sefer ters giden bir şeyler vardı kırmızı siyahlılar Başakşehir forvetlerini kaçırıyorlar, tehlikeli atakların gelişmesine sebep veriyorlardı. Çekirge bir sıçradı iki sıçradı ve sonunda Başakşehir'de Adebayor'un kafa vuruşu Gençlerbirliği ağlarında son buldu. İşte bu andan santraya kadar geçen sürede kafalarda soru işareti şuydu: Acaba Özat geri yaslanmaya ve rakibi tartmaya devam mı edecek? Santra ile birlikte kafalardaki soru işareti silindi. Gençlerbirliği adeta avlanmaya çalışan aç bir kaplan gibi saldırmaya başladı. Lakin orta saha iyi olsa da Skuletic'in ve bitirici bir forvetin yokluğu başkent ekibinin skora gitmesinde en büyük engel oldu. Bu durum ne yazık ki takımın sene başından beri uğraştığı ve devre arası transfer döneminde de giderilemeyen bir sorun.



İlk yarıyı nasıl bitirdiyse ikinci yarıya da aynı tempo, aynı baskıyla başladı başkent temsilcisi. Hedef belliydi gol atıp Başakşehir deplasmanından puan veya puanlarla dönmek. 50. Dakikada kazanılan serbest vuruşta Khalili topun başına geçti, işin içinde kaleci hatası da olsa güzel bir vuruşla toğu ağlara yolladı. Gençlerbirliği bu sezon 2. frikik golünü kaydetti. İlk golü de Khalili atmıştı sezonun ilk maçında Karabükspor ağlarına. Baskısını anbean arttırmaya devam etti Alkaralar, üst üste fırsatlar bulmaya başladılar ancak ya son paslar ya da son vuruşlar kötü olunca geçen hafta Göztepe maçında da olduğu gibi başkent temsilcisi tarihi farkı kaçırdı. 85. Dakikaya kadar baskılı oyununu sürdüren Gençlerbirliği, son dakikalarda akıllıca bir hamleyle Jailton'u çıkarıp Alper'i oyuna alarak skoru korumaya aldı. Ve sonuç rakiplerin puan kaybettiği bu kritik haftada liderlik koltuğunun ortağından deplasmanda bir puan alarak evine döndü ve yenilmezlik serisini de 10 maça çıkarmış oldu kırmızı siyahlılar.



Manu'nun takıma dönmesi takımın hücum ataklarının daha etkili olmasını, kanatlardan da etkili atakların gelmesini ve böylece Sessegnon'un oyun içindeki yükünün hafiflemesini sağladı. Ancak bir konu var ki o da çözüldüğü takdirde Gençlerbirliği orta sahayı tamamen domine eden bir takım hüviyetine kavuşacaktır. O konu ise Aydın Karabulut. Geçen hafta da söylediğim gibi, Aydın Gençlerbirliği'ndeki ilk döneminde oynadığı oyunu sahaya koyarsa takımının fark yaratmasında önemli rol oynar. Bu hafta maçın oyuncusu diye bir şey söylemeyeceğim, malzemecisinden, Sessegnon'a kadar herkes bu maçın adamıdır.