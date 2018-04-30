Yazıklar olsun
Spor Toto Süper Ligin 31. Haftasında Avrupa’yı hedefleyen Sivasspor ile kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği Sivas’ta karşılaştı.
1. Dakikada Hakan Aslan’ın attığı golle ev sahibi ekip 3 puanı alan taraf oldu. Bu sonuçla başkent temsilcisinin ligde kalma umutları yok seviyesine indi.
Maça dair yazılabilecek pek bir şey yok. Son 3 haftadır izlediğimiz Gençlerbirliği’ni yine izledik. Günün tek iyi yanı Rahmetullah ve İlker’in 65 dakika sahada kalmalarıydı. Hopf’un bireysel performansı farkı önlese de mağlubiyete engel olamadı İsveçli file bekçisi. İlhan Cavcav sezonunda oğul Cavcav ve Özat el ele verip, en iyi sezonunu geçirmesini gereken takımı ligin dibine bağladılar. Emeklerine sağlık(!)
Ümit Özat
Sene sonu gelmiş hâlen bir kadro oturtamamışsınız, her hafta farklı bir kadro, farklı bir diziliş sahaya sürüyorsunuz. Takımı her geçen gün daha da beter ettiniz. Takım bağıra çağıra düşüyor. Merak ediyorum takım düştüğünde dediğinizi yapıp antrenörlük belgenizi yırtacak mısınız? 10 maçlık seride destek verin dediniz, en karşınızda olan bile eleştirisini azalttı, desteği aldınız ama aldığın desteğin hakkını da vermediniz, o zaman da taraftarın sizi eleştirmesine bir şey dememeniz gerekir. Çıkıyorsunuz hafta içi Trt Spor’a kendiniz hariç herkesi bu kötü gidişattan sorumlu tutuyorsunuz, yetmezmiş gibi gazeteci dövmenin haklı sebepleri olabileceğinden bahsediyorsunuz Bilal Meşe’nin karşısında hem de. Nereden bakarsak bakalım olmuyor. Bu kulübe 9 yaşında girmiş olabilirsiniz ama hiçbir zaman bu kulübe ait olamamışsınız.
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