Umutlar tükendi

Mücadelenin ilk yarısında aşırı etkisiz ve ne oynadığını bilmeyen bir Gençlerbirliği vardı. Karşılaşmanın başından itibaren Osmanlıspor oyunu Gençlerbirliği yarı sahasına yıkmaya çalıştı. Başkentin kırmızı siyahlıları ise buna çare bulmakta zorlandı. Asıl görev bölgesi sağ bek Zeki Yavru fantastik bir tercihle ön libero olarak sahaya çıktı ve sadece sahada niceliksel olarak vardı. Bunların dışında takım defansı Kayserispor maçındaki kademe hatalarının adeta aynılarını yapmaya devam etti ki ilk yarıda yenilen gol çok basit bir adam paylaşım hatasından geldi. Devreye Osmanlıspor 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıda topa daha çok hâkim olup, rakip yarı alana oyunu yığan taraf karalardı. Ancak hiçbir şekilde tehlikeli bir atak geliştiremeyip, etkili bir şut bile atamadılar. Ayrıca herkes Zeki’nin oyundan çıkmasını beklerken Ahmet Oğuz’un devrenin başında oyundan alınması maça dair umutları iyice köreltti. Bu da yetmezmiş gibi Zeki Yavru şu rezalet futboluyla 90 dakika sahada kaldı. Bu takımın altyapısındaki çocuklar, geçen haftanın parlayan ismi Rahmetullah, Zeki Yavru’dan daha çok hak ediyorlar bu formayı terletmeyi… Gençlerbirliği defansı iki haftadır rakip futbolcuların ellerini kollarını sallayarak ceza alanına girmelerine nasıl izin veriyorlar hayret verici, rakipler adeta yürüyerek gole gidiyorlar. Bu takımın bu sezon en iyi futbolunu oynaması gerekirken en rezalet futbolunu oynuyor.

95 yıllık başkent ekibinin ligde kalması artık mucizelere kaldı. Efsane başkan İlhan Cavcav’ın ardından herkes bir çöküş bekliyordu ancak bu kadar hızlı bir yıkımı hiç kimse beklemiyordu. Bu kulübün başına iki Cavcav geldi, biri yoktan var etti, biri varı yok etti.

“SERDAR GİTTİ SERDAR GELDİ”

Ümit Özat sezon içerisinde transferler ile ilgili gelen eleştirilere dair basın toplantısında “bir Serdar gitti bir Serdar geldi” demişti. Bugün sahada o Serdarlardan biri vardı ve o gelen değil gidendi. Üstüne üstlük çok da iyi oynayıp golünü de attı.