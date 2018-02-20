SERİYE DEVAM

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Gençlerbirliği 8 maçlık yenilmezlik serisi ve geçen hafta Trabzonspor karşısında oynadığı güzel oyunun verdiği özgüvenle sahaya çıktı. Bu sezon ilk yarılarda sadece bir gol bulan-o da Dirar'ın kendi kalesine attığı gol- başkent temsilcisi henüz 3. dakikada Jailton'un golüyle öne geçerek özgüvenini pekiştirdi. Ancak karşılaşmanın ilk yarısını rakibin on kişi kaldığı dakikalar da dahil olmak üzere kendi yarı alanında durup kontra atak futbolu oynamaya çalışarak geçirdi Gençlerbirliği. Ümit Özat'tan görmeye alıştığımız bir tablo bu. İlk yarıda rakibin topla oynamasına müsaade ederek, açık vermeden rakibi yormak ve ikinci yarı bu yorgunluktan yararlanarak skora gitmek. Çok güzel, takır takır işleyen bir taktik. Hocayı burada tebrik etmek lazım, hem taktiği hem de oyun içine olan müdahaleleri için.
İkinci yarıya başlarken etkisiz olan Skuletic'i kenara alıp Milinkovic'i sahaya sürdü hoca ve kırmızı siyahlılar tek kale oynadı karşılaşmanın geri kalanını. Aydın Karabulut ne yazık ki Gençlerbirliği'ndeki ilk dönemindeki etkili oyununu sahaya koyamıyor. Birçok kanat atağı Aydın'ın ayağında heba olup gidiyor. Bu sebeplerden ötürü homurtular yükselmeye başlayacakken, uzun süren sakatlığı geçen Elvis Manu Aydın'ın yerine oyuna dahil oldu ve Alkaraların kanat atakları daha tehlikeli olmaya başladı. Bunun neticesinde de kanat ataklarından biri Jailton'un biri de Manu'nun ayağından olmak üzere iki gol daha buldu başkent ekibi. Ankara'da hava soğuktu ama sahadaki oyun herkesi ısıtmaya yetiyordu. Mücadele 3-0 bitse de yenilmezlik serisi 9 maça çıkmış da olsa, herkesin aklı bir nebze de olsa kaçan tarihi farkta takılı kaldı. Gelelim maçın adamına, attığı iki gol ile takımının galibiyetinde en önemli katkıyı sağlayan Jailton Paraiba.
ÇOCUK SUSAR SEN SUSMA!!!
Dakikalar 18'i gösterirken 1923 Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği'nin bulunduğu sağ kapalı tribünden başlayan ve tüm tribünlere yayılan bir tezahürat geldi: Çocuk Susar Sen Susma!!! Çocuk tecavüzlerine karşı bilinç uyandırmak ve tepki göstermek amacıyla atıldı bu tezahürat.