Gençlerbirliği son zamanların en kötü futbolunu oynayarak adeta ayağına gelen fırsatı tepti. Pozisyonsuz ve zevksiz bir karşılaşma geçti başkentin soğuğunda Ankara 19 Mayıs Stadyumunda.

Kırmızı siyahlılar kaybetti ama mücadele etmeden kaybetti. Gençlerbirliği'ne gönül verenleri üzen şey de mağlubiyetten çok bu mücadelesiz oyun oldu. Organize bir tane atak geliştiremeden doksan dakikayı tamamladı alkaralar. Takımın 10 maçlık yenilmezlik serisinin rehavetine kapıldığı ilk düdükten itibaren gün gibi ortadaydı. Bunun dışında mağlubiyete giden yolda diğer talihsizlikler ve hatalar da vardı tabi. Bunlardan en önemli olanı Ümit Özat'ın sahaya sürdüğü ilk on bir ve sakatlanan Ahmet Oğuz'un yerine Issah'ı oyuna almasıydı. Kaybetmemeye alışmış ve oturmuş bir kadroda bu kadar oynama yapılması takımın kimyasında sıkıntı yarattı. Palitsevich'in yokluğunda Alper'in yerine Pogba'nın görev alması defansta daha az problem yaratırdı muhtemelen. Elinde Skuletic varken kenarda bekletmek, uzun süre görev vermediği Diallo'yu ilk on bir başlatmak da hocanın bu maçta yaptığı diğer hatalardı. Ümit hoca hata hakkını ne yazık ki çok kritik bir maçta kullandı.



Ankara'da yağmurlu bir hava vardı. Bu havalara uygun ayakkabılarla sahaya çıkmak dezavantajı ortadan kaldıran önemli bir faktör. Ancak Gençlerbirliği kaptanı Uğur Çiftçi kötü ayakkabı tercihi sebebiyle adeta buz pateni yapar gibiydi. Birçok pozisyonda rakipler çalım atmaya gerek bile kalmadan Uğur'u geçiyorlardı çünkü; Uğur kayıp düşüyordu sürekli.



Elvis Manu ve Aydın bugünün bir diğer hayal kırıklığıydılar. Aydın'ın bu durumu artık normal gelse de Manu'nun oyuna sonradan girdiği maçlarda takımı hareketlendirmesi ve oyuna olumlu katkılar yapması göz önüne alındığında Manu için beklenmedik bir durum söz konusu olmakta.



Takım Tribüne Gelmeli

Karşılaşma sona ermiş, Gençlerbirliği kötü bir oyunla sahadan yenik ayrılmış ancak taraftar takımını yine de tribüne çağırıyor. Sonuç kimse dönüp bakmıyor, takım kaptanı sadece el sallayarak geçiyor. Tepkiler gelince de yenildikleri için üzgün olduklarından tribüne gelmediklerini söylüyor taraftara. Bu taraftar sizleri bu kötü oyuna ve yenilgiye rağmen tribüne çağırıyorken gitmek lazım. Bu sıkıntıların önümüzdeki maçlarda giderileceğini umut ediyorum.