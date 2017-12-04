Nihayet galibiyet

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Gol perdesini 12. Dakikada attığı jeneriklik golle Petar Skuletic açtı ve ilk yarı bu enfes golle 1-0 bitti. İkinci yarı Diallo farkı ikiye çıkarırken, Manu ise attığı iki golle yıldızlaşarak skoru tayin eden isim oldu.
Geçmiş Olsun Cavcav Ailesi
Maçın analizine geçmeden önce, Gençlerbirliğimizin başkanı sayın Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav hafta içi ciddi bir trafik kazası geçirdi ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Buradan başta Murathan Cavcav olmak üzere tüm Cavcav ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.
Kontratak Fark Yarattı
Gençlerbirliği yıllardır kontratağa çıkamayan, çıksa da zor çıkan bir takım ancak Sivasspor maçındaki kontratak oyununu iyi oynamaları galibiyeti getiren en büyük fark oldu. Golleri genelde iki üç pasla buldu Alkaralar, ki bu son yıllarda görmeye alışkın olmadığımız bir durum Gençlerbirliği'nde. Özellikle Jailton ve Manu gibi iki hızlı oyuncunun son derece etkili hareketlenmeleri başkent temsilcisine gelecek haftalar için bir umut ışığı oldu diyebiliriz. Ligde 5 hafta sonra galibiyet gören Gençlerbirliği, böylece düşme potasından çıkmak için de bir adım atmış oldu. Eğer bu takım bu maçtaki güzel sinerjisini ilerleyen haftalarda da sürdürebilirse ligin geri kalanında İlhan Cavcav Sezonu'na yakışır bir Gençlerbirliği izleyebiliriz.
Maçın Yıldızı
Elvis Manu. İngiltere ekiplerinden Brighton'dan transfer edilen genç yetenek, bugüne kadar süre aldığı karşılaşmalarda pek ön plana çıkamamıştı ancak Sivasspor maçındaki oyunuyla herkesi mest etti. Kendisi adına kaydettiği ilk goldeki çabası, kendi sahasında topu alıp adeta defansın arasından slalom yaparak sıyrılması, süratlenerek bitti denilen pozisyonu kaleciyi de geçerek gole çevirmesi aslında ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunun kanıtı niteliğinde. Umudumuz odur ki bu performansını her hafta sahaya yansıtabilsin.