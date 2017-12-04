Nihayet galibiyet

Gol perdesini 12. Dakikada attığı jeneriklik golle Petar Skuletic açtı ve ilk yarı bu enfes golle 1-0 bitti. İkinci yarı Diallo farkı ikiye çıkarırken, Manu ise attığı iki golle yıldızlaşarak skoru tayin eden isim oldu.

Geçmiş Olsun Cavcav Ailesi

Maçın analizine geçmeden önce, Gençlerbirliğimizin başkanı sayın Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav hafta içi ciddi bir trafik kazası geçirdi ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Buradan başta Murathan Cavcav olmak üzere tüm Cavcav ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

Kontratak Fark Yarattı

Gençlerbirliği yıllardır kontratağa çıkamayan, çıksa da zor çıkan bir takım ancak Sivasspor maçındaki kontratak oyununu iyi oynamaları galibiyeti getiren en büyük fark oldu. Golleri genelde iki üç pasla buldu Alkaralar, ki bu son yıllarda görmeye alışkın olmadığımız bir durum Gençlerbirliği'nde. Özellikle Jailton ve Manu gibi iki hızlı oyuncunun son derece etkili hareketlenmeleri başkent temsilcisine gelecek haftalar için bir umut ışığı oldu diyebiliriz. Ligde 5 hafta sonra galibiyet gören Gençlerbirliği, böylece düşme potasından çıkmak için de bir adım atmış oldu. Eğer bu takım bu maçtaki güzel sinerjisini ilerleyen haftalarda da sürdürebilirse ligin geri kalanında İlhan Cavcav Sezonu'na yakışır bir Gençlerbirliği izleyebiliriz.

Maçın Yıldızı

Elvis Manu. İngiltere ekiplerinden Brighton'dan transfer edilen genç yetenek, bugüne kadar süre aldığı karşılaşmalarda pek ön plana çıkamamıştı ancak Sivasspor maçındaki oyunuyla herkesi mest etti. Kendisi adına kaydettiği ilk goldeki çabası, kendi sahasında topu alıp adeta defansın arasından slalom yaparak sıyrılması, süratlenerek bitti denilen pozisyonu kaleciyi de geçerek gole çevirmesi aslında ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunun kanıtı niteliğinde. Umudumuz odur ki bu performansını her hafta sahaya yansıtabilsin.