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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
10.04.2018 - 09:18, Son Güncelleme:

Mucize

Erdal Okan Sayan
Erdal Okan Sayan
erdalokan.sayan@gmail.com
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Erdal Okan Sayan
Erdal Okan Sayan
erdalokan.sayan@gmail.com

Spor Toto Süper Ligin 28. Haftasında Gençlerbirliği başkentte, lider Galatasaray’ı konuk etti. Başkent temsilcisi için artık hayat memat mücadelelerinden biriydi ve karşılaşmayı Alper Uludağ’ın son dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanarak büyük bir sürprize imza attı. Alkaralar bu sonuçla haftayı düşme hattının bir basamak üstünde kapattı.

Kadrolar açıklandığında neredeyse bütün Gençlerbirliği taraftarları bir şok geçirdi. Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi ilk on bir içinde yoktu ve Fenerbahçe maçından sonra kadroya zar zor giren Issah kadrodaydı.

Mücadelenin ilk yarısında topun hakimiyeti konuk ekip Galatasaray’da olsa da sarı kırmızılılar oyuna hükmetmekte zorlanıyordu. Bunda ana etken Gençlerbirliği’nin iyi alan kapatması ve kalabalık halde kendi yarı alanında bulunmasıydı. Ancak; Gomis’e ekstra bir özenli defans yapılmasından kaynaklı olarak, Gomis’in tek paslarıyla boş alan bulabildi konuk takım. Topla oynama bazında Galatasaray’ın çok altında kalan kırmızı siyahlılarda nadir gelişen ataklar kanatlardan Manu ile oluyor ve başkent ekibinin yıldızı Sessegnon bundan dolayı ortalarda görünemiyordu. Atak yönü kanattan ceza alanına ortanın yanısıra, ortaya da dönmek şeklinde düzenlense bu nadir ataklar Beninli yıldızla daha da tehlikeli gelişebilirdi.

Gençlerbirliği ilk yarıdaki etkisiz ama rakibe de pek fazla alan bırakmayan oyununu ikinci yarıda da sürdürdü. Konuk ekipse buna rağmen pozisyona girebildi, Donk oyuna girer girmez altı pas içinde topla buluşup meşin yuvarlağı tribünlere dikti. Maçın kırılma anı bu oldu. Alkaralar ise ikinci yarıda, gol pozisyonuna kadar rakip alanda nerdeyse hiç görünmedi. Ancak son dakikada en doğru tabirle ciğerlerindeki son nefesle kontratak geliştiren Manu ve Alper ikilisi, mucizenin mimarlığını üstlendiler, Manu topu taşıdı, Alper golü yazdı. Bu golle Gençlerbirliği, Galatasaray’a karşı tam 8 sene sonra başkentte kazandı.
Daha Bitmedi

Lidere karşı alınan galibiyet mükemmel fakat daha bitmedi. Ligde kalmak adına her şey şimdi başlıyor. Gençlerbirliği’nin mutlak kazanması gereken üç maç var. Bunlar: Osmanlıspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçları. Bu üç maçtan çıkarılacak galibiyetlerin puanın başkent yıldızını ligde tutacağı görüşündeyim.

Erdal Okan Sayan
Erdal Okan Sayan
erdalokan.sayan@gmail.com
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