İyi başlangıç

Lige verilen arada, hazırlık karşılaşmalarından iyi oyun ve sonuçlarla ayrılan, Ziraat Türkiye Kupasında Bursaspor'u eleyerek adını çeyrek finale yazdıran ve transferlerle kadrosunu güçlendiren Gençlerbirliği, aranın ardından ilk lig maçında zorlu deplasmandan üç puan çıkarmayı bildi. Bu sonuçla birlikte yenilmeme serisini de beş maça çıkaran başkent temsilcisi, ligde kalma adına da kritik bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmaya her iki takım da temkinli başladı, alkaralar Manu'nun sakatlık dolayısıyla oynayamaması sebebiyle kanat ataklarıyla rakip kalede etkili olmaya çalıştı ancak ilk yarıda uygulanan bu taktik istenen sonucu veremedi, ya ortalar kötü geldi ya da şans Karabükspor'dan yana oldu. Aynı zamanda defansta da açık vermeyen başkent temsilcisi kalesinde ilk tehlikeyi 16. Dakikada Traore'nin yaklaşık 35 metreden gelen şık şutuyla yaşadı, Hopf bu pozisyonda başarılı oldu ve topu kornere çelerek takımının geri düşmesini önledi. Gençlerbirliği bu atağa 25. Dakikada Aydın Karabulut ile verdi ceza alanı içine yerden gelen ortaya Aydın'ın vuruşu üst direkten döndü. Bunun dışında kayda değer bir pozisyon yaşanmayan ancak başkent temsilcisinin üstün oynadığı bir ilk yarı izlemiş olduk.

İkinci yarıya Aydın Karabulut, Ahmet İlhan Özek değişikliği ile başladı konuk ekip. Ve oyun anlayışını da kanat hücumdan defansın arkasına havadan gönderilen toplara bıraktı. Ve değişen oyun anlayışı meyvesini 60. Dakikada verdi. Karabükspor defansının sektirdiği top Skuletic'e geldi, Sırp dev forvet topu kontrol ederken yere düşse de yerde yaptığı şık vuruşla takımını bu önemli mücadelede öne geçirmeyi başardı. Karşılaşmanın sonlarına doğru rakip yarı alanda daha çok boşluklar bulmaya başlayan kırmızı siyahlılar, bu pozisyonlardan birinde kaptan Uğur Çiftçi topu ağlara göndererek hem takımının ikinci golünü kaydetti hem de maçın skorunu tayin etmiş oldu.



Maçın Adamı: Skuletic

İlk yarının son haftalarına doğru performansını arttırmaya başlayan başarılı forvet, bu çıkışını sürdürmeye kararlı olduğunu bu haftaki performansıyla gösterdi. Yerde kalmasına rağmen yaptığı şık gol vuruşu ile asla pes etmeyen bir yapısı olduğunu adeta haykırdı. Kim bilir Manu sakat olmasa belki daha fazla gol bulabilirdi Karabükspor'un dağınık defansı karşısında.