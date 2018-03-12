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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
12.03.2018 - 10:02, Son Güncelleme:

İstanbul'da sürpriz yok

Erdal Okan Sayan
Erdal Okan Sayan
erdalokan.sayan@gmail.com
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Erdal Okan Sayan
Erdal Okan Sayan
erdalokan.sayan@gmail.com

Spor Toto Süper Ligin 25. Haftasında başkent temsilcisi Gençlerbirliği, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk oldu. Karşılaşmadan 1-0 yenik ayrılan kımızı-siyahlılar, uzaklaştığı düşme potasına tekrar yaklaşmaya başladı.

İki takımın 90. Randevusunda Gençlerbirliği sürpriz kovaladı. Çünkü; bu 90 karşılaşmanın İstanbul ayaklarında başkent ekibi sadece bir kez galip gelebilmişti. Hafta içinde yaşanan sakatlıklar, sarı kart cezalısı Luccas Claro'nun yokluğu ve Ahmet Oğuz'un son dakikaya kadar oynayıp oynamayacağının belirsiz olması bu mağlubiyetin bahanelerinden birkaçı olabilir.

Sahaya sürülen kadro Alper ve Aydın tercihleri dışında iyi olsa da, oynanan oyun tam anlamıyla bir fiyaskoydu. Beşiktaş deplasmanı çok zor ancak bir hafta öncesine kadar on maçlık yenilmezlik serisine sahip olan bir takımın sahada doksan dakika ezilmemesi, oyunun kontrolünü tamamen rakibine teslim etmemesi gerektiğine inanıyorum. Maç boyunca ceza alanı içinde Gençlerbirliği adına kaleyi bulan sadece iki şut vardı ki başkent ekibi değil rakip ceza alanına girmek rakip sahada topa hakimiyet bile kuramadı.

Tüm bunlara rağmen, unutmamak lazım ki bu takım bu hoca ve bu kadroyla on maçlık yenilmezlik serisi elde etti. Eminim ki o hava tekrar yakalanacak ve işler yoluna girecektir. Taraftar bu zor günlerde takımın daha çok yanında olmalı, takıma daha çok sahip çıkmalıdır.

Bu Israr Neden?

Gençlerbirliği ne zaman defansta oynatacak oyuncu sıkıntısı çekse, Alper'i sahada görüyoruz. Hocanın tercihlerine saygı duymak gerek ancak; stoper bölgesinde bu kadar zorlanan bir oyuncuyu sahaya sürene kadar genç yetenek Mert Çetin'e de şans verilse iyi olmaz mıydı? Alper Uludağ konusundaki bu ısrara anlam veremiyorum.

Ümit hocanın bir diğer ısrarı ise Aydın Karabulut. Haftalardır dile getirilen, yazılıp çizilen bir konu. Kabul edelim ki takımın kadro derinliği yetersiz, Aydın formsuz, Manu iki haftadır yokları oynuyor. Ancak bu maçta varlığı yokluğundan daha fazla sorun yaratan Aydın'ın 68 dakika sahada kalması, başkent ekibinin hücum organizasyonlarına adeta büyük bir ket vurdu.

Yakışmıyor Şenol Hocam

Şenol Güneş, bu ülkede hemen herkesin saygı duyduğu ve milli takımdaki başarılarıyla hepimize en güzel duyguları yaşatan bir teknik adamdır. Lakin, son zamanlarda, bu güzel imajını lekelemeyi kafasına koymuş olduğu açıkça görülmektedir. Her maç bir olay, her maç sonrası gündemi işgal edecek bir açıklama ile karşımıza çıkmakta. Takımın tüm maç boyunca Gençlerbirliği'ni sürklase etmiş. Başkent ekibi uzatma dakikalarında kendi alanından taç kullanacakken el kol hareketleri ile bunu engellemek hiç yakışık alıyor mu hocam? O taç zamanında kullanılsa bile Gençlerbirliği adına tehlikeli bir atak olmayacaktı ancak o hareketniz sizin imaj hanenize bir eksi daha ekledi. İletişim fakültelerinde imaj yönetimi dersinde "Imaj nasıl yönetilmez?" Konusunun en iyi örneklerinden biri olma yolunda ilerliyorsunuz ne yazık ki.

 

  

Erdal Okan Sayan
Erdal Okan Sayan
erdalokan.sayan@gmail.com
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