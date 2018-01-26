Her ÅŸeye raÄŸmen galibiyet

Â

Â Ankara ayazÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸmaya her iki takÄ±m da tutuk baÅŸlasa da oyunun ilk yirmi dakikalÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde topla daha Ã§ok oynayan taraf rakip Atiker Konyaspor'du, ancak buna raÄŸmen GenÃ§lerbirliÄŸi kalesine yaklaÅŸamadÄ±lar ve yirminci dakikadan itibaren baÅŸkent temsilcisi oyunu dengelemeye baÅŸladÄ±. Buna raÄŸmen ilk yarÄ± pozisyonsuz geÃ§ti. Kayda deÄŸer tek pozisyon 39. Dakikada Ahmet OÄŸuz'un kafa topuna adeta harmandalÄ± oynarcasÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±yla sebebiyet verdiÄŸi penaltÄ±ydÄ±, zaten bu penaltÄ± sonucu gelen golle ilk yarÄ±yÄ± konuk ekip 1-0 Ã¶nde kapattÄ±.

Â Ä°kinci yarÄ±ya hÄ±zlÄ± baÅŸlayan alkaralar yeni yÄ±ldÄ±z transferi Sessegnon'un 46. Dakikadaki golÃ¼yle beraberliÄŸi yakaladÄ±. Beraberlik golÃ¼nÃ¼n hemen ikinci yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gelmesi iyi oldu. Adeta karÅŸÄ±laÅŸma yeniden baÅŸladÄ± derken 52. Dakikada Konyaspor'un defans oyuncusu Moke hakemin gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde GenÃ§lerbirliÄŸi forveti Skuletic'e omuz attÄ±, Skuletic savrulurken ayaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ± ve ayaÄŸÄ± rakibine gelince hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r kÄ±rmÄ±zÄ± kartÄ±nÄ± Skuletic'e Ã§Ä±kardÄ±, Moke'ye ise uyarÄ± bile vermedi. Ankara 19 MayÄ±s Stadyumu adeta buz kesti hakemin bu kararÄ±yla, ancak ev sahibi buzu Ã§abuk kÄ±rdÄ± rakibin kendine Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurmasÄ±na fÄ±rsat vermedi karÅŸÄ±laÅŸma sanki on bire on bir oynanÄ±yordu. MaÃ§ boyunca duran toplarla etkili olan GenÃ§lerbirliÄŸi, yine bir serbest vuruÅŸ organizasyonunda 66. Dakikada Sessegnon'un ortasÄ±na iyi yÃ¼kselen Alper UludaÄŸ'Ä±n kafa golÃ¼yle Ã¶ne geÃ§meyi baÅŸardÄ±. MaÃ§Ä±n kalan bÃ¶lÃ¼mlerinde de yeÅŸil beyazlÄ±lara Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kuran GenÃ§lerbirliÄŸi sahadan bu sonuÃ§la galip ayrÄ±ldÄ±. BaÅŸkent ekibi, bu sonuÃ§la puanÄ±nÄ± yirmiye Ã§Ä±kararak dÃ¼ÅŸme hattÄ±yla arasÄ±nÄ± iyice aÃ§Ä±p kendini rahatlatmÄ±ÅŸ oldu.

Sessegnon

Â GenÃ§lerbirliÄŸi'nin yeni transferi ilk maÃ§Ä±ndan kalitesini gÃ¶stermiÅŸ oldu. AlkaralarÄ±n maÃ§Ä± Ã§evirmesinde baÅŸrolÃ¼ oynayan Beninli yÄ±ldÄ±z oyuncu maÃ§Ä±n adamÄ±ydÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± etkileyen bir diÄŸer faktÃ¶r ise takÄ±mÄ± on kiÅŸi kalmasÄ±na raÄŸmen akÄ±llÄ± hamleleri yapan ve doÄŸru deÄŸiÅŸikliklerle takÄ±mÄ± diri tutan, teknik direktÃ¶r Ãœmit Ã–zat'tÄ±.

LÃ¼tfÃ¼ Yanar

ÂLÃ¼tfÃ¼ amca, gerÃ§ek Ankara takÄ±mlarÄ±nÄ±n tribÃ¼nlerinin ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ±ydÄ±. 80 yaÅŸÄ±ndaydÄ±, yetmiÅŸ yÄ±lÄ±nÄ± Ankara futboluna vermiÅŸti, adeta yÃ¼rÃ¼yen tarihti, gerÃ§ek bir Hacettepeli, hakiki bir Ankara beyefendisiydi. 25 Ocak'ta hayata gÃ¶zlerini yumdu, Ankara tribÃ¼nlerini boynu bÃ¼kÃ¼k bÄ±raktÄ±. Elvin'e, Hamdi abiye, Ural abiye ve bÃ¼yÃ¼k baÅŸkan Ä°lhan Cavcav'a selam sÃ¶yle LÃ¼tfÃ¼ amca. MekÃ¢nÄ±n Cennet olsun gÃ¼zel insan, seni Ã§ok Ã¶zleyeceÄŸiz.

Â

Â