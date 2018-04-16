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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
16.04.2018 - 09:15, Son Güncelleme:

Gençler zoru seçti

Erdal Okan Sayan
Erdal Okan Sayan
erdalokan.sayan@gmail.com
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Erdal Okan Sayan
Erdal Okan Sayan
erdalokan.sayan@gmail.com

Spor Toto Süper Ligin 29. Haftasında başkent temsilcisi Gençlerbirliği, Avrupa hedefi olan Kayserispor’a konuk oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2’lik üstünlüğüyle sona ererken, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Gençlerbirliği adeta fırsat tepti.

Kadro tercihinde ilk on birde tam olarak 6 defans oyuncusunu sahaya süren Ümit Özat, taraftarın maç öncesi ufak çaplı bir şok geçirmesine vesile oldu. Özellikle karşılaşmanın ilk 20 dakikalık bölümünde rakibe önde basmaktan ziyade, rakibin üstüne gelmesine izin veren bir Gençlerbirliği vardı. Oysa Kayserispor’a önde baskı yapınca kolay hata yapabiliyor, top kayıpları artıyordu. İlk yarının sonlarına doğru bunu çok az da olsa yapınca, sarı kırmızılı ekip beklendiği üzere top kayıpları yaptı. Ancak ilk yarı genelinde başkent temsilcisi rakibini yarı alanında karşılamayı tercih edince, üstüne de kademe hataları ve alan daraltmakta sorunlar yaşanınca, ev sahibi ekip devre arasına 2-0 üstün gitti.

Deniz etkisiz kalmasından dolayı yerini Skuletic’e ve aşırı defansif kadro dolayısıyla hücum bölgesine top taşımakta zorlanılması sebebiyle de Pogba yerini altyapıdan yetişen genç yetenek Rahmetullah’a bıraktı. Bu hamleler ile başkent ekibi ikinci yarıda ilk yarıya oranla daha etkili bir oyun ortaya koydu, önde başara rakibini hataya zorladı ve maça ortak olabileceğinin sinyallerini vermeye başladı. Bunun neticesinde farkı bire indiren golü buldular ancak kademe hataları ve alan daraltma sıkıntısı sebebiyle kalesinde 3. Golü görmesi kaçınılmaz oldu. Mücadelenin son anlarında Skuletic farkı yeniden bire indirse de Gençlerbirliği sahadan yenik ayrılmaktan kurtulamadı.

İki hafta iki farklı Gençlerbirliği, geçtiğimiz hafta Galatasaray’a göz açtırmayan, sahayı dar eden takımdan eser yoktu. Kayseri ekibinin oyuncuları rahatlıkla adam eksiltip Gençlerbirliği ceza sahasına rahatça girebiliyorlardı. Bu tutarsız oyundan süratle uzaklaşılmalı aksi takdirde küme düşme hattından uzaklaşmak da zor olacak. Bu durumun ana etkenlerinden biri olarak takımın karşılaşmalara sadece fiziksel olarak çalışmasını görüyorum. Böylesine kritik haftalarda fiziksel hazırlık kadar zihinsel ve psikolojik hazırlık da önemli yer tutar. Oyuncuların rehavete kapılmasını engellemenin belki de en iyi yolu budur.

Zeki Yavru

Maçın başından itibaren gereksiz agresif tavırları, itirazları ile adeta hakem Fırat Aydınus’tan kart görmek için özel bir çaba sarf etti diyebiliriz. Öyle ki hakeme olan tepkisini ve rakip futbolcularla olan atışmalarını önlemek için nerdeyse tüm takım seferber olup kendisini olay yerinden zorla uzaklaştırdılar. Ne yazık ki bu hareketleri çok sık yapıyor ancak böylesine kritik bir maçta yapmaması gerektiğini bilmeli.

Rahmetullah Berişbek

Gençlerbirliği altyapısından bu sezon A takıma dahil olan 19 yaşındaki genç yetenek, oyuna girdikten sonra takımının ataklarının şekillenmesinde ve orta sahanın toparlanmasında harika bir etki yarattı ve taraftara geleceğin emin ellerde olduğunun sinyalini verdi.

Erdal Okan Sayan
Erdal Okan Sayan
erdalokan.sayan@gmail.com
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