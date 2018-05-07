Beklenen son
Spor Toto Süper Ligin 32. Haftasında, düşme kalma maçında Gençlerbirliği başkentte Antalyaspor’u konuk etti. Kırmızı siyahlılar karşılaşmadan 1-0 yenik ayrılarak 29 sene sonra küme düştü.
Tüm sezon boyunca herkes bunun olacağını öngörüyordu, her şeye ve herkese rağmen umutlar kaybedilmemeye çalışıyordu lakin Antalyaspor karşılaşmasıyla cumhuriyetle yaşıt koskoca bir çınar kümede kalma mücadelesini kaybetti. Elbette Gençlerbirliği düştüğü yerden gelecektir ama bu düşüş efsane başkan İlhan Cavcav’ın adının verildiği sezonda olmamalıydı.
Bu ne disiplinsizlik?
Pogba’nın maçın son anlarında bu şanlı formaya yakışmayacak hareketleri aslında tüm sezonun bir özeti niteliğindeydi. Maç oynanıyor, takım düşmeme mücadelesi veriyor ancak bu ruhsuz kişi bir anda kenara doğru geliyor formasını çıkarıyor yere atıyor, sanki halı saha maçındaymış gibi oyunu kafasına göre terk ediyor. Kimse bu şanlı formayı oyun içinde terk edemez hele hele yere hiç atamaz! O formada 95 yıldır bu kulübe gönül verenlerin, Ankara ayazında kar kış demeden kilometrelerce yürüyerek antrenmana giden kaptan Cemalettin’in, Okan Gedikali’nin ve nicelerinin emeği var! Pogba adlı sözde futbolcunun bu disiplinsiz hareketlerinin asıl sorumluları, kendisine bu özgürlüğü verenlerdir, takımı yönetemeyenlerdir.
Yine Özat
Takımı küme düşürmüşsün ama hala çıkıp çok değişik açıklamalar yapıyorsun. “Ankaragücü Gençlerbirliği dost olamaz” diyorsun, çok da güzel dostlarımız var Ankaragücü tribünlerinden çok da güzel kardeşiz şehrimizin sarı lacivertlilerine gönül verenleriyle.
“Arda Çakmak’tan para alan internet yazarları var, satılık kalemler var” diyorsun. Çok ağır bir iddia. Öncelikle kastettiğin yazarların içinde ben de varsam iddianı ispatla!
Son olarak, takımı düşürdün küme, geçen hafta da sormuştum bu soruyu size, yırtacak mısınız antrenörlük diplomanızı? Bizim için bu saatten sonra bir anlamı yok bunu yapmanızın ancak istiyoruz ki başka takımların da başı yanmasın.
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