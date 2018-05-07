Beklenen son

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
07.05.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

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Erdal Okan Sayan
Erdal Okan Sayan
erdalokan.sayan@gmail.com
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Erdal Okan Sayan
Erdal Okan Sayan
erdalokan.sayan@gmail.com

Spor Toto Süper Ligin 32. Haftasında, düşme kalma maçında Gençlerbirliği başkentte Antalyaspor’u konuk etti. Kırmızı siyahlılar karşılaşmadan 1-0 yenik ayrılarak 29 sene sonra küme düştü.

Tüm sezon boyunca herkes bunun olacağını öngörüyordu, her şeye ve herkese rağmen umutlar kaybedilmemeye çalışıyordu lakin Antalyaspor karşılaşmasıyla cumhuriyetle yaşıt koskoca bir çınar kümede kalma mücadelesini kaybetti. Elbette Gençlerbirliği düştüğü yerden gelecektir ama bu düşüş efsane başkan İlhan Cavcav’ın adının verildiği sezonda olmamalıydı.

Bu ne disiplinsizlik?

Pogba’nın maçın son anlarında bu şanlı formaya yakışmayacak hareketleri aslında tüm sezonun bir özeti niteliğindeydi. Maç oynanıyor, takım düşmeme mücadelesi veriyor ancak bu ruhsuz kişi bir anda kenara doğru geliyor formasını çıkarıyor yere atıyor, sanki halı saha maçındaymış gibi oyunu kafasına göre terk ediyor. Kimse bu şanlı formayı oyun içinde terk edemez hele hele yere hiç atamaz! O formada 95 yıldır bu kulübe gönül verenlerin, Ankara ayazında kar kış demeden kilometrelerce yürüyerek antrenmana giden kaptan Cemalettin’in, Okan Gedikali’nin ve nicelerinin emeği var! Pogba adlı sözde futbolcunun bu disiplinsiz hareketlerinin asıl sorumluları, kendisine bu özgürlüğü verenlerdir, takımı yönetemeyenlerdir.

Yine Özat

Takımı küme düşürmüşsün ama hala çıkıp çok değişik açıklamalar yapıyorsun. “Ankaragücü Gençlerbirliği dost olamaz” diyorsun, çok da güzel dostlarımız var Ankaragücü tribünlerinden çok da güzel kardeşiz şehrimizin sarı lacivertlilerine gönül verenleriyle.

“Arda Çakmak’tan para alan internet yazarları var, satılık kalemler var” diyorsun. Çok ağır bir iddia. Öncelikle kastettiğin yazarların içinde ben de varsam iddianı ispatla!

Son olarak, takımı düşürdün küme, geçen hafta da sormuştum bu soruyu size, yırtacak mısınız antrenörlük diplomanızı? Bizim için bu saatten sonra bir anlamı yok bunu yapmanızın ancak istiyoruz ki başka takımların da başı yanmasın.

 

Erdal Okan Sayan
Erdal Okan Sayan
erdalokan.sayan@gmail.com
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