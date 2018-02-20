Luccas Claro röportajı

Futbola nerede ve nasıl başladın?

Her Brezilyalı çocuğun hayali futbolcu olmaktır, benim de öyleydi. İyi bir kulüpten iyi bir teklif geldi, bu şansı bana çok erken yaşta verdiler ve başladım. Bu teklifi yapan kulüp ise Coritiba idi.

Peki kariyerinde yaşadığın en özel an nedir?

2013 yılında sezonun son maçı kritik bir maçtı. Düşmemek için kazanmamız gerekiyordu. Ve benim kafam golüm ile sahadan galibiyetle ayrılıp ligde kalmıştık, şu ana kadar yaşadığım en özel an buydu.

Bu kadar Coritiba'dan bahsetmişken Türkiye'de efsaneleşen ve kariyerine Coritiba'da başlayıp kariyerinin son yıllarını da Coritiba'da geçiren Alex De Souza'ya değinmemek olmaz. Alex ile oynamak nasıl bir duyguydu?

Fenerbahçe'den ayrıldığını ve Brezilya'ya geleceğini duyunca takım olarak çok heyecanlandık. Ancak birçok kulüp onu kadrosuna katmak istiyordu. Sonunda bizim takıma katılacağını öğrenince çok sevindik. Brezilya'da da durum Türkiye'deki gibi Alex denince Coritiba, Coritiba denince Alex akıllara geliyor. Onun için Alex ile ilgili sorulara çok alışığım, Coritiba geçmişimi bilenler hemen onu soruyorlar. Az önce bahsettiğim kafa golümde asisti Alex yapmıştı, onun için de ayrı bir yeri var. Çok keyifliydi onunla aynı sahayı paylaşmak. Futbolun dışında da Alex'i ve ailesini tanımış olmak çok çok büyük mutluluktu benim için.

Gençlerbirliği taraftarında Alex'in Fenerbahçelilerde bıraktığı etkiyi bırakabilirsin umarım.

Çok büyük konuşmak istemiyorum ancak elimden geleni yapacağım. Alex ile bu şekilde anılmak çok güzel olsa da aynı zaman da çok da zor bir şey. Çünkü o bir efsaneydi. Hem milli takımda hem de Fenerbahçe'de şampiyonluklar ve başarılar yaşadı. Dediğim gibi Gençlerbirliği için elimden gelenin en iyisini yapacağım.

Türkiye'de ne gibi konularda zorluk yaşıyorsun? Brezilya ile kültürel olarak farkı nasıl yorumlarsın?

Aslında dil dışında neredeyse hiçbir konuda zorluk çekmiyorum. Gerçekten zor bir diliniz var. Türkçe öğrenilmesi zor bir dil. Burada bir sene geçirdim ve hala öğrenemedim(gülüşmeler). Burada benim için her şey çok iyi gidiyor, buraya çok iyi alıştım. Ankara'yı seviyorum. Kültürel olarak çok fazla fark var, onun için yorum getiremeyeceğim.

Brezilya Ligi ve Türkiye Ligi arasında en belirgin fark nedir?

Türkiye'de futbol kuvvete ve hıza dayalı, Brezilya'da ise tekniğe dayalı ama bu benim için problem değil iyi olduğunu düşünüyorum bu farkın.

Gençlerbirliği'nden teklif aldığında neler hissettin? Ülke hakkında bilgin var mıydı? Karar verme sürecin nasıl oldu?

Gençlerbirliği'ne gelmeden önce de bir teklif almıştım Türkiye'den. Gençlerbirliği ve ülke hakkında burada oynamış ve oynamakta olan birçok arkadaşımdan bilgi aldım. Bunun sonucunda kararımı verdim ve çok mutluyum burada.

Bu sezona iyi bir başlangıç yapamadık ancak ligin ikinci yarısıyla birlikte gayet iyi oynayan da bir takım haline geldik. Bu sezon hakkında düşüncelerin neler?

Dediğin gibi iyi başlayamadık lige, bir hoca değişikliği oldu aslında pek de bir şey değişmedi çünkü eski teknik direktörümüz geri geldi ve Ümit Özat'ın gelmesiyle beraber performansımız da yükseldi. 8 maçtır kaybetmiyoruz. Umarım her şey istediğimiz şekilde gider ve ligi ii bir konumda bitiririz.

Gençlerbirliği'nde hedeflerin neler?

Bir takımda kısa süreli oynamak bana göre değil. Brezilya'yı çok özledim, uzun zamandır gidemedim ancak kalıcı olarak dönmek fikri şu an bana çok uzak. Bu kulüpte mutluyum, uzun yıllar Gençlerbirliği'nde başarılı bir şekilde futbolumu oynamak istiyorum.

Taraftar seni seviyor sen taraftar hakkında ne düşünüyorsun?

Dediğim gibi bir kulüpte uzun yıllar oynamayı seven birisiyim. Taraftarlarla ilişkimi de bu şekilde düşünüyorum. İyi bir taraftara sahibiz. Ben de onları seviyorum ve umuyorum ki ilerleyen zamanlarda daha da sıkı bağlar oluşturacağız.