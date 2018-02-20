Luccas Claro röportajı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
HÜRRİYET'E BAĞLI KALHesap Oluştur veya Giriş Yap
E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.ABONE OL
Aşağıdaki linke tıklayarak, üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsin.ÜYE GİRİŞİ
Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.BÜLTENLERİNİ YÖNET
Futbola nerede ve nasıl başladın?
Her Brezilyalı çocuğun hayali futbolcu olmaktır, benim de öyleydi. İyi bir kulüpten iyi bir teklif geldi, bu şansı bana çok erken yaşta verdiler ve başladım. Bu teklifi yapan kulüp ise Coritiba idi.
Peki kariyerinde yaşadığın en özel an nedir?
2013 yılında sezonun son maçı kritik bir maçtı. Düşmemek için kazanmamız gerekiyordu. Ve benim kafam golüm ile sahadan galibiyetle ayrılıp ligde kalmıştık, şu ana kadar yaşadığım en özel an buydu.
Bu kadar Coritiba'dan bahsetmişken Türkiye'de efsaneleşen ve kariyerine Coritiba'da başlayıp kariyerinin son yıllarını da Coritiba'da geçiren Alex De Souza'ya değinmemek olmaz. Alex ile oynamak nasıl bir duyguydu?
Fenerbahçe'den ayrıldığını ve Brezilya'ya geleceğini duyunca takım olarak çok heyecanlandık. Ancak birçok kulüp onu kadrosuna katmak istiyordu. Sonunda bizim takıma katılacağını öğrenince çok sevindik. Brezilya'da da durum Türkiye'deki gibi Alex denince Coritiba, Coritiba denince Alex akıllara geliyor. Onun için Alex ile ilgili sorulara çok alışığım, Coritiba geçmişimi bilenler hemen onu soruyorlar. Az önce bahsettiğim kafa golümde asisti Alex yapmıştı, onun için de ayrı bir yeri var. Çok keyifliydi onunla aynı sahayı paylaşmak. Futbolun dışında da Alex'i ve ailesini tanımış olmak çok çok büyük mutluluktu benim için.
Gençlerbirliği taraftarında Alex'in Fenerbahçelilerde bıraktığı etkiyi bırakabilirsin umarım.
Çok büyük konuşmak istemiyorum ancak elimden geleni yapacağım. Alex ile bu şekilde anılmak çok güzel olsa da aynı zaman da çok da zor bir şey. Çünkü o bir efsaneydi. Hem milli takımda hem de Fenerbahçe'de şampiyonluklar ve başarılar yaşadı. Dediğim gibi Gençlerbirliği için elimden gelenin en iyisini yapacağım.
Türkiye'de ne gibi konularda zorluk yaşıyorsun? Brezilya ile kültürel olarak farkı nasıl yorumlarsın?
Aslında dil dışında neredeyse hiçbir konuda zorluk çekmiyorum. Gerçekten zor bir diliniz var. Türkçe öğrenilmesi zor bir dil. Burada bir sene geçirdim ve hala öğrenemedim(gülüşmeler). Burada benim için her şey çok iyi gidiyor, buraya çok iyi alıştım. Ankara'yı seviyorum. Kültürel olarak çok fazla fark var, onun için yorum getiremeyeceğim.
Brezilya Ligi ve Türkiye Ligi arasında en belirgin fark nedir?
Türkiye'de futbol kuvvete ve hıza dayalı, Brezilya'da ise tekniğe dayalı ama bu benim için problem değil iyi olduğunu düşünüyorum bu farkın.
Gençlerbirliği'nden teklif aldığında neler hissettin? Ülke hakkında bilgin var mıydı? Karar verme sürecin nasıl oldu?
Gençlerbirliği'ne gelmeden önce de bir teklif almıştım Türkiye'den. Gençlerbirliği ve ülke hakkında burada oynamış ve oynamakta olan birçok arkadaşımdan bilgi aldım. Bunun sonucunda kararımı verdim ve çok mutluyum burada.
Bu sezona iyi bir başlangıç yapamadık ancak ligin ikinci yarısıyla birlikte gayet iyi oynayan da bir takım haline geldik. Bu sezon hakkında düşüncelerin neler?
Dediğin gibi iyi başlayamadık lige, bir hoca değişikliği oldu aslında pek de bir şey değişmedi çünkü eski teknik direktörümüz geri geldi ve Ümit Özat'ın gelmesiyle beraber performansımız da yükseldi. 8 maçtır kaybetmiyoruz. Umarım her şey istediğimiz şekilde gider ve ligi ii bir konumda bitiririz.
Gençlerbirliği'nde hedeflerin neler?
Bir takımda kısa süreli oynamak bana göre değil. Brezilya'yı çok özledim, uzun zamandır gidemedim ancak kalıcı olarak dönmek fikri şu an bana çok uzak. Bu kulüpte mutluyum, uzun yıllar Gençlerbirliği'nde başarılı bir şekilde futbolumu oynamak istiyorum.
Taraftar seni seviyor sen taraftar hakkında ne düşünüyorsun?
Dediğim gibi bir kulüpte uzun yıllar oynamayı seven birisiyim. Taraftarlarla ilişkimi de bu şekilde düşünüyorum. İyi bir taraftara sahibiz. Ben de onları seviyorum ve umuyorum ki ilerleyen zamanlarda daha da sıkı bağlar oluşturacağız.