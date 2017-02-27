Yazıktır günahtır!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Adanaspor geçen yıl öylesine bir hava yakaladı ki mütevazi kadrosuna rağmen olağanüstü bir başarı göstererek 12 yıl sonra Süper Lig’e çıkmayı başardı. Tabi çok zor oldu bu başarıyı yakalamak. Ancak daha zoru ise çıktığın yerde durabilmek, eskilerin deyimiyle ‘ASANSÖR TAKIM’ olmamak.
DİLİMİZDE TÜY BİTTİ
Bu yaşanmasın diye ligin başından beri başta Başkan Bayram Akgül olmak üzere çeşitli uyarılarda bulunuyoruz. Aman Başkan bu takım hepimizin, bu takım bu kentin takımı. Çıktığı için nasıl hep beraber sevindiysek düşerse de hep birlikte üzülürüz. Adeta dilimizde tüy bitti. İstediğimiz bir kaç takviye idi. Ama olmadı olmadı.
TAKIMIN LİDERİ YOK
Teknik Direktör değişikliği birkaç maç havanın değişmesine neden oldu. Sonu ise gelmedi. Takım mücadele gücünü kaybetti, form grafiği gittikçe düşüyor. Ritim kalmadı, inanç kalmadı. Takımda lider yok, oyuna baskı yapan, takımı ateşleyen hiç kimsenin olmadığı gibi yardımlaşma da kayboldu. Yazıktır günahtır bu takıma. Tehlike çanları iyice kulaklarımızı tırmalamaya başladı. Her şey bitmedi ama çok zora girdi. Ne yapılması gerektiğini de başta Başkan Bayram Akgül ve Teknik Direktör bilecek. Turuncu Beyazlı taraftarlar her yerde desteğini esirgemiyor. Bekledikleri biraz inanç, hırs ve ‘Bu takım düşmez’ diyebilecek babayitler. Çok zor olmasa gerek. Yoksa gerçekten çok yazık olacak Adanaspor’a...