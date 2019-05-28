Süper Lig’e son bilet….

1.Lig’de normal sezonun sonunda Play-off’a kalan bölgemizden üç takımdan ikisi Gaziantep Gazişehir ve Hatayspor finalde… Gerçekten çok önemli bir sonuç, bunu başaran her iki ekibimizi de tebrik ediyor finalde başarılar diliyorum. Evet Süper Lig’e son bileti kim cebine koyacak. Perşembe günü İstanbul’da belli olacak.

ÇOK İSTEDİLER

Finale kadar üstün bir performans gösteren finalistlerimiz Hatayspor ve Gazişehir çok mücadele etti bu günlere gelebilmek için. Başta yönetim kurulları, teknik ekipleri özellikle futbolcular özverili, istekli oldular. Hedefleri Süper Lig idi bunu da camialarına ve kentlerine gösterdiler. Şimdi bir maç kaldı önlerinde. İki ekibimiz de bunu kazanacak güçte ve Süper Lig’i sonuna kadar hak ediyorlar. Hatay da Gaziantep de çifte bayram yapmak için hazır, bekleyip göreceğiz.

HÜZÜNLÜ SON

Kurduğu iyi bir yönetim kurulu ve başkanı Murat Sancak ile sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Adana Demirspor’da ise büyük hüzün yaşanıyor. Yaptığı transferlerle güçlü bir takım kuran ancak üç teknik direktör değiştirmesine, muhteşem taraftarına rağmen bir türlü takım olamayan Mavi Lacivertliler Play-Off’a kalarak camiayı umutlandırdı. Tüm kesimler Mavi Şimşeklerin Play-off tecrübesiyle sonunda gülen ekip olacağına öylesine inanmıştı ki şehirde pankartlar bile hazırdı. Adana da Süper Lig’i özlemişti, çok istiyordu bu şampiyonluğu.

YAZIK OLDU

Ancak gel gör ki sonuç yine hüzün oldu. Yarı finalde evinde rakibi Hatayspor’a hiçbir üstünlük sağlayamayan, sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Mavi Lacivertliler rövanşta ilk maça göre daha iyiydi. Hatta golü de bulup öne de geçti. Bitime 3 dakika kala eşitliği yakalayıp, finalin kapısını da araladı ama uzatmanın son dakikasında yediği golle tüm umutlar suya düştü, yine olmadı. Gözyaşları, futbolcuların sahaya yığılmaları sonucu değiştirmiyordu, atı alan Üsküdar'ı çoktan geçti.

Böyle fırsat bir daha gelir mi bilinmez ama gerçekten yazık oldu… Süper Lig hayalleri de bir başka bahara kaldı. Tek üzüldüğüm başkana, yönetime ve özellikle muhteşem taraftara.