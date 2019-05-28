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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
28.05.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Süper Lig’e son bilet….

Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
efernergiz@hurriyet.com.tr
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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
efernergiz@hurriyet.com.tr

Erdal Fernergiz yazdı...

1.Lig’de normal sezonun sonunda Play-off’a kalan bölgemizden üç takımdan ikisi Gaziantep Gazişehir ve Hatayspor finalde… Gerçekten çok önemli bir sonuç, bunu başaran her iki ekibimizi de tebrik ediyor finalde başarılar diliyorum. Evet Süper Lig’e son bileti kim cebine koyacak. Perşembe günü İstanbul’da belli olacak.

ÇOK İSTEDİLER
Finale kadar üstün bir performans gösteren finalistlerimiz Hatayspor ve Gazişehir çok mücadele etti bu günlere gelebilmek için. Başta yönetim kurulları, teknik ekipleri özellikle futbolcular özverili, istekli oldular. Hedefleri Süper Lig idi bunu da camialarına ve kentlerine gösterdiler. Şimdi bir maç kaldı önlerinde. İki ekibimiz de bunu kazanacak güçte ve Süper Lig’i sonuna kadar hak ediyorlar. Hatay da Gaziantep de çifte bayram yapmak için hazır, bekleyip göreceğiz.

HÜZÜNLÜ SON
Kurduğu iyi bir yönetim kurulu ve başkanı Murat Sancak ile sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Adana Demirspor’da ise büyük hüzün yaşanıyor. Yaptığı transferlerle güçlü bir takım kuran ancak üç teknik direktör değiştirmesine, muhteşem taraftarına rağmen bir türlü takım olamayan Mavi Lacivertliler Play-Off’a kalarak camiayı umutlandırdı. Tüm kesimler Mavi Şimşeklerin Play-off tecrübesiyle sonunda gülen ekip olacağına öylesine inanmıştı ki şehirde pankartlar bile hazırdı. Adana da Süper Lig’i özlemişti, çok istiyordu bu şampiyonluğu.

YAZIK OLDU
Ancak gel gör ki sonuç yine hüzün oldu. Yarı finalde evinde rakibi Hatayspor’a hiçbir üstünlük sağlayamayan, sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Mavi Lacivertliler rövanşta ilk maça göre daha iyiydi. Hatta golü de bulup öne de geçti. Bitime 3 dakika kala eşitliği yakalayıp, finalin kapısını da araladı ama uzatmanın son dakikasında yediği golle tüm umutlar suya düştü, yine olmadı. Gözyaşları, futbolcuların sahaya yığılmaları sonucu değiştirmiyordu, atı alan Üsküdar'ı çoktan geçti.

Böyle fırsat bir daha gelir mi bilinmez ama gerçekten yazık oldu… Süper Lig hayalleri de bir başka bahara kaldı. Tek üzüldüğüm başkana, yönetime ve özellikle muhteşem taraftara.

Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
efernergiz@hurriyet.com.tr
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